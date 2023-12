Entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024 a companhia GOL Linhas Aéreas promove um serviço de bordo diferente para seus clientes. Passageiros que voarem de segundas às sextas feiras em voos de final de tarde saindo de Congonhas (CGH) e Santos Dumont (SDU) poderão desfrutar de um Happy Mike’s, um happy hour com Mike’s Ice, o drink pronto feito de vodka com suco de limão da Ambev.

A ação será válida nos voos saindo do aeroporto carioca na tradicional ponte aérea para Congonhas – e no trajeto inverso – no período das 16h50 até 19h55. Os voos serão atendidos pelo serviço, garantindo um final de dia mais refrescante para os passageiros maiores de 18 anos que quiserem usufruir do drink.

“A ação faz parte de uma série de iniciativas oferecidas a bordo que conectam nossa marca aos Clientes. Em parceria com a Ambev queremos solidificar o nosso compromisso com a experiência, agregando diferenciais para quem escolhe voar conosco”, comenta Beatriz Cabral, CMO do Grupo GOL Smiles.

“A novidade, que pretende dar um toque especial para quem for viajar, só reforça o que queremos proporcionar como marca: momentos inesquecíveis. Queremos propagar essa experiência para todos e garantir o melhor serviço de bordo ao lado da Ice mais gostosa e refrescante”, afirma Guilherme Poyares, diretor de marketing de Mike ‘s Ice no Brasil.

