O caminho de um processo no STF: como um ministro se torna relator

A definição do ministro André Mendonça como relator dos processos sobre fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no Supremo Tribunal Federal (STF) acendeu um alerta sobre os bastidores do Judiciário.

As investigações da Polícia Federal sobre o desvio bilionário de benefícios de aposentados e pensionistas estavam anteriormente no gabinete do ministro Dias Toffoli.

A escolha de um relator, longe de ser um detalhe burocrático, é uma das etapas mais decisivas para o futuro de qualquer processo que chega à mais alta corte do país.

O relator é o juiz responsável por conduzir toda a tramitação do caso. Ele funciona como o maestro do processo, ditando o ritmo, analisando os pedidos urgentes e preparando a matéria para o julgamento final por todos os ministros. Entender como essa escolha é feita ajuda a compreender a dinâmica de poder e os caminhos que uma decisão judicial pode tomar antes mesmo de ser debatida em plenário.

Como funciona a distribuição de processos no STF

Quando um novo processo chega ao STF, ele passa por um sistema de distribuição eletrônica. Esse sistema funciona como um sorteio, que distribui a ação de forma aleatória e equilibrada entre os ministros. O objetivo é garantir a imparcialidade, evitando que um magistrado possa escolher os casos que deseja julgar.

Contudo, existe uma regra fundamental que quebra essa aleatoriedade: a prevenção. Se um ministro já foi sorteado anteriormente como relator de um caso que tenha ligação com o novo processo, ele se torna “prevento”. Isso significa que ele automaticamente assume a relatoria de todas as novas ações relacionadas ao mesmo fato ou às mesmas partes.

Essa regra busca manter a coerência nas decisões judiciais. A lógica é que o ministro que já estudou o assunto tem mais condições de analisar os novos desdobramentos de forma eficiente, evitando decisões conflitantes sobre um mesmo tema.

O poder e as responsabilidades de um relator

Ser o relator de um processo no STF confere ao ministro uma série de poderes que influenciam diretamente o seu andamento. É ele quem faz a primeira análise detalhada dos autos, conhecendo a fundo os argumentos de todas as partes envolvidas.

Uma de suas principais atribuições é decidir sobre pedidos liminares. Essas são solicitações urgentes que podem suspender uma lei, determinar a soltura de um réu ou garantir um direito antes do julgamento definitivo. Uma decisão liminar de um relator pode ter efeitos imediatos e, em muitos casos, molda o cenário até a análise final pelo colegiado.

Além disso, o relator organiza o processo para o julgamento. Ele pode solicitar mais informações, pedir pareceres e determinar a produção de provas, se necessário. Ao final dessa fase de instrução, ele elabora um relatório completo sobre o caso e, mais importante, redige o seu voto. Esse voto é o primeiro a ser lido na sessão de julgamento e serve como o principal guia para a discussão entre os demais ministros.

A influência do relator é tão grande que seu voto frequentemente se torna o “voto condutor”, ou seja, a base para a decisão final da Corte. Embora os outros ministros possam discordar e apresentar seus próprios votos, a argumentação do relator estabelece os termos do debate.

O impacto da relatoria em casos de grande repercussão

Em ações de alto impacto político e social, como as que envolvem a trama golpista, a figura do relator ganha ainda mais destaque. A maneira como ele conduz o processo, a rapidez com que pauta o julgamento e o teor de suas decisões iniciais podem gerar consequências políticas e jurídicas imediatas.

O ministro que assume a relatoria se torna o rosto daquele julgamento perante a opinião pública. Suas decisões são acompanhadas de perto pela imprensa e pela sociedade, e sua interpretação da lei pode definir os rumos de investigações complexas. Por isso, a distribuição de um processo sensível é sempre um momento de grande atenção nos corredores de Brasília.

A escolha de um relator, seja por sorteio ou prevenção, não define o resultado de um julgamento, mas certamente desenha o caminho que ele irá percorrer. A habilidade de um ministro em conduzir o processo, articular seus argumentos e convencer seus pares é fundamental para a construção da decisão final do Supremo.

O que faz um ministro relator no STF?

O ministro relator é o principal condutor de um processo no Supremo. Ele é responsável por analisar os pedidos, inclusive os urgentes, como liminares.

Ele também organiza o caso, solicita informações e prepara um relatório detalhado para apresentar aos outros ministros antes do julgamento.

Como um ministro do STF se torna relator?

A escolha é feita por um sistema de distribuição eletrônica, que sorteia o processo de forma aleatória entre os ministros da Corte.

No entanto, se o processo tiver conexão com outro já em andamento, ele é direcionado ao mesmo relator por um critério chamado “prevenção”.

Qual a importância do voto do relator em um julgamento?

O voto do relator é o primeiro a ser apresentado durante a sessão de julgamento. Ele serve como ponto de partida para a discussão entre os demais ministros.

Frequentemente, a argumentação do relator influencia os outros juízes e se torna a base para a decisão final do colegiado.

O relator pode decidir um caso sozinho?

O relator pode tomar decisões monocráticas, ou seja, individuais, especialmente em casos urgentes (liminares). Essas decisões têm validade imediata.

Contudo, a decisão final sobre o mérito do caso é sempre tomada pelo colegiado, seja por uma das Turmas ou pelo Plenário completo do STF.