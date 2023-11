Agora as noites da Vila Guarani, o centro de entretenimento do Hot Beach Parques & Resorts, ganharam um brilho especial. Localizado na estância turística paulista de Olímpia, o resort conta com uma nova produção inspirada na Broadway. Reviva – A vida é um musical – estreou na última semana após quatro meses de ensaios e um elenco composto por 12 bailarinos e uma cantora.

Com o apoio do coreógrafo Zeca Rodrigues, a idealização e produção do espetáculo é da equipe de entretenimento do Hot Beach Parques & Resorts, inspirada nos espetáculos da Broadway, numa recriação de temas e cenas emblemáticas dos grandes musicais. Uma história emocionante que celebra a vida e a paixão pela música e a dança que vai surpreender e encantar o público, revivendo os clássicos da música e despertando tantas memórias e emoções.

“Estamos muito felizes em entregar tantas novidades em 2023. Em julho inauguramos o Jardim da Turma, maior área infantil da América Latina, lançamos a nossa marca de picolés da Turma do Guarani, inauguramos a nossa tirolesa, a Tirô do Parafuso, a nossa roda gigante nomeada Entra na Roda, inauguramos o nosso carrossel Roda Pião, e além deste novo espetáculo Reviva – a vida é um musical, ainda teremos mais novidades para o final de 2023”, comemora Diego Ferrato, diretor superintendente do Grupo Ferrasa.

Inserido na programação regular da Vila Guarani, o espetáculo “Reviva – A Vida é um Musical” terá sessões semanais, sempre aos sábados, às 21h40. Vale lembrar que a Vila Guarani tem entrada gratuita para hóspedes de qualquer dos quatro resorts da rede – Hot Beach Resort, Hot Beach Suítes, Celebration Resort Olímpia e Thermas Park, Resort & Spa – mas é aberta também ao público, com ingressos a R$ 10 de domingo a quinta-feira e R$ 15 às sextas-feiras e aos sábados.

Para saber mais acesse hotbeach.com.br

