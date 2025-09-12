Lugares ‘mal-assombrados’ de Invocação do Mal que você pode visitar

A recente história da fã vestida como a freira demoníaca de “A Freira”, barrada em um shopping, reacendeu a fascinação do público pela franquia “Invocação do Mal”. O que muitos talvez não saibam é que o terror visto nas telas tem raízes profundas em eventos e lugares reais, muitos deles investigados pelo casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren.

Para os mais corajosos, a boa notícia é que vários desses locais assombrados não existem apenas na ficção. De uma fazenda isolada em Rhode Island a um antigo monastério na Romênia, esses pontos se transformaram em destinos turísticos para quem busca sentir um arrepio na espinha e conhecer de perto as origens das histórias que aterrorizaram milhões nos cinemas.

Leia: O que esperar do final da saga do casal Warren em “Invocação do Mal: O Último Ritual”?

Destinos brasileiros com fama de mal-assombrados: teria coragem de conhecer

A fazenda da família Perron

A casa que serviu de inspiração para o primeiro filme, “Invocação do Mal” (2013), é talvez a mais icônica de todas. Localizada em Harrisville, Rhode Island, nos Estados Unidos, a propriedade rural foi o lar da família Perron na década de 1970. Eles relataram ter vivido uma série de eventos paranormais perturbadores durante sua estadia.

A família afirmava ser atormentada por múltiplos espíritos, com destaque para a entidade malévola de Bathsheba Sherman. Ela teria sido uma moradora da propriedade no século 19, acusada de bruxaria. Os fenômenos descritos pelos Perron formaram a base da investigação dos Warren, que é o foco central do filme.

Atualmente, a casa é uma propriedade privada, mas seus donos abraçaram seu legado assustador. O local promove visitas guiadas, eventos temáticos e até investigações paranormais noturnas. É um destino popular para caçadores de fantasmas e fãs da franquia, embora passar uma noite por lá seja um desafio reservado para poucos.

O Poltergeist de Enfield

O segundo filme da série principal, “Invocação do Mal 2” (2016), aborda um dos casos de poltergeist mais documentados da história. A atividade paranormal ocorreu em uma casa modesta em Enfield, um bairro no norte de Londres, na Inglaterra, entre 1977 e 1979.

A família Hodgson, especialmente as jovens irmãs Janet e Margaret, relatou objetos se movendo sozinhos, ruídos estranhos e até casos de levitação. O caso atraiu a atenção da mídia britânica e de investigadores paranormais, incluindo Ed e Lorraine Warren, embora a extensão do envolvimento deles seja debatida.

Diferente da fazenda Perron, a casa de Enfield é uma residência privada e não está aberta para visitação pública. No entanto, sua fachada se tornou um ponto de peregrinação para os fãs do filme que visitam Londres. Muitos turistas passam pela rua para fotografar o exterior da casa que abrigou um fenômeno tão famoso.

A verdadeira boneca Annabelle

A aterrorizante boneca de porcelana da franquia “Annabelle” é, na realidade, bem diferente. A verdadeira Annabelle é uma boneca de pano do tipo Raggedy Ann, que pertenceu a uma estudante de enfermagem chamada Donna nos anos 1970. Ela e sua colega de quarto alegaram que a boneca se movia sozinha e deixava mensagens assustadoras.

Após uma série de incidentes, elas procuraram os Warren, que concluíram que o objeto estava sendo manipulado por uma entidade desumana. O casal levou a boneca e a trancou em uma caixa de vidro especial em seu museu, onde, segundo eles, ela permanece segura.

A boneca está localizada no Warrens’ Occult Museum, em Monroe, Connecticut. O museu abrigava centenas de artefatos supostamente assombrados ou amaldiçoados coletados pelo casal ao longo de suas carreiras. Atualmente, o museu está fechado para o público devido a questões de zoneamento, mas a lenda de Annabelle continua a atrair a curiosidade de pessoas do mundo todo.

O Monastério de Cârța

O filme “A Freira” (2018) explora a origem da entidade demoníaca Valak. Embora a história do filme seja em grande parte ficcional, o cenário foi inspirado em um local real: o Monastério de Cârța, localizado na Transilvânia, Romênia. É um lugar com uma atmosfera gótica e uma história que remonta ao século 13.

Fundado por monges cistercienses, o monastério tem uma arquitetura impressionante e uma longa história. Lendas locais falam de monges que assombram as ruínas do local, o que contribui para sua aura misteriosa. O ambiente isolado e a arquitetura medieval foram a inspiração perfeita para o cenário do filme.

Hoje, o que resta do monastério funciona como uma igreja evangélica luterana. As ruínas estão abertas à visitação e se tornaram um ponto turístico popular na Romênia, especialmente após o sucesso do filme. Visitantes podem explorar o local e sentir a atmosfera histórica que ajudou a criar um dos vilões mais marcantes do cinema de terror recente.