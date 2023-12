10 cafés da manhã em hotel no Brasil que encantam a hospedagem

Aperitivos servidos entre o almoço e jantar, cardápio com ingredientes comprados todos os dias, açaí e outras frutas bem brasileiras trazidas da Amazônia, ou ainda receitas clássicas francesas, a gastronomia dos hotéis está ficando cada vez mais sofisticada e interessante, tudo de acordo com as novas pautas da culinária brasileira: regionalidade, bons ingredientes, e chefs renomados para agradar clientes exigentes.

Faz algum tempo que o Alimentos e Bebidas dos hotéis não são mais o mesmo. Esqueça sopinhas sem graça no meio da noite, desjejuns limitados a pães e frios, e apenas café. Hotéis de luxo e até econômicos têm investido cada vez mais na gastronomia interna, em ambientes e receitas diferenciadas e serviços exclusivos. Nessas andanças pelo Brasil, principalmente com o programa Voar Mais – uma parceria da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e Fornatur (Fórum Nacional dos Dirigentes e Secretários Estaduais de Turismo), tenho conhecido e descoberto um novo turismo pelo Brasil. E principalmente, um turismo gastronômico.

Café da manhã Baía das Caraúbas Glamping Hotel. Receitas portuguesas para encantar hóspedes exigentes (Foto: @paespelomundo)

Claro que uma lista dos melhores cafés da manhã no Brasil seria extensa, são muito os hotéis com gastronomia incrível. Mas aqui estão algumas das minhas mais recentes viagens, os cafés que me surpreenderam, que me fizeram ficar horas aproveitando o melhor da hospitalidade de cada destino.

Ah, e não é uma ordem de classificação. Segue:

10 cafés da manhã de hotéis pelo Brasil

Villa do Vale Boutique Hotel (Blumenau, SC)

O café da manhã servido no Botanic, restaurante do hotel boutique que é uma referência em hospitalidade de luxo. Vencedor de prêmios, o Villa do Vale é daqueles lugares para apreciar com calma a linda decoração, os diversos níveis de ambientes, e claro o café da manhã que inclui receitas alemãs, os clássicos beneditinos que já tiveram a assinatura de chefs como o Bruno Scmatz. Daqueles momentos imperdíveis!

LK Design Hotel (Florianópolis, SC)

Um dos hotéis mais sofisticados de Florianópolis. O LK Deign tem no seu lobby o Osli restaurante onde é servido o café da manhã. As diferentes ilhas temáticas, inclusive a sem glúten, são o diferencial do café Osli. As receitas do chef Felipe Silva e sua equipe de sous chefs encantam do café ao jantar. Destaque para a combinação de receitas clássicas e ingredientes saudáveis, uma especialidade do chef Felipe.

Coador Chemex, design premiado e exposto no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque é destaque no café da manhã do Casana Hotel no Ceará (Foto: @paespelomundo)

Casana Hotel (Praia do Preá, CE)

O Casana é um hotel para clientes que procuram serviços de alto nível e privacidade, por isso um dos poucos nessa lista que não está aberto ao público! O café da manhã é uma experiência. O menu inclui dos clássicos beneditinos à croque madame, passando por iogurte, sucos da estação, e uma infinidade de possibilidades de acordo com o desejo do hóspede. O chef Andre Wunderlich diz os ingredientes mais frescos e que chegam diariamente a sua cozinha, e o cliente escolhe uma de suas incríveis receitas. É o mais diferenciado de todos os cafés da lista. Destaque especial para a apresentação impecável, a qual inclui cafés especiais coados na Chemex, a peça design que está também exposta no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

Hotel Emiliano (São Paulo, SP)

Um dos mais clássicos dessa lista. O café da manhã do hotel Emiliano São Paulo é uma experiência sofisticada e tradicional. Servido à inglesa, o café tem produtos amazônicos como o açaí orgânico; além de panificação francesa, e um serviço impecável. Destaque para o croissant, o creme de pitaya, e o chá servido ao final. É para ir com calma e aproveitar o ambiente lindo e contemporâneo com o jardim ao fundo.

O clássico café da manhã do Hotel Emiliano São Paulo (Foto: @paespelomundo)

Palácio Tangará (São Paulo, SP)

Um café da manhã ao estilo clássico e elegante. Uma taça de espumante e castanhas brasileiras para começar. No bufê, foi um dos primeiros que conheço a dispor um grande favo de mel (hoje seguido por muitos outros) além das receitas francesas clássicas como croque messier no lindo restaurante no lobby do hotel assinado pelo chef Jean Georges (criador do petit gateau).

