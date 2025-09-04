Do onigiri ao lámen: pratos famosos em animes para fazer em casa

A febre em torno do novo filme da saga, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito”, vai muito além das batalhas épicas e dos personagens cativantes. A imersão na cultura japonesa que a obra proporciona desperta a curiosidade sobre um aspecto delicioso do dia a dia no Japão: a comida. Cenas com pratos fumegantes e lanches práticos são tão marcantes quanto os confrontos com os personagens.

Essa conexão visual e emocional com a culinária faz com que muitos fãs queiram experimentar os sabores que veem na tela. A boa notícia é que não é preciso ser um chef experiente para trazer um pouco desse universo para a cozinha. Pratos icônicos como o onigiri e o lámen podem ser preparados em casa com receitas simples e ingredientes fáceis de encontrar.

Onigiri: o lanche dos aventureiros

O onigiri é talvez o lanche mais reconhecível dos animes. Presente em “Demon Slayer”, “Pokémon” e “A Viagem de Chihiro”, esse bolinho de arroz é prático, versátil e cheio de significado. Ele representa cuidado e sustento, sendo perfeito para longas jornadas.

(Foto: Pexels)

Para fazer em casa, é preciso de arroz japonês (shari), sal e folhas de alga nori. O recheio é opcional, mas opções como atum com maionese ou umeboshi (ameixa em conserva) são tradicionais. O segredo está no preparo do arroz, que deve ser cozido até ficar macio e grudento.

Com o arroz ainda morno, umedeça as mãos com água e sal para que os grãos não grudem. Pegue uma porção, faça um buraco no centro para o recheio e molde em formato de triângulo ou bola. Finalize envolvendo a base com uma tira de alga nori, que serve como um “pegador” e adiciona um sabor especial.

Lámen: a tigela que conforta a alma

Nenhum prato grita mais “anime” do que uma tigela fumegante de lámen. Imortalizado por personagens como Naruto, ele é sinônimo de uma refeição completa e reconfortante. Fazer uma versão caseira é mais simples do que parece e permite muitas variações.

(Foto: iStock)

O coração do lámen é o caldo. Para uma versão rápida, você pode usar caldos prontos de frango ou porco e temperá-lo com shoyu (molho de soja), missô (pasta de soja) e um pouco de gengibre. O macarrão deve ser específico para lámen, encontrado em lojas de produtos orientais ou, até mesmo em alguns supermercados.

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem e escorra. Em uma tigela funda, coloque o caldo quente, adicione o macarrão e finalize com os seus acompanhamentos preferidos. Ovo cozido com a gema mole (ajitsuke tamago), fatias de carne de porco, broto de bambu, cebolinha picada e narutomaki (massa de peixe prensada) são as escolhas clássicas.

Katsudon: o prato da vitória

O katsudon é uma tigela de arroz coberta com uma fatia de lombo de porco empanado (tonkatsu), ovo e um molho agridoce. Em animes como “Yuri!!! on Ice”, ele aparece como uma refeição de celebração, associada a conquistas e momentos de felicidade. É um prato robusto e cheio de sabor.

(Foto: Pexels)

Primeiro, prepare o tonkatsu: tempere filés de lombo de porco, passe na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha panko (farinha de rosca japonesa). Frite em óleo quente até dourar. Reserve. Em uma frigideira pequena, prepare o molho com dashi (caldo de peixe), shoyu, mirin (vinho de arroz) e açúcar.

Fatie o tonkatsu e coloque-o sobre o molho na frigideira. Despeje um ovo levemente batido por cima e cozinhe em fogo baixo até o ovo firmar, mas sem secar. Sirva imediatamente sobre uma tigela de arroz japonês quentinho, decorando com cebolinha.

Taiyaki: o doce em formato de peixe

Frequentemente visto em cenas de festivais e passeios escolares nos animes, o taiyaki é um bolinho doce e fofinho em formato de peixe. O recheio mais tradicional é o anko, uma pasta doce feita de feijão azuki. É uma sobremesa que encanta tanto pelo sabor quanto pela aparência divertida.

(Foto: Pexels)

A massa é semelhante à de panquecas ou waffles, feita com farinha, açúcar, ovos, leite e fermento. O preparo tradicional exige uma forma específica com o molde do peixe, que pode ser encontrada em lojas on-line. Sem a forma, é possível adaptar a receita fazendo pequenas panquecas e recheando-as com a pasta de feijão.

Prepare a massa e aqueça a forma de taiyaki em fogo baixo. Despeje um pouco de massa em cada lado do molde, adicione uma colher de recheio de anko no centro de um dos lados, cubra com mais um pouco de massa e feche a forma. Cozinhe por alguns minutos de cada lado, até que o bolinho esteja dourado e cozido por dentro.