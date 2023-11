Durma em suítes temáticas de “Wonka” em Nova York e Los Angeles

A temporada de férias está chegando e o lançamento do filme “Wonka”, da Warner Bros. Pictures, também. O filme será lançado no Brasil no dia 7 de dezembro e como comemoração, a Booking.com está oferecendo a dois pares de convidados amantes de doces a chance de viajar para um mundo de imaginação reservando suítes temáticas em Nova York e Los Angeles. As estadias, em colaboração com o Highgate Hotels, estarão disponíveis para reserva por ordem de chegada e serão disponibilizadas em dois hotéis: Park Lane New York, em Nova York, e Viceroy Santa Monica, em Los Angeles. Cada acomodação será transformada em maravilhas açucaradas inspiradas no aguardado filme e contarão com atividades ideais para um conhecedor de doces.

“Wonka” conta a história de como o maior inventor, mágico e fabricante de chocolate do mundo se tornou o querido Willy Wonka que conhecemos hoje. O filme apresenta ao público um jovem Willy Wonka – recém-saído de suas viagens em que buscava ingredientes e sabores de destinos ao redor do planeta – que está determinado a mudar o mundo com um pedaço delicioso de cada vez. As “Wonka Sweet Suites” são repletas de aventuras inspiradas no chocolatier para que os hóspedes sintam a “energia do personagem principal” durante suas viagens.

Os hóspedes desfrutarão de experiências e comodidades comestíveis à vontade, como balas Wonka© Magic Hat de edição limitada, disponíveis em quatro combinações de sabores frutados; confeitos de chocolate em tamanho real; uma réplica da árvore da loja de doces Wonka; e uma cama no formato de barra de chocolate coberta com marshmallows, em meio a nuvens de algodão doce, como os do novo filme. Além dos pernoites, a experiência virá com ingressos para ver “Wonka” no cinema, pôsteres vintage de destinos e papéis de parede de selos inspirados nas viagens do personagem, bebidas inspiradas em doces e muito mais.

Wonka NYC Bedroom Render (Foto: Divulgação)

As acomodações em Nova York e Los Angeles poderão ser reservadas por ordem de chegada para dois pares de hóspedes no dia 13 de dezembro, às 14h no horário de Brasília, para estadia de 15 a 16 de dezembro, por apenas US$ 12,15 (aproximadamente R$ 60,00), em referência à data de estreia do filme nos Estados Unidos. Cada experiência incluirá o pernoite, itinerários e traslados do aeroporto por meio da Booking.com para levar os hóspedes às suas doces escapadas.

Os viajantes sortudos que são membros do programa de fidelidade da Booking.com, Genius, podem aproveitar ainda mais sua experiência inspirada no filme “Wonka”. Se reservada por um membro Genius Nível 2 ou Genius Nível 3, a experiência “Wonka’s Sweet Suites” será atualizada para incluir um café da manhã gratuito com infusão de chocolate.

