A aguardada 22ª edição do ENCONTRO DA HOTELARIA ocorrerá nesta semana (dias 23 e 24 de novembro) em Sete Lagoas. O evento, desta vez, será no auditório situado na Gruta do Rei do Mato, localizado na entrada da cidade de 227 mil habitantes, polo regional que fica a 72 km de Belo Horizonte, região de grande relevância para Minas Gerais em especial no setor industrial de transformação.

Na bem elaborada programação do segundo dia do evento, que coincidirá com o aniversário da cidade, palestras de Milton Zuanazzi (Secretário de Planejamento do Ministério do Turismo), Lizete Ribeiro (Diretora Comercial e Marketing do Grupo Tauá Resorts e Hotéis), Waldir Miguel (Diretor-Presidente da Rede Nacional Inn) além de dois painéis de debates com gestores hoteleiros de destaque da hotelaria nacional, sem esquecer do tradicional networking recheado de muita informação, atualização e qualificação para o público-alvo composto por empresários e profissionais da hotelaria, gestores públicos, profissionais atuantes no turismo em geral, além de estudantes.

No primeiro dia o ENCONTRO propiciará aos inscritos três módulos de conteúdos técnicos específicos de 3 horas cada, com experts em suas respectivas áreas: Rose Ávila (Segurança de Alimentos), Jorge Luiz Muniz (Lei Geral de Proteção de Dados) e Ariadne Silva (Gestão de Limpeza e Higienização).

Por onde o Encontro da Hotelaria já passou

Desde 2006, quando da realização do primeiro ENCONTRO em Belo Horizonte o evento percorreu até agora 14 cidades mineiras: Além da capital, que sediou seis edições, já foi também realizado em Brumadinho, Confins (dentro do Aeroporto Internacional), Caxambu, Uberlândia, Capitólio, Ouro Preto, Poços de Caldas, Monte Verde, Governador Valadares, Montes Claros, Juiz de Fora, Tiradentes e Pouso Alegre.

A média histórica de público alcança cerca de 300 pessoas por evento que, além de obter muito conhecimento técnico, também encontrará em exposição produtos, serviços e soluções para a hotelaria através dos diversos fornecedores em seus stands. Um reconhecimento a um dos mercados de hospitalidade que mais investem em modernizações e compras para abastecer a ampla oferta hoteleira e pousadeira do “Estado-Nação Minas Gerais”.

A pluralidade de seus circuitos turísticos em seus bem distribuídos clusters hoteleiros, sua diversidade geográfica, climática e cultural-gastronômica torna o estado um manancial quase inesgotável para futuras edições do ENCONTRO.

Conforme relata o idealizador e organizador do evento, o visionário Marcos Valério Rocha, oriundo da hotelaria, catedrático e hoje, coordenador regional MG da FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação): “O evento no formato atual nasceu de uma derivação do Arraiátur que congregava o “trade” festivamente e possibilitava interações importantes entre os “players” do mercado. Com o passar do tempo hoteleiros do interior que vinham aos eventos em BH possibilitaram a expansão geográfica e percebi que de fato o – Artista precisa ir onde o povo está!”

O Encontro da Hotelaria é o único evento itinerante do setor no Brasil!

