Eclipse lunar de setembro: onde ver o show no céu
Saiba o horário exato, os canais para acompanhar para não perder nenhum detalhe do fenômeno astronômico e a data do próximo eclipse
O céu de setembro reserva um espetáculo para os brasileiros: um eclipse lunar parcial que poderá ser visto em grande parte do país. O fenômeno acontece na noite do dia 7 para a madrugada de 8 de setembro, quando a sombra da Terra cobrirá uma pequena porção da Lua, criando uma visão única no céu noturno.
Este evento astronômico será uma oportunidade para observadores de quase todo o território nacional acompanharem on-line a dança cósmica entre Sol, Terra e Lua. A visibilidade, no entanto, só será possível por meios digitais, já que no Brasil será dia.
O Observatório Nacional transmitirá o evento ao vivo pelo YouTube, no domingo, 7 de setembro, a partir das 12h (horário de Brasília).
O que é um eclipse lunar parcial?
Um eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. No caso de um eclipse parcial, apenas uma parte da Lua atravessa a região mais escura da sombra terrestre, conhecida como umbra. O resultado é que uma fração do disco lunar parece escurecer ou ficar avermelhada.
Diferente de um eclipse solar, que exige proteção especial para os olhos, o eclipse lunar é totalmente seguro para ser observado a olho nu. O fenômeno permite contemplar diretamente a mecânica celeste sem a necessidade de equipamentos de segurança, tornando-o um evento acessível a todos.
Quando e onde assistir ao eclipse no Brasil
O eclipse lunar parcial de setembro começará por volta das 12h (horário de Brasília) do dia 7 de setembro. A chamada “Lua de Sangue”, acontece neste eclipse lunar total que deixará a Lua vermelha. A previsão é que o fenômeno dure pouco mais de uma hora e vinte minutos.
Próximo fenômeno visível no Brasil
A expectativa já está marcada no calendário: de acordo com a Nasa, o próximo eclipse lunar total visível no Brasil acontece em 3 de março de 2026. Astrônomos reforçam que, mesmo em regiões onde o fenômeno poderá ser acompanhado, iniciar a observação cerca de 75 minutos antes do ápice garante uma experiência ainda mais marcante.