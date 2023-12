O quarteirão cultural de Gaia, na região do Porto, em Portugal, volta a recriar a magia do Natal. Tudo começa com o acender da árvore de Natal no dia 25 de novembro, às 18h30. Além da árvore de 13 metros e do carrossel, o WOW – World of Wine, oferece uma programação diária que se prolonga até o dia 7 de janeiro. No ato de abertura, um coral de jovens e os já habituais chocolate e vinho quente.

Se na Praça Central, a árvore e o carrossel prometem aquecer o ambiente até nos dias mais frios, a Lemon Plaza é o espaço sempre seguro e confortável para os dias de chuva. Neste local, o WOW criou o espaço do Vale Encantado, onde as fadas serão a ajuda preciosa para criar presentes de amigo secreto e onde o Papai Noel estará. Ainda na Lemon Plaza haverá um cantinho de cinema, onde os filmes de época e as pipocas prometem ótimos momentos em família.

Na Alameda Comercial, junto ao Pink Palace, será montado um espaço para brincadeiras, com trampolins, brinquedos infláveis, pinturas faciais e muitas outras brincadeiras especialmente pensadas para os mais pequenos. Na Sala Nasoni, junto à Alameda, o palco dará lugar a sessões de teatro.

No Street Market, o Mercadinho de Natal volta a reunir dezenas de marcas nacionais e artesãos locais, para que, juntamente com as muitas lojas do WOW, proporcionem o local perfeito para as compras de Natal. “Queremos ser uma opção sem confusões e sem filas. As lojas do WOW têm uma oferta ideal com muitas sugestões originais e criativas, perfeitas para toda a família”, comenta Marta Bravo, diretora dos museus e do retalho do quarteirão cultural.

Programação do WOW

Até o dia 16 de dezembro, a programação acontecerá nas sextas-feiras e fins de semanas. Após essa data, a programação é diária e inclui muitas animações itinerantes por todos os espaços do WOW: Papai Noel, biscoitos gigantes de gengibre e gnomos.

“Este ano o Natal está por nossa conta. Somos o local ideal para os melhores passeios de Natal em família, para os jantares de Natal – os das empresas, os de amigos e os de família, temos as lojas mais diferentes para os presentes mais originais e, inclusive, personalizadas. Centralizamos tudo em um espaço único e repleto de magia”, reforça Ricardo Almeida, diretor de marketing do WOW.

A programação diária e as reservas para os restaurantes do WOW estão aqui.

