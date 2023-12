O maior evento natalino do estado de São Paulo começa nesta sexta, dia 24

Começa nesta sexta, dia 24 de novembro, o Natal das Luzes, Flores e Sabores que ocorre no Parque da Expoflora em Holambra. O evento vai seguir em todas as sextas-feiras e sábados, das 16h às 00h, e domingos das 16h às 23h, até o dia 23 de dezembro. Holambra fica a cerca de 2h de São Paulo capital.

O Parque da Expoflora preparou uma linda festa de Natal, repleta de atrações como shows, teatros, coral, chuva de neve, parada de Natal, mostra de Jardins em Festa com ideias de decoração, gastronomia, dança típica, imensa árvore de Natal, parque de diversões, brilho, plantas ornamentais e flores natalinas, personagens lúdicos e muitas surpresas para a época mais celebrada do ano.

LEIA TAMBÉM: Aproveite a primavera: 7 destinos para conhecer na estação das flores

Nesta edição, a decoração principal vem com a proposta “O Reino Encantado”, onde a magia acontece, composta por vários cenários natalinos, e o desejo de unir famílias e amigos resgatando o espírito natalino de celebração, do renascimento, da reflexão e da fraternidade em prol de um mundo melhor proporcionando momentos de paz, harmonia, felicidade, diversão e muita magia, exatamente para onde “O Reino Encantado” nos levará. Além do encanto para brindar a época das festas de fim de ano, unindo a decoração e brilho natalinos à natureza exuberante do Parque da Expoflora que se transforma em um dos espaços temáticos mais bonitos e encantadores do Estado de São Paulo, com muitas atrações.

A grandiosidade do evento se dá na junção de natureza e bom gosto – já na decoração de 3.000m² de área decorada indoor, são repletas de elementos natalinos e muita luz está também o Papai Noel recebendo as famílias com muita ternura e alegria, a decoração emociona do início ao fim, proporcionando belos momentos para cliques fotográficos. Entre vários adereços estão, um urso de pelúcia gigante; a ximbica do Papai Noel, árvore de Natal de 10 metros de altura com laços, bolas, objetos decorativos fazendo os sonhos despertarem tanto nas crianças como nos adultos, tudo com muito brilho; as plantas ornamentais e o colorido das flores enchem os olhos dos visitantes que voltam para casa cheios de ideias para o seu Natal em família.

Destaque para a variedade, inovação e beleza das plantas ornamentais e flores que colorem e perfumam o evento, demonstrando o porquê a cidade de Holambra é a capital do setor florícola brasileiro, responsável por 55% da produção e a maior exportadora de flores da América Latina, sendo responsável por 80% da exportação brasileira.

As tendências do segmento como as Tuias Holandesas e Tuias Stricktas, os pinheirinhos de Natal que além da variedade de cores em tons verdes, trarão para o Natal de Holambra By Expoflora cores em vermelho, branco e prateado, desenvolvidas exclusivamente para comemorar o Natal, sendo uma ótima opção para os visitantes decorarem suas casas com esse toque de inovação. As Poinsétias, conhecidas popularmente como ‘Flor do Natal’ ou ‘Bico de Papagaio’, são uma das plantas mais procuradas nesta época e trazem o vermelho vibrante para o espaço, apresentando variação de cores, com tons brancos e amarelos, sem contar da roupagem, que são as embalagens personalizadas com tema natalino e que estão prontas para presentear.

Outra opção que os visitantes irão adorar é a Sansevieria trançada – torre de Natal, que já vem iluminada. Destaque para os Antúrios vermelho e branco, Cinerária, Amaryllis, dentre outras flores que compõem um cenário exuberante, alegre e aconchegante para receber o público e proporcionar os melhores cliques em todo o espaço e nas áreas instagramáveis.

O espaço conta com amplo shopping de flores e plantas com diversas opções e lançamentos do segmento de floricultura e feira de expositores com artesanato e produtos variados.