Baía das Caraúbas Glamping (Camocim, CE)

Que tal se hospedar em bangalôs em palafitas de madeira sobre as dunas do Ceará? Na praia de Caraúbas em Camocim, o Glamping Baia das Carnaúbas proporciona uma hospedagem incrível frente mar. No café da manhã uma seleção de frutas, pães e salgados portugueses. Destaque especial para a queijadinha com receita que o dono (português) traz da sua família. Esse café da manhã poderia ser só café e queijadinha e já estaria nessa lista! Perfeito!

Novotel (Curitiba, PR)

As tradições da culinária peruana – a mais premiada no mundo – aliada as regionalidades da gastronomia curitibana. No Novotel, em Curitiba, o café da manhã traz as empanadas andinas ao mesmo tempo que serve o premiado pão com bolinho curitibano. Destaque especial para o brigadeiro de banana. É um café da manhã primoroso, no lobby do hotel onde também fica o restaurante peruano Qceviche, uma referência na cidade.

Receitas curitibanas e andinas para encantar hóspedes no Novotel Curitiba (Foto: @paespelomundo)

Ibis Blumenau (Blumenau, SC)

Muitos dos hotéis citados nessa lista, por coincidência, fazem parte da rede de administração hoteleira Atrio. E parece que, além de hospitalidade, a especialidade da administradora de hotéis é investir no café da manhã. Até mesmo na rede Ibis, considerado de categoria econômica, a Atrio investe na gastronomia. O café da manhã do Ibis Blumenau, o primeiro Ibis da Rede Átrio de Hotéis, inclui bolos e tortas das quituteiras famosas da cidade. Além de uma infinidade de receitas trazidas para o lobby do hotel, que é um dos executivos mais procurados da cidade também pela localização. O café da manhã do ibis Blumenau me chamou atenção e entra com muito prazer e sabor nessa lista.

Best Western Premier (Maceió, AL)

Um hotel repleto de estilo bem no coração da cidade. Na praia de Pajuçara, o hotel Best Western Premier, rede internacional que é um dos destaques da hotelaria alagoana, tem um café da manhã para hotel 5 estrelas nenhum colocar defeito. Uma diversidade de bolos regionais, de frutas que farão você sentir a tropicalidade do nordeste. Destaque para a carne de sol desfiada, uma das minhas preferidas na cidade. Acompanha manteiga de garrafa. E basta! Já começou bem o dia. Ainda bem que o hotel tem uma linda academia e piscina no rooftop para compensar a fartura do café da manhã.

Villa Zen Hotel (Camocim, CE)

Um oásis na praia de Maceió em Camocim no Ceará. O Hotel Villa Zen é refúgio de atletas do kitesurfe. No café da manhã uma diversidade de produtos naturais, pedido feito pelos próprios atletas, que foi prontamente atendido pelo gerente Natan, o qual recebe um a um com a melhor simpatia do cearense. E claro, um café da manhã que inclui bolos locais e sucos tropicais. Destaque para o menu que segue no almoço, de caldeiradas de frutos do mar a sobremesas com nutela, traços que os proprietários italianos não podiam deixar de fora. Uma delícia!

Bonus (2 cafés da manhã a mais para a lista)

Villa Náutica Boutique Hotel (Jericoacoara, CE)

Na badalada vila de Jericoacoara, o mais novo hotel boutique da região, serve um diversificado café da manhã que inclui receitas saudáveis e um toque austríaco. Os empreendedores que vivem na Áustria cuidam de cada detalhe e quando estão no Brasil fazem questão de servir aos hóspedes o melhor da culinária local. Destaque para o “tapiovo” uma espécie de crepioca mais crocante e suculentamente recheada, além dos pães artesanais feitos no próprio hotel. Vale a viagem!

Crudo de peixe e tartar de cordeiro no Brunch do Hotel Noma em Curitiba (Foto: @paespelomundo)

Restaurante Nômade (Hotel Noma, Curitiba, PR)

O brunch do Noma Hotel servido no restaurante Nômade está com novo menu. O Hotel Boutique da cidade, tem um dos restaurantes mais badalados pelos locais. No brunch, o cardápio é a la carte e o cliente pode escolher qualquer prato independente de sequência, como é comum nos cafés da manhã. Destaque especial para o crudo de peixe, as saladas, os sanduiche e em particular o tartar de cordeiro, uma surpresa gastronômica!

Tem algum café da manhã que você acha que eu deveria conhecer? Gostou dessa lista? Quem sabe na próxima eu inclua sua sugestão? Taí, vou adorar receber seu comentário no insta @paespelomundo ou quem sabe por e-mail: contato@paespelomundo.com.br afinal, o melhor é aquele que a gente gostou, que nos sentimos bem, e tenho certeza que vou adorar conhecer o que você tem pra compartilhar. Gosto Assim!

Thiago Paes é empresário no turismo e viaja o mundo em busca de experiências únicas que incluam boa gastronomia. É especialista em turismo gastronômico. Acompanhe também no instagram @paespelomundo e na TV no Canal Travel Box Brazil contato@paespelomundo.com.br

