Hotel no Ceará proporciona hospedagem sustentável com foco em bem-estar

O Pura Vida Hotel, na Ilha do Farol, em Itarema, é uma opção para prática de slow travel no Ceará. Fundado em 2021, o hotel nasceu do desejo de estabelecer uma conexão entre as pessoas e a natureza. Por isso, o Pura Vida Hotel busca refletir a sua essência ao proporcionar para os hóspedes uma experiência singular de bem-estar, permeada por uma culinária natural e serviços terapêuticos de SPA.

“Pura Vida” é uma expressão costarriquenha para desejar melhores energias e coisas boas uns aos outros, por isso o termo foi escolhido para dar nome ao hotel, que tem como proposta desconectar o turista do frenesi cotidiano em meio ao litoral cearense. O projeto foi concebido com uma abordagem completamente voltada para a natureza, sem a presença de elementos artificiais, que busca conectar tudo que está em torno do lugar em que é visitado, como a história, a geografia, as tradições, os moradores e a cultura do lugar, entregando uma experiência imersiva no ambiente.

Comprometidos com a sustentabilidade, o local não comercializa produtos com plásticos e disponibiliza água filtrada gratuitamente para os hóspedes. Com um total de 12 suítes, distribuídas em duas categorias – Suíte Selva e Suíte Aqua – o Pura Vida Hotel oferece decoração minimalista e varandas espaçosas.

Festival Pura Vida

Como forma de expandir a proposta do hotel, nasceu o Festival Pura Vida, em 2022, que reuniu dezenas de participantes para vivenciar uma experiência diferenciada e intimista.

Festival Pura Vida

A edição de 2023 do Festival Pura Vida acontece nos dias de 7 a 9 de dezembro e apresenta uma programação elaborada para estimular reflexões sobre escolhas conscientes e sustentáveis, guiando a busca por uma vida mais plena e satisfatória. Realizado de maneira intimista, o evento será em um ambiente parcialmente aberto e com uma capacidade limitada, garantindo uma atmosfera aconchegante e exclusiva.

O evento terá a participação de seis palestrantes renomados, representando diversas áreas, como Afonso Filho, secretário de meio ambiente, turismo e cultura; Igor Juaçaba, cofundador do Winds For Future; Ale Luglio, nutricionista e ambientalista; Priscila Falcão, terapeuta e instrutora de cursos do thetahealing; Danielli Parente, instrutora e terapeuta de thetahealing; Gabi Squizato, terapeuta holística, professora e mentora; Alê Silva, economista, entusiasta da comunicação afetiva e criativa, perfumista botânica e ceo da mhoa; Jaqueline Roversi, produtora e gerente de eventos do mudei de arte do rio de janeiro. pesquisadora de mitologias ancestrais e arquétipos femininos

Para participar do Festival Pura Vida, os interessados podem garantir o ingresso até o dia 07 de dezembro, com opções de pagamento à vista ou no cartão. A entrada custa R$ 889,00, através do link. Não é necessário se hospedar no hotel para participar do evento.

