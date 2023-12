Aproveite o inverno na República Tcheca

Natal no Hemisfério Sul é sinônimo de muito calor, já no Hemisfério Norte é o momento de ver as ruas brancas cobertas de neve. Dando uma visão nova a essa época tão especial, principalmente se o país mergulha na magia natalina, como é o caso da República Tcheca. O país oferece aos habitantes locais e aos visitantes oportunidade de vivenciar momentos extraordinários durante o Advento e as festividades de Natal. A partir do final de novembro, o país se ilumina com luzes festivas, inundando desde as maiores cidades até as aldeias mais pitorescas. Durante este período, as ruas e templos ressoam com canções natalinas e canções tradicionais, criando uma atmosfera única.

As decorações de Natal e as iguarias requintadas ocupam o centro das casas tchecas, dividindo espaço nas mesas com o calor das tradições e dos encontros com entes queridos. Conheça um autêntico Natal na Tchequia:

Tradições

Presentes de Natal autênticos: enfeites de vidro feitos à mão

Conhecidas e apreciadas em todo o mundo, as decorações de Natal em vidro tcheco destacam-se pelo seu artesanato único. No Vale do Cristal, no norte da Boêmia, é possível conhecer a história dessa tradição e aprender a fazê-los.

Enfeites de vidro feitos à mão (Foto: Divulgação)

Presépios: um passeio pela história tcheca

Durante o Natal, presépios feitos à mão decoram praças, lojas e catedrais. No castelo real de Karlstejn, está exposto um dos maiores presépios mecânicos do mundo, incluindo peças feitas de cera e migalhas de pão. Museus de todo o país oferecem a oportunidade de explorar a rica história da criação de presépios na República Tcheca.

Passeios pelas paisagens nevadas

É possível descobrir como o Natal era celebrado no passado em museus ao ar livre, como o Roznov pod Radhostem, na Morávia e conhecer a história das famílias aristocráticas em programas especiais em palácios e castelos.

Castelo tcheco (Foto: Divulgação)

Delicias na mesa de inverno

A República Tcheca celebra a chegada de dezembro com aromas irresistíveis de baunilha e canela que enchem as casas. A véspera de Natal vira festa culinária, onde as mesas são decoradas com uma variedade de doces de Natal que evocam antigas tradições pagãs.

Origens Mágicas: Doces com forma de animais desde épocas antigas

Diz-se que a tradição de cortar, assar, rechear e espalhar pequenos “bolos” antes do Natal tem raízes nos tempos pagãos, quando estes doces assumiam a forma de animais. Guloseimas “mágicas” eram penduradas em árvores e estábulos durante o solstício de inverno, buscando a proteção das divindades para a colheita e os animais.

Superpotência mundial de confeiteiros domésticos

A Tchequia destaca-se como uma “superpotência” global de padeiros domésticos, com pastelaria confeccionada na grande maioria das casas, uma prática sem paralelo na Europa. As donas de casa tchecas costumam preparar de 5 a 20 tipos de doces, mostrando sua habilidade e amor pela tradição.

Confeiteiras Tchecas (Foto: Divulgação)

Receitas tradicionais

Pãezinhos de baunilha e trança doce de Natal

Os pãezinhos de baunilha são presença obrigatória em todas as mesas tchecas no Natal. Inspiradas na mãe de T. G. Masaryk, o primeiro presidente da Tchecoslováquia, estas iguarias oferecem uma ligação com o rico patrimônio do país.

A Trança Doce de Natal é confeccionada na República Tcheca desde o século XIV. Seu formato, que lembra o Menino Jesus da canção de ninar, simboliza vida nova e fertilidade, além de proporcionar proteção simbólica contra as forças do mal.

Trança Doce de Natal (Foto: Divulgação)

Carpa e salada de batata

A carpa frita com salada de batata é uma combinação inseparável na mesa de Natal tcheca desde a Idade Média. A escolha da carpa simboliza o jantar quaresmal, evitando carne de animais sacrificados. A salada de batata, com seu sabor característico e praticidade, tem sido parte integrante desta tradição festiva.

Carpa e salada de batata (Foto: Divulgação)

Sopa de Peixe

A mesa de Natal tcheca completa-se com uma sopa de peixe, preparada de forma diferente por cada família. Das versões claras às cremosas, com pedaços de peixe ou com ovas e leite, a sopa de peixe representa a sabedoria de não desperdiçar nenhum componente da carpa.

Escamas de carpa para o ano novo

Guarde algumas escamas de carpa e coloque-as debaixo dos pratos na ceia de Natal. Segundo a tradição, isso garantirá abundância financeira ao longo do ano.

Escamas de carpa (Foto: Divulgação)

Conheça e saboreie o Natal na República Tcheca através das ricas tradições culinária. Se envolva pelo encanto das iguarias únicas e descubra o espírito festivo tcheco!

