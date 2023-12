8 destinos para conhecer em 2024

Novo ano significa novas experiências e novos destinos para conhecer. Existem destinos belíssimos ao redor do mundo fora do comum, que irão proporcionar uma imersão na cultura local e muitas experiências inesquecíveis. Confira oito destinos para programar a sua ida em 2024:

Atol de Tetiaroa – Polinésia Francesa

Localizado em meio ao Oceano Pacífico, no lindíssimo atol de Tetiaroa, no Tahiti, está o resort sustentável The Brando. Por lá, além do cenário paradisíaco de águas mornas para visitar o ano todo, você estará imerso na cultura da Polinésia e nas experiências impressionantes que o resort oferece. Os experientes guias da Tetiaroa Society vão compartilhar sua própria história local e programar experiências impactantes como a observação das baleias Jubarte durante um mergulho livre. Para isso, programe sua viagem para o mês de outubro, que é quando será possível avistá-las fora do atol.

The Brando (Foto: Divulgação)

Brickell – Miami

Miami é um dos maiores destinos turísticos do mundo, que mistura a modernidade americana com a energia dos latinos. Para uma viagem além das famosas praias, hospede-se no bairro de Brickell, onde está localizado o hotel East Miami. Energizante e moderno é o local ideal para os viajantes que procuram inovação, estilo e serviço personalizado. Uma vez em Wynwood – mais conhecido como museu do grafite a céu aberto – não perca a oportunidade de deixar sua marca registrada em uma das paredes do bairro com o acompanhamento de um profissional do Museu do Graffiti.

East Miami (Foto: Divulgação)

Porto – Portugal

A região do Porto possui muitas atrações que devem estar em seu roteiro, como visitar a lúdica Livraria Lello bem no centro da cidade. Mas, para uma viagem inesquecível mesmo, faça um passeio de barco pelo rio Douro com almoço assinado pelo chef estrela Michelin, Arnaldo Azevedo. Ele é o nome à frente do restaurante do hotel Vila Foz, que fica em uma área exclusiva da cidade e possui uma vista privilegiada para o mar! A oportunidade é especial para os viajantes provarem os peixes e mariscos preparados pelas mãos talentosas e criativas do chef de um jeito único enquanto apreciam a vista da cidade do Porto de outra perspectiva.

Vila Foz (Foto: Divulgação)

Vale Del Maipo – Chile

Localizado aos arredores de Santiago, no Vale del Maipo, ao lado da Cordilheira dos Andes, o hotel Las Majadas de Pirque é perfeito para quem pretende ter uma experiência completa em 2024, com vivências que possibilitam conhecer a cultura e as belezas naturais da região. Uma vez lá, programe-se para fazer aulas de coquetéis no subsolo de um palácio centenário. Ou ainda, deixe-se encantar pelas vinícolas da região realizando degustações harmonizadas com queijos artesanais. Já os aventureiros podem se esbaldar e escolher entre diferentes opções de hiking e trekking para todos os níveis e gostos: desde explorar parques regionais até mesmo desbravar a Cordilheira dos Andes.

Las Majadas de Pirque (Foto: Divulgação)

Chillán – Chile

A cidade de Chillán é um dos destinos mais privilegiados do mapa, com montanhas, bosques e reservas naturais por todos os lados. É lá também que se encontra o recém-restaurado hotel Termas Chillán, com sua arquitetura moderna e design de interiores vanguardista de brilhar os olhos. Nada mais encantador do que se hospedar ali para desfrutar de diversas atrações na natureza durante o verão. Entre escaladas e caminhadas nas montanhas, o imperdível é visitar as reservas naturais de difícil e exclusivo acesso que proporcionam momentos de relaxamento e conexão profunda com a natureza.

Termas Chillán (Foto: Divulgação)

Mendonza – Argentina

Por estar localizada aos pés da Cordilheira dos Andes, a região favorece a prática de várias atividades ao ar livre, como cavalgadas e passeios de bicicleta. Por isso, se hospedar no Casa de Uco, hotel reconhecido como o melhor da Argentina pela Condé Nast Traveler, em 2023, e um dos 11 melhores hotéis da América do Sul, é perfeito! O hotel une isso a outras atrações, como seu típico assado argentino servido no meio dos vinhedos. Afinal, a gastronomia é impecável com ingredientes frescos e a melhor experiência de degustação e harmonização de vinhos do Vale do Uco, unindo conforto, com experiências autênticas da região.

Casa de Uco (Foto: Divulgação)

Santorini – Grécia

Santorini reserva muitos encantos e fica difícil escolher qual dos Andronis Hotels, na ilha, visitar em 2024, mas você pode optar, por exemplo, pelo Andronis Arcadia. Localizado em Oia, é perfeito para caminhar até o centrinho e também ter a paz e privacidade garantidas. Além disso, uma das melhores maneiras de experimentar a famosa paisagem de Santorini é a partir de um incrível barco Catamarã, navegando ao redor da magnífica ilha. O passeio irá parar em todos os principais pontos turísticos, incluindo as Hot Springs. Para terminar, a equipe do Andronis irá preparar um delicioso churrasco a bordo acompanhado por vinhos locais. Fechando o dia com chave de ouro!

Andronis Arcadia (Foto: Divulgação)

Mykonos – Grécia

Para ter a viagem no destino dos sonhos em 2024, saber onde ficar em Mykonos é importante para programar melhor o roteiro. Nesta badalada ilha, escolha o hotel Kalesma que fica próximo o suficiente do centrinho e suas baladas, mas longe o bastante para se ter paz e tranquilidade. Uma das experiências incríveis por lá, é vivenciar a Grécia de 100 anos atrás e aprender a preparar pratos típicos locais na fazenda Rizes, onde irá conhecer as tradições e costumes das antigas famílias da ilha. Além do forno de pedra, há queijaria, vinha para fazer os vinhos, horta com diversos tipos de legumes e algumas árvores frutíferas. Se o turista quiser, também pode ajudar na colheita e depois do passeio, é convidado a cozinhar seu próprio almoço, vivenciando algo inesquecível!

Kalesma Mykonos (Foto: Divulgação)