Principais Atrações

Mostra de “Jardins em Festa”

Uma das atrações especiais do evento, que apresenta projetos que contemplam a utilização de flores e plantas ornamentais nas decorações das festas de fim de ano, em ambientes internos e externos. As plantas e flores proporcionam vida e alegria aos jardins e às áreas de convívio ou na decoração de móveis e das mesas para as ceias ou jantares de confraternização.

LEIA TAMBÉM: Shows musicais: conectando projetos pessoais e turismo

Os principais arquitetos e paisagistas da região trazem ideias para inspirar os visitantes a tornarem suas festas de final de ano mais sofisticadas e exclusivas, com ideias simples e ao mesmo tempo inovadoras, unindo natureza, decoração, sustentabilidade e bom-gosto, sob o conceito de criatividade e simplicidade, para lembrar o verdadeiro sentido do Natal.

“Jardins em Festa” (Foto: Juliana Lazarini)

São 10 ambientes decorados especialmente para o Natal e festas de fim de ano, onde o público pode conversar com os profissionais, fotografar, e levar muitas ideias para a casa. Destaque para as plantas ornamentais decorativas, Poinsétias, Begônias, Kalanchoes, Tuias em cores naturais e coloridas exclusivamente para as festas, Lírios, Antúrios, Orquídeas variadas, etc.

“Este ano preparamos um Natal de Holambra especial para surpreender os visitantes com tamanha beleza, encanto e brilho; a decoração, grandiosidade e qualidade das atrações vão conquistar o público e aquecer o espírito natalino proporcionando horas de diversão e união em família. Para nós, o momento de união familiar e de amizade são os principais presentes deste Natal, e buscamos criar o cenário perfeito para estes encontros”, explica a Comissão Organizadora da Expoflora e do Natal de Holambra que tem a expectativa de receber cerca de 100 mil visitantes neste ano.

Gastronomia Típica Holandesa, natalina e variada

Gastronomia típica holandesa e clima natalino se unem de maneira única e harmoniosa no evento. Somente no Natal de Holambra, o visitante degusta pratos típicos da gastronomia holandesa e as principais opções de uma ceia natalina completa, além de novidades que misturam o que há de melhor na gastronomia típica e natalina, além de bebidas deliciosas.

Principais restaurantes, confeitarias e sorveterias do recinto

O Martin Holandesa DE DAM traz um prato exclusivo que será lançado no Natal de Holambra – a Pannekoek Natalina – o prato típico é uma panqueca aberta com bacon, queijos gouda e prato, nozes, mel e cereja. Na confeitaria a novidade é o doce Torta Holandesa de Natal, servido em duas versões de cores, as quais remetem ao clima do Natal (vermelho e verde); preparado com o esmero que pode ser visto em seu recheio de creme amanteigado, pedaços de cerejas, lascas de amêndoas e cobertura com glaçagem natalina colorida.

O restaurante Casa Bela traz porções e lanches, pratos principais como joelho de porco, massas, parmegiana e rabanada para comemorar o Natal. As sorveterias Vanilla Ice oferecem sorvetes variados como o delicioso sorvete e picolé de lavandula e o lançamento de Natal, o gelato de panetone.

LEIA TAMBÉM: Saiba como ser um viajante sustentável durante a Black Friday

O evento também conta com uma praça de alimentação com várias opções de gastronomia para agradar o paladar de todos.

Atrações e Grade Completa

Bandas e Shows Musicais

Com performances empolgantes, as apresentações artísticas de música ao vivo entretêm o público com músicas contagiantes que garantem animação, tornando o evento ainda mais festivo.

Programação:

Das 18h às 22h – Shows de música ao vivo

Local: Palco Música da Praça

Danças típicas

Reunindo cultura, tradição e muita animação, os grupos de danças típicas holandesas que fazem muito sucesso na Expoflora, apresentam-se diariamente no Natal de Holambra, levando muita diversão e entretenimento aos visitantes.

Programação:

18h30 – Dança Holandesa

Local: Palco Magia de Natal

Cantata de Natal

A Cantata de Natal de Holambra é uma expressão artística que toca os corações dos espectadores. As vozes se entrelaçam em sintonia, criando uma atmosfera de paz e celebração.Cada canção traz consigo uma mensagem especial, transmitindo a essência natalina: amor, paz e esperança.

