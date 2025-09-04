Qual o melhor filtro de água para sua casa: de barro ou de parede?

A preocupação da interrupção no fornecimento de água acende um alerta em qualquer casa. A preocupação vai além de estocar galões e baldes, trazendo à tona uma dúvida antiga e essencial, como garantir a qualidade da água que bebemos todos os dias? Nesse cenário, a escolha entre o tradicional filtro de barro e o moderno purificador de parede se torna uma decisão crucial para a saúde e o bolso da família.

Longe de ser uma questão apenas de estética ou de espaço na cozinha, a opção por um ou outro modelo impacta diretamente a pureza da água, os custos de manutenção e a praticidade do dia a dia. Ambos têm a mesma missão, mas usam tecnologias e métodos completamente diferentes para entregar um copo de água livre de impurezas.

O tradicional filtro de barro

Conhecido por gerações e presente em muitas cozinhas brasileiras, o filtro de barro é mais do que uma peça de decoração rústica. Seu sistema de funcionamento é baseado na gravidade. A água é colocada no compartimento superior e passa lentamente através de uma vela de cerâmica porosa, que retém partículas sólidas, cloro e outras impurezas antes de gotejar no reservatório inferior.

A principal vantagem desse processo é a sua eficiência. A filtragem lenta e natural é capaz de remover até 99% das bactérias, parasitas e pesticidas. Além disso, a argila tem a propriedade de resfriar a água em até 5 graus celsius abaixo da temperatura ambiente, oferecendo uma bebida sempre fresca sem gastar energia elétrica. O custo inicial é baixo e a manutenção se resume à troca da vela, que também é acessível.

Contudo, o filtro de barro exige cuidados. Sua capacidade de armazenamento é limitada, o que pode ser um problema para famílias grandes. A velocidade de filtragem é baixa, exigindo planejamento para não ficar sem água. A limpeza precisa ser rigorosa e periódica, pois a umidade constante pode favorecer o aparecimento de limo ou mofo se o filtro não for higienizado corretamente. Por ser de cerâmica, também é um objeto frágil.

Leia: Saiba como higienizar seu filtro de barro da maneira correta

FernandoPodolski de Getty Images Signature

O moderno filtro de parede

Os purificadores de parede ou de bancada representam a praticidade. Conectados diretamente à rede hidráulica, eles fornecem água purificada de forma instantânea e contínua. A maioria dos modelos utiliza um sistema de filtragem de múltiplas etapas, com elementos que retêm partículas, reduzem o cloro e, em versões mais avançadas, eliminam bactérias com o uso de membranas ou lâmpadas ultravioleta.

Sua grande vantagem é a conveniência. Basta apertar um botão para ter água à vontade, muitas vezes com a opção de escolher entre temperaturas natural ou gelada. Eles otimizam o espaço na cozinha, especialmente os modelos de parede, e seu design costuma ser moderno e discreto. A troca do refil é simples, embora deva ser feita conforme a recomendação do fabricante para garantir a eficácia.

O lado negativo está principalmente no custo. O investimento inicial é consideravelmente maior que o do filtro de barro. Modelos com refrigeração consomem energia elétrica, o que impacta a conta de luz. O preço dos refis também é mais elevado e a vida útil pode ser menor dependendo da qualidade da água da sua região. A instalação pode exigir a ajuda de um profissional e o aparelho depende da pressão da água da rede para funcionar bem.

pixelshot

Como escolher o filtro ideal?

A decisão final depende do cruzamento entre suas necessidades, seu orçamento e seu estilo de vida. Se você prioriza a máxima eficiência na purificação a um custo baixo e não se importa com a manutenção manual e a lentidão do processo, o filtro de barro é uma opção excelente e sustentável.

Por outro lado, se a sua rotina pede praticidade, rapidez e o conforto da água gelada a qualquer momento, e você está disposto a fazer um investimento maior, o purificador de parede é a escolha mais indicada. Ele atende bem famílias maiores e pessoas que valorizam a conveniência acima de tudo.

Independentemente da sua escolha, um ponto é inegociável: a certificação do INMETRO. O selo garante que o aparelho foi testado e aprovado em critérios de segurança e eficiência, assegurando que ele realmente entrega a qualidade de água que sua família merece.

Filtro de barro é realmente o melhor do mundo?

O filtro de barro é frequentemente citado como um dos sistemas de purificação doméstica mais eficientes do mundo.

Sua eficácia vem da combinação da cerâmica microporosa com a filtração por gravidade, um processo lento que maximiza a retenção de impurezas.

Com que frequência preciso trocar a vela do filtro de barro?

A recomendação geral é trocar a vela de cerâmica a cada seis meses de uso.

Esse prazo pode variar se você notar uma diminuição no fluxo de água ou alteração na cor da vela, indicando saturação.

Purificador de parede gasta muita energia?

Depende do modelo. Purificadores que oferecem apenas água em temperatura natural não consomem energia elétrica.

Os modelos com sistema de refrigeração têm um consumo de energia, que geralmente é baixo e pode ser comparado ao de uma lâmpada.

Qual a principal diferença entre um filtro e um purificador?

Um filtro, como o de barro, usa uma barreira física para reter partículas. O termo purificador é geralmente usado para aparelhos com mais de uma etapa de filtragem.

Purificadores também podem ter tecnologias adicionais, como lâmpadas UV, e são certificados pelo INMETRO para reter partículas menores e até bactérias.

O que devo olhar antes de comprar um purificador?

Verifique sempre se o produto possui o Selo do INMETRO, que atesta sua capacidade de filtragem.

Analise também o custo e a facilidade de encontrar o refil, a vida útil do elemento filtrante e a capacidade de redução de cloro e retenção de partículas.