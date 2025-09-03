Famosos líderes mundiais que também já foram réus na Justiça

O julgamento de figuras políticas de alto escalão não é uma exclusividade brasileira. Pelo mundo, diversos líderes e ex-líderes já sentaram no banco dos réus para responder por acusações que vão de corrupção a abuso de poder. Esses processos judiciais, muitas vezes, redesenham o cenário político de seus países e colocam em xeque a ideia de que o poder confere imunidade.

De presidentes a primeiros-ministros, a lista de autoridades que enfrentaram a Justiça é extensa e diversificada. Casos nos Estados Unidos, França, Itália e Israel, por exemplo, mostram como as instituições democráticas podem, em diferentes graus, responsabilizar seus governantes. Conheça alguns dos líderes mundiais mais famosos que também se tornaram réus.

Leia também:

Defesa de Bolsonaro ataca delação de Cid e refuta plano de assassinato

Defesa de Heleno nega críticas às urnas e diz que general não se manifestou

Donald Trump

SAUL LOEB

O ex-presidente dos Estados Unidos foi o primeiro na história do país a ser condenado em um processo criminal. Em maio de 2024, um júri de Nova York o considerou culpado por falsificar registros comerciais para ocultar um pagamento feito a uma atriz de filmes adultos antes da eleição de 2016.

Trump enfrenta ainda outras acusações em diferentes esferas da Justiça americana. Uma delas está relacionada à sua suposta tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020. Outro processo investiga o manuseio de documentos sigilosos do governo após ele deixar a Casa Branca.

Nicolas Sarkozy

ALAIN JOCARD

O ex-presidente da França, que governou o país entre 2007 e 2012, acumula condenações na Justiça. Em 2021, ele foi sentenciado por corrupção e tráfico de influência, acusado de tentar obter informações sigilosas de um magistrado em troca de uma promessa de cargo.

Mais recentemente, em 2024, Sarkozy recebeu uma nova condenação por financiamento ilegal de sua campanha à reeleição em 2012. Os promotores apontaram que os gastos excederam em muito o limite legal permitido, com o uso de um esquema de faturas falsas para mascarar os custos reais.

Silvio Berlusconi

ALBERTO PIZZOLI

O falecido ex-primeiro-ministro da Itália foi uma das figuras políticas mais controversas e processadas da Europa. Ao longo de sua carreira, Berlusconi enfrentou dezenas de julgamentos por acusações que incluíam corrupção, fraude fiscal e suborno de testemunhas.

Sua condenação mais notória ocorreu em 2013, por fraude fiscal envolvendo sua empresa de mídia, a Mediaset. A decisão o tornou inelegível por um período e o obrigou a cumprir a pena prestando serviços comunitários. Ele faleceu em 2023, ainda respondendo a outros processos.

Benjamin Netanyahu

RONEN ZVULUN

O atual primeiro-ministro de Israel enfrenta um longo julgamento por acusações de corrupção, fraude e quebra de confiança. O processo começou em 2020 e se arrasta nos tribunais do país, tornando-se um elemento central na polarização da política israelense.

As acusações são divididas em três casos distintos. Elas envolvem alegações de que Netanyahu recebeu presentes de luxo de empresários em troca de favores e que teria buscado obter cobertura favorável da mídia em troca de benefícios regulatórios para um grupo de telecomunicações.

Cristina Kirchner

ALESSIA MACCIONI

A ex-presidente da Argentina, que também ocupou o cargo de vice-presidente, foi condenada em 2022 por fraude e administração fraudulenta. O caso investigava um esquema de desvio de verbas públicas por meio de contratos de obras superfaturadas na província de Santa Cruz.

A sentença determinou uma pena de prisão e a inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos. Por ter foro privilegiado como vice-presidente na época da condenação, ela não foi presa. Kirchner sempre negou as acusações, alegando ser vítima de perseguição política e judicial.