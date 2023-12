Suíça inaugura temporada dos Mercados de Natal

A Suíça é mundialmente famosa pelas suas paisagens de tirar o fôlego. Durante o inverno é o momento que o país se torna um verdadeiro conto de fadas com seus belos Mercados de Natal repletos de luzes, aromas, cores e sabores. Conheça as melhores cidades para deslumbrar o período natalino.

Zurique

Maior cidade da Suíça, Zurique emana um clima festivo surpreendente e torna-se sinônimo de cidade natalina perfeita apresentando mercados multifacetados de Natal para todos os gostos.

Espalhado pelo centro histórico de Zurique, acontece o mercado de Natal mais antigo e o mais romântico da cidade. Situado a poucos passos da margem do lago, é fácil perder a noção de tempo neste charmoso mercado que encanta os visitantes de todas as idades e é visita obrigatória – mesmo que seja apenas para dar um passeio e degustar de um bom vinho quente.

Outro mercado imperdível, é o realizado bem em frente à Opera House. São cerca de 100 tendas que formam uma alegre vila natalina tendo como cenário espetacular a arquitetura imponente de um dos mais importantes centros culturais da Suíça. O local reúne as criações singulares de designers locais, enquanto uma variedade colorida de delícias culinárias, quer sejam especialidades internacionais ou pratos tradicionais suíços, tornam o passeio ainda mais encantador.

Mercados de Natal Suíça (Foto: Divulgação)

Há também o belo mercado da estação de trem principal de Zurique que acontece no saguão principal e é o mais central da cidade. Considerado um dos maiores mercados de Natal cobertos da Europa, o evento reúne cerca de 140 tendas que atraem visitantes de todas as partes do mundo seduzidos pelo aroma irresistível de vinho quente e canela. Destaque para a árvore de Natal de 10 metros de altura que este ano está equipada com iluminação diferenciada: para que as luzem brilhem, os visitantes são convidados a gerar energia pedalando em bicicletas elétricas instaladas ao redor da árvore.

As atrações natalinas em Zurique não param. O mercado de Natal situado na Werdmühleplatz, por exemplo, apresenta a Árvore de Natal cantante na qual vários corais da região espalham a alegria com seu repertório de canções natalinas.

Berna

Na capital da Suíça, Berna, cada mercado de Natal se destaca por seu carácter único. A boa notícia é que eles estão a poucos passos um do outro.

Em frente à impressionante Catedral de Berna – que possui a torre de igreja mais alta da Suíça, com 100 m de altura – acontece um dos mais tradicionais mercados de Natal da cidade. Designers locais e arredores exibem seus produtos únicos, todos cuidadosamente produzidos em seus estúdios particulares e apresentados pelos próprios artistas. Há também rumores de que o vinho branco quente com especiarias do «Märitbeizli» (mercado pub) é o melhor da cidade. Se a ideia é continuar explorando o artesanato, o Minster Terrace é uma excelente opção que cativa os visitantes pelos produtos minuciosamente elaborados por artesãos locais.

Com tradição de uma década, o mercado de Natal na Waisenhausplatz, com suas barracas decoradas de forma festiva vendem amêndoas caramelizadas, bolas de Natal em forma de estrela, biscoitos e muito mais! Os visitantes têm a oportunidade de entrar no espírito natalino enquanto degustam de delícias locais e passeiam pelo mercado que oferece ainda barracas com muitas cervejarias berneses, para a alegria dos bon vivants.

Mercados de Natal Suíça (Foto: Divulgação)

Thun

Com seu cenário deslumbrante, Thun de Berna – de trem são apenas 18 minutos, oferece uma experiência única. No centro da cidade, mais de 40 tendas, emolduradas pela paisagem de tirar o fôlego dos Alpes Suíços, são ricamente decoradas e repletas de surpresas – de esculturas, especialidades regionais até workshops de velas e outros tesouros.

Genebra

Genebra, a mais internacional das cidades suíças, é transformada no País das Maravilhas do inverno. O mercado de Natal mais majestoso da cidade irá brilhar no Quaid du Mont-Blanc com uma variedade de tendas de artesanato, iguarias tradicionais e diversão para as crianças.

Caminhar pelo Quai é também um belo passeio ao longo do Lago Genebra, inteiramente decorado com luzes de Natal, além do famoso Chalet à Fondue que possui um dos mais deliciosos fondues da cidade.

Lausanne

Com sua vida noturna vibrante, Lausanne mostra o seu lado mais glorioso no período do Natal. Os diversos mercados natalinos acontecem no centro da cidade onde também é exibido o mais belo presépio ao vivo da Suíça que além de comovente performance, dispõe de uma vila para os visitantes mais jovens, para brincar e ouvir histórias.

Mercados de Natal Suíça (Foto: Divulgação)

A 9º. edição do mercado de Natal de Lausanne acontece na Place des Pionnières e apresenta conceito ético e sustentável, além de carrossel em forma de árvore gigante e um tobogã para diversão dos pequenos. A cidade oferece também o Grand Marché de Saint-François, na Place du Château, que apresenta a instalação de uma árvore monumental de 15 metros de altura, decorada com bolas gigantes, além da bela Roda Gigante.

Montreux

E um dos mais famosos do mundo, o mercado de Natal de Montreux, classificado como um dos mais belos da Europa, traz a cada ano um toque extra de magia sob as palmeiras da Riviera, no calçadão à beira do lago de Montreux.

Ao longo do mês de dezembro, as margens do lago acolhem mais de 170 comerciantes, artesãos e donos de restaurantes instalados em chalés iluminados. Este mercado de Natal de conto de fadas oferece uma experiência festiva única, quando o Pai Noel sobrevoa a área em seu mágico trenó.

