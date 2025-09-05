Frio intenso: 7 dicas de especialistas para se aquecer com segurança

A onda de frio que atingiu Belo Horizonte nos últimos dias, trazendo uma sensação térmica negativa incomum para a capital mineira, exige mais do que apenas tirar o casaco do armário. O corpo humano precisa de cuidados específicos para enfrentar as baixas temperaturas com segurança e evitar problemas de saúde.

Adaptar a rotina é fundamental para proteger o organismo, desde a maneira de se vestir até a alimentação. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença para manter o bem-estar, prevenir doenças respiratórias e garantir que o corpo funcione corretamente mesmo quando os termômetros despencam.

1. Vista-se com o método cebola

A maneira mais eficaz de manter o calor corporal é vestir-se em camadas. Essa técnica, conhecida como “método cebola”, cria bolsões de ar entre as peças de roupa, que funcionam como isolantes térmicos e impedem a perda de calor para o ambiente.

A primeira camada deve ser uma “segunda pele” de material sintético, que afasta o suor do corpo. Em seguida, use uma peça de tecido que aqueça, como lã ou fleece. Por último, um casaco corta-vento ou impermeável protege contra o clima externo.

Essa estratégia permite que você se adapte facilmente a diferentes ambientes. Ao entrar em um local aquecido, basta remover a camada externa para não sentir calor excessivo e evitar a transpiração, que pode resfriar o corpo ao voltar para o frio.

2. Proteja as extremidades do corpo

Mãos, pés, orelhas e nariz são as primeiras partes do corpo a esfriar. Isso acontece porque, em baixas temperaturas, o organismo prioriza o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, diminuindo a circulação nas extremidades.

O uso de luvas, meias de lã, gorros e cachecóis é essencial. Esses acessórios criam uma barreira física contra o frio e ajudam a manter a temperatura nessas áreas, prevenindo desconforto e até mesmo lesões causadas pelo frio intenso.

3. Use aquecedores e lareiras com segurança

Aparelhos de aquecimento são ótimos aliados, mas exigem atenção redobrada. Aquecedores a gás ou lareiras a lenha consomem oxigênio e liberam monóxido de carbono, um gás tóxico e sem cheiro. Por isso, mantenha sempre uma fresta da janela aberta para garantir a ventilação do ambiente.

Nunca deixe aquecedores elétricos ligados perto de cortinas, sofás, cobertores ou outros materiais inflamáveis. Também é importante desligá-los antes de dormir ou ao sair de casa para evitar o risco de superaquecimento e incêndios.

4. Hidrate o corpo por dentro e por fora

O ar frio e seco acelera a perda de água do corpo, tanto pela respiração quanto pela pele. Mesmo sem sentir sede, é fundamental beber líquidos ao longo do dia. Chás, sopas e caldos são excelentes opções, pois além de hidratarem, ajudam a aquecer.

A pele também sofre com o ressecamento, podendo apresentar rachaduras e coceira. Use cremes hidratantes mais densos, especialmente nas mãos, pés, cotovelos e rosto. Protetor labial é indispensável para evitar que os lábios rachem.

5. Evite o choque térmico

Sair de um ambiente muito aquecido diretamente para o frio intenso pode causar um choque térmico. Essa mudança brusca de temperatura pode provocar tonturas, espasmos musculares e sobrecarregar o sistema cardiovascular.

Para evitar o problema, tente se aclimatar. Antes de sair de casa, passe alguns minutos em um cômodo menos aquecido. Evite banhos excessivamente quentes, pois a transição para a temperatura ambiente pode ser prejudicial. A água morna é mais indicada.

6. Invista em alimentos que geram calor

O processo de digestão naturalmente gera calor, um fenômeno chamado termogênese. Alimentos mais calóricos e de digestão lenta, como carboidratos complexos (arroz integral, batata-doce) e proteínas, ajudam o corpo a se manter aquecido por mais tempo.

Sopas, caldos e ensopados são pratos perfeitos para o frio. Eles não apenas aquecem instantaneamente, mas também fornecem nutrientes e hidratação. Incluir gengibre e pimenta na preparação pode potencializar a sensação de calor, pois são alimentos termogênicos.

7. Movimente-se para aquecer o corpo

A prática de atividades físicas leves dentro de casa é uma forma eficiente de gerar calor corporal. Alongamentos, caminhadas pela casa ou subir e descer escadas estimulam a circulação sanguínea e elevam a temperatura interna.

Ficar parado por longos períodos, especialmente sentado, diminui o fluxo de sangue, o que aumenta a sensação de frio. Levantar-se e se movimentar a cada hora ajuda a combater esse efeito e a manter os músculos ativos e aquecidos.

Contudo, evite exercícios intensos ao ar livre em temperaturas muito baixas sem o equipamento adequado. O ar gelado pode irritar as vias respiratórias e aumentar o esforço do coração.