Sofreu um ataque na internet? Veja o passo a passo de como denunciar

O caso envolvendo a atriz Giselle Itié e a influenciadora Antônia Fontenelle, que resultou em uma condenação por danos morais, joga luz sobre um problema cada vez mais comum: os ataques na internet. Ofensas, ameaças e a disseminação de mentiras no ambiente digital causam danos reais, mas muitas vítimas se sentem perdidas e não sabem como agir para garantir que a justiça seja feita.

Ao contrário do que alguns podem pensar, a internet não é uma terra sem lei. As mesmas regras que valem para a vida offline se aplicam ao ambiente virtual, e quem comete um crime pode, sim, ser identificado e responsabilizado. Saber o que fazer nos momentos seguintes a um ataque é o primeiro passo para garantir seus direitos e interromper o ciclo de violência.

Se você foi vítima de um crime virtual, seguir um roteiro claro pode fazer toda a diferença. Desde a coleta correta de provas até o registro da ocorrência, cada etapa é fundamental para construir um caso sólido e buscar a devida reparação. Veja a seguir o passo a passo completo para denunciar um ataque online.

Primeiro passo: preserve todas as provas

A primeira reação ao ver uma ofensa pode ser a de responder ou pedir para a pessoa apagar o conteúdo. No entanto, o passo mais importante é registrar tudo antes que o agressor possa remover as publicações. A coleta de provas é a base de qualquer processo judicial ou investigação policial.

Fazer uma captura de tela, o famoso “print”, é um bom começo, mas muitas vezes não é suficiente. Para que a prova tenha validade jurídica e não possa ser facilmente contestada, é preciso ir além. O ideal é registrar o material de forma que seja possível comprovar a data, o horário, a URL (o endereço da página) e todo o contexto da publicação.

Uma das formas mais seguras de fazer isso é por meio de uma ata notarial, lavrada em um cartório de notas. O tabelião acessará o conteúdo online e registrará em um documento público tudo o que viu, conferindo fé pública à prova. Outra alternativa são plataformas online especializadas que realizam a coleta técnica de evidências digitais, gerando relatórios com validade jurídica.

Segundo passo: identifique o tipo de crime

Com as provas em mãos, o próximo passo é entender qual tipo de crime foi cometido. Isso ajuda a direcionar a denúncia e a compreender a gravidade da situação. Os crimes mais comuns contra a honra no ambiente digital são:

Injúria: É a ofensa e/ou desrespeito à honra subjetiva de alguém, ou seja, quando o ofensor profere palavras, de forma verbal ou escrita, que agridam a dignidade e decoro do ofendido

É a ofensa e/ou desrespeito à honra subjetiva de alguém, ou seja, quando o ofensor profere palavras, de forma verbal ou escrita, que agridam a dignidade e decoro do ofendido Difamação: Ocorre quando se espalha um fato, mesmo que verdadeiro, que prejudica a reputação de uma pessoa. Um exemplo seria expor que um colega de trabalho foi demitido por justa causa em um grupo de WhatsApp.

Ocorre quando se espalha um fato, mesmo que verdadeiro, que prejudica a reputação de uma pessoa. Um exemplo seria expor que um colega de trabalho foi demitido por justa causa em um grupo de WhatsApp. Calúnia: É a acusação falsa de que alguém cometeu um crime. Afirmar publicamente que determinada pessoa roubou algo, sabendo que é mentira, configura calúnia.

Além desses, outros crimes graves podem ocorrer, como ameaça, perseguição (stalking) e extorsão. Saber identificar o que aconteceu facilita o trabalho das autoridades e a comunicação com um advogado.

Terceiro passo: registre um boletim de ocorrência

A denúncia formal é feita por meio de um boletim de ocorrência (B.O.). Ele pode ser registrado em qualquer delegacia de polícia. No entanto, muitas cidades já contam com Delegacias Especializadas em Repressão a Crimes de Informática (DRCI), que possuem equipes preparadas para lidar com esse tipo de situação.

Outra opção prática é a delegacia virtual. A maioria dos estados brasileiros oferece a possibilidade de registrar o B.O. pela internet. Basta buscar por “delegacia virtual” ou “delegacia eletrônica” do seu estado para encontrar o site oficial. O registro online tem a mesma validade do presencial e dá início à investigação policial para identificar a autoria do crime.

Ao fazer o registro, leve todas as provas que você coletou. Quanto mais detalhado e bem documentado for o seu relato, maiores as chances de a investigação avançar de forma rápida e eficaz.

Quarto passo: busque reparação na Justiça

O boletim de ocorrência dá início à esfera criminal, que busca punir o autor do crime. Paralelamente, a vítima pode buscar uma reparação pelos danos sofridos na esfera cível. Foi exatamente o que aconteceu no caso de Giselle Itié, que processou Antônia Fontenelle e obteve uma indenização por danos morais.

Para ingressar com uma ação cível, é necessário contratar um advogado. Ele analisará o caso, as provas e entrará com o processo pedindo uma compensação financeira pelo abalo psicológico e pelos prejuízos à imagem da vítima. Caso você não tenha condições de pagar por um profissional, é possível buscar auxílio na Defensoria Pública do seu estado.

É importante entender que as duas ações, criminal e cível, podem correr ao mesmo tempo. Enquanto a primeira busca a punição do agressor, a segunda foca na reparação dos danos causados à vítima, garantindo que a justiça seja completa.

O que fazer imediatamente após sofrer um ataque na internet?

A primeira atitude é manter a calma e não apagar nada. O passo mais crucial é coletar as provas antes que o agressor as remova.

Registre tudo o que puder: comentários, posts, mensagens privadas, áudios e vídeos, sempre tentando capturar a data, o horário e o link da página.

Um simples print da tela serve como prova na Justiça?

O print é um indício, mas pode ser considerado uma prova frágil, pois pode ser facilmente manipulado. Ele ajuda, mas não garante a vitória em um processo.

Para ter segurança jurídica, o ideal é validar a prova por meio de uma ata notarial em cartório ou usar plataformas especializadas em coleta de evidências digitais.

Preciso ir a uma delegacia para registrar um crime virtual?

Não necessariamente. Você pode registrar o boletim de ocorrência em qualquer delegacia física, mas a maioria dos estados já possui uma delegacia virtual.

O registro online é prático, rápido e tem a mesma validade legal que o presencial para dar início a uma investigação.

É possível processar alguém por danos morais por ofensas online?

Sim. Além da denúncia criminal, a vítima pode entrar com uma ação cível pedindo indenização por danos morais.

Nesse caso, um advogado irá solicitar à Justiça uma reparação financeira pelo abalo psicológico e prejuízos à imagem causados pelas ofensas.

O que acontece depois que eu registro o boletim de ocorrência?

A polícia civil inicia uma investigação para identificar o autor do crime, o que pode envolver a quebra de sigilo de dados da plataforma usada para o ataque.

Uma vez identificado, o agressor é intimado a depor e o caso pode se transformar em um processo criminal, que será julgado por um juiz.