Saiba o que fazer se você testemunhar um atropelamento com fuga

A cena de um motociclista que atropela uma idosa de 73 anos na calçada, em Minas Gerais, e foge sem prestar qualquer tipo de auxílio chocou o país e trouxe à tona uma realidade brutal do trânsito. Presenciar uma situação como essa é desesperador, mas a sua atitude nos primeiros minutos pode ser a diferença entre a vida e a morte para a vítima e fundamental para que a justiça seja feita.

Saber como agir corretamente não exige treinamento médico ou conhecimento em leis. Exige calma e a capacidade de seguir passos simples que garantem a segurança de todos e auxiliam o trabalho das autoridades. Omissão de socorro é crime, e sua colaboração como testemunha é um ato de cidadania que pode salvar vidas e impedir que condutores irresponsáveis continuem a representar um perigo nas ruas.

Prioridade é a segurança e o socorro à vítima

Antes de qualquer outra ação, garanta sua própria segurança. Verifique se você não está em uma posição de risco, como no meio de uma via movimentada. A primeira medida prática é sinalizar o local do acidente para evitar que outros veículos atinjam a vítima ou causem uma nova colisão. Use o triângulo de segurança do seu carro, galhos de árvore ou até mesmo peças de roupa para alertar outros motoristas.

Com a área minimamente segura, o próximo passo é acionar o socorro especializado. Ligue imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193. Ao falar com o atendente, seja claro e objetivo. Informe o endereço exato do acidente, com pontos de referência, o número de vítimas e o estado aparente delas. Descreva se a pessoa está consciente, se há sangramentos visíveis ou fraturas expostas.

É fundamental não movimentar a vítima. Tentar levantar ou arrastar a pessoa atropelada pode agravar lesões na coluna ou internas, causando danos permanentes ou até mesmo a morte. A única exceção para mover alguém é em caso de perigo iminente, como um incêndio no veículo ou risco de novo atropelamento. Caso contrário, aguarde a chegada da equipe de resgate, que possui o treinamento e os equipamentos necessários para o transporte seguro.

Enquanto o socorro não chega, você pode ajudar conversando com a vítima para mantê-la calma e acordada, se ela estiver consciente. Diga que a ajuda já está a caminho. Esse apoio emocional é valioso e pode ajudar a estabilizar o estado da pessoa acidentada.

Como coletar informações para ajudar a polícia

Enquanto uma pessoa liga para o socorro, outras testemunhas podem se concentrar em reunir o máximo de informações sobre o veículo e o condutor que fugiram. Esses dados são cruciais para a investigação policial e para a identificação do responsável. Quanto mais detalhes você conseguir memorizar ou anotar, maiores as chances de o culpado ser encontrado.

A seguir, listamos as informações mais importantes que uma testemunha deve tentar registrar:

Placa do veículo

Este é o dado mais importante de todos. Mesmo que você consiga anotar apenas uma parte da sequência de letras e números, já é um ponto de partida valioso para a polícia. Use o bloco de notas do celular ou peça para alguém anotar imediatamente para não esquecer.

Características do veículo

Anote a cor, a marca e o modelo do carro ou da moto. Se não souber o modelo exato, descreva o formato. Era um carro sedan ou hatch? Tinha duas ou quatro portas? A moto era grande ou pequena? Qualquer detalhe adicional, como um adesivo, um amassado visível, um farol quebrado ou um rack no teto, ajuda a individualizar o veículo.

Descrição do condutor

Observe as características do motorista ou do motociclista. Gênero, cor do cabelo, tipo de roupa que usava, se usava boné ou óculos. No caso de um motociclista, a cor do capacete é uma informação fundamental que pode levar à sua identificação por meio de câmeras de segurança.

Direção da fuga

Para onde o veículo foi? Anote o nome da rua em que ele entrou ou a direção que seguiu. Essa informação ajuda a polícia a traçar uma rota de fuga e a solicitar imagens de câmeras de segurança no trajeto.

Horário e local exatos

Marque o horário do atropelamento. Essa informação é essencial para sincronizar com as imagens de câmeras de segurança da região, que muitas vezes são a prova definitiva para identificar o infrator.

Busca por outras testemunhas

Olhe ao redor e veja se mais pessoas presenciaram o acidente. Converse com elas e, se possível, pegue o nome e o telefone. Ter múltiplos depoimentos que descrevem a mesma cena fortalece a investigação.

Ao chegar, a polícia ou a guarda de trânsito irá coletar o depoimento das testemunhas. Relate tudo o que você viu com calma e precisão. Sua colaboração não termina no local do acidente; ela é a peça-chave para que o ciclo de violência e impunidade no trânsito seja quebrado.

Qual a primeira coisa a fazer ao testemunhar um atropelamento com fuga?

A prioridade máxima é a sua segurança e a da vítima. Antes de mais nada, certifique-se de que você não está em perigo.

Em seguida, sinalize a área para evitar novos acidentes e ligue imediatamente para o socorro, como o SAMU (192) ou os Bombeiros (193).

Posso mover a vítima do local para ajudá-la?

Não. Você nunca deve mover uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, a menos que haja um risco iminente e maior no local.

Movimentar a vítima sem o devido preparo pode agravar seriamente lesões na coluna ou internas, com consequências graves.

Que informações são mais importantes para a polícia encontrar quem fugiu?

A placa do veículo é o dado mais valioso. Mesmo que anote apenas uma parte dela, já ajuda muito.

Além disso, tente memorizar a cor, a marca, o modelo do veículo e qualquer detalhe que o diferencie, como um adesivo ou amassado.

É crime não ajudar em um acidente que eu testemunhei?

Sim. A omissão de socorro é crime previsto no Código Penal brasileiro. A lei não exige que você faça procedimentos médicos.

Prestar socorro significa acionar as autoridades competentes e permanecer no local para garantir a segurança da vítima até a chegada da ajuda.

Como devo passar as informações que coletei para as autoridades?

Aguarde a chegada da polícia ou da equipe de resgate no local do acidente e relate tudo o que você viu de forma clara.

Entregue todas as anotações que fez, como a placa e as características do veículo. Seu depoimento formal será essencial para a investigação.