O espetáculo ocorre nas janelas da fachada central do Parque da Expoflora, permitindo que todos assistam e ouçam as belas melodias.

Programação:

19h – Cantata de Natal

21h30 – Cantata de Natal

Local: Janelões centrais

Chuva de Neve

Os flocos brancos e delicados dançam no ar e tocam cada um suavemente, criando um ambiente de sonho e transformando a paisagem em um verdadeiro paraíso de inverno. Essa experiência única transporta as pessoas para um cenário de conto de fadas, relembrando a beleza e a pureza do Natal. A chuva de neve artificial ocorre diariamente com duas sessões e adiciona um toque especial aos espetáculos musicais e artísticos. As crianças e adultos se emocionam ao verem a neve caindo, criando memórias afetuosas e tornando o Natal de Holambra um evento verdadeiramente mágico.

Programação:

19h30 – Torre de Chuva de Neve

22h – Torre de Chuva de Neve

Local: Próximo ao Palco Magia de Natal

(Foto: Juliana Lazarini)

Teatro de Natal

Peças teatrais natalinas ganham vida e nos transportam para um universo repleto de histórias mágicas e hipnotizantes. Com espetáculos cuidadosamente elaborados e performances de atores talentosos, a peça teatral natalina vai trazer mais diversão para toda a família. A interpretação dos atores, combinada com figurinos e cenografia resgata o verdadeiro espírito do Natal.

Programação:

20h – Teatro Viagem ao Polo Norte

Local: Palco Magia de Natal

Flash Mob

O Flash Mob são apresentações de dança com personagens e músicas natalinas e convidam o público a participar da festa, proporcionando mais diversão e interação no evento.

Programação:

20h30 – Flash Mob

Local: Palco Magia de Natal

Parada de Natal

A Parada de Natal é umas das atrações mais esperadas e emocionante, os belos carros alegóricos decorados por artistas florais trazem o personagem principal da festa – o Papai Noel e seus ajudantes que cumprimentam as crianças e o público espalhando a magia do Natal. Um momento único repleto de flores, luzes e cores.

Personagens Natalinos

Um verdadeiro sonho acordado! Em meio ao cenário natalino o Papai Noel recebe os visitantes em sua casa espalhando a magia do Natal. As crianças se maravilham ao encontrar seus personagens favoritos, enquanto os adultos resgatam a criança interior e se envolvem na atmosfera festiva.

Programação:

21h –Desfile da Parada de Natal

Local: Saída do Palco Magia de Natal até Praça Amsterdam

Mostra Jardins em Festa

Um mundo mágico de Natal onde os mais belos elementos temáticos interagem com as plantas ornamentais, flores e luzes expressando toda a criatividade e talento dos principais paisagistas, decoradores e designers de interiores da região. 10 jardins decorados trazem exuberância, inovação e arte para inspirar o público a criar o seu próprio jardim temático de Natal e festas de fim de ano e comemorar em família essa época mágica de união.

Visitação:

Sextas-feiras e sábados, das 16h às 00h, e domingos das 16h às 23h

Fazendinha

A Fazendinha é o local ideal para se desconectar da cidade e ter momentos agradáveis de paz, tranquilidade e contato com a natureza que remetem à vida no campo. As crianças amam conhecer os bichinhos, tirar fotos e participar dos passeios com os animais. No Natal de Holambra, diferentemente da Expoflora, esse espaço fica localizado junto à Mostra de Paisagismo, facilitando o acesso às famílias.

LEIA TAMBÉM: Onde a Uber não está: confira opções de transporte

Parque de Diversões

Os visitantes podem ter uma experiência inesquecível de diversão e aventura no parque, que oferece atrações emocionantes para todas as idades.Com muita diversão e adrenalina, o Parque de Diversões do Natal de Holambra é uma opção perfeita para toda a família, garantindo momentos de felicidade e descontração em meio à beleza das flores. Ingresso adquirido à parte.

Os Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento e antecipado pelo site, com preços a partir R$ 50,00.

The post O maior evento natalino do estado de São Paulo começa nesta sexta, dia 24 appeared first on Uai Turismo.