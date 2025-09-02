Deixe sua casa inteligente: 5 recursos de IA que já estão no seu celular

A chegada de uma nova versão do sistema operacional para o Galaxy S24, da Samsung, colocou a inteligência artificial no centro das conversas sobre tecnologia. A promessa de funções mais inteligentes e proativas anima os usuários, mas a verdade é que você não precisa do celular mais recente para começar a transformar sua casa em um ambiente conectado e automatizado.

Muitos dos recursos que parecem futuristas já estão disponíveis no smartphone que você carrega no bolso. A inteligência artificial atual permite criar rotinas que simplificam o dia a dia, aumentam a segurança e até ajudam a economizar na conta de luz. Basta usar os aplicativos e assistentes que, muitas vezes, já vêm instalados de fábrica.

Leia: Casa inteligente: como funciona, quanto custa e o que comprar para começar

1. Crie rotinas com assistentes de voz

O Google Assistente e a Siri, da Apple, são as portas de entrada mais acessíveis para a automação residencial. A inteligência artificial por trás deles não apenas entende comandos, mas aprende com seus hábitos para oferecer sugestões personalizadas. A mágica acontece na criação de rotinas, sequências de ações acionadas por uma única frase.

Na prática, você pode configurar um comando como “Bom dia”. Ao dizê-lo, o celular pode, automaticamente, acender as luzes do quarto, ligar a cafeteira conectada a uma tomada inteligente, informar a previsão do tempo e ler as principais notícias do dia. Tudo acontece sem que você precise abrir vários aplicativos.

O processo de configuração é simples e feito dentro dos aplicativos Google Home ou Casa (Apple). A IA analisa os dispositivos conectados em sua rede e sugere automações. Com o tempo, o sistema aprende seus horários e pode até mesmo sugerir novas rotinas baseadas em seu comportamento, como desligar tudo quando percebe que você saiu de casa.

Leia também: Inteligência artificial auxilia no cuidado com crianças e idosos em casa

2. Automatize a iluminação e a temperatura

Lâmpadas inteligentes e termostatos conectados são alguns dos itens mais populares em uma casa inteligente. O verdadeiro potencial deles, no entanto, é liberado quando combinado com a IA do seu celular. Esqueça a necessidade de ajustar a luz ou o ar-condicionado manualmente. O sistema pode fazer isso por você.

A inteligência artificial aprende seus padrões de uso. Ela sabe a que horas você costuma acordar e pode aumentar a intensidade da luz gradualmente para um despertar mais suave. Também identifica quando o ambiente fica vazio para desligar as luzes e ajustar o termostato, gerando economia de energia sem esforço.

Essa tecnologia é chamada de “aprendizado adaptativo”. O celular funciona como o cérebro da operação, coletando dados de sensores e do seu próprio uso para criar um ambiente sempre confortável. Funções de geolocalização permitem, por exemplo, que o ar-condicionado comece a resfriar a casa quando você está a caminho do trabalho.

3. Gerencie a segurança com câmeras inteligentes

As câmeras de segurança modernas deixaram de ser apenas dispositivos de gravação. Equipadas com IA, elas conseguem analisar as imagens em tempo real e enviar notificações verdadeiramente úteis para o seu celular. O resultado é menos alarme falso e mais informação relevante.

Um sistema inteligente consegue diferenciar uma pessoa de um animal de estimação ou de um carro passando na rua. Alguns modelos mais avançados oferecem detecção de pacotes, avisando quando uma encomenda é deixada na sua porta, ou até mesmo reconhecimento facial, identificando membros da família.

Seu smartphone se torna uma central de segurança proativa. Em vez de receber dezenas de alertas de movimento sem importância, você é avisado sobre o que realmente importa. É possível configurar zonas de atividade específicas, como um portão ou uma janela, para que a IA monitore apenas as áreas críticas.

AndreyPopov de Getty Images

4. Otimize o consumo de energia

A inteligência artificial pode ser uma grande aliada na redução da conta de luz. Além de gerenciar a iluminação e a climatização, a IA do seu celular, conectada a tomadas inteligentes, pode controlar praticamente qualquer aparelho eletrônico da sua casa e analisar os padrões de consumo.

Com tomadas inteligentes, você pode programar o desligamento automático de aparelhos em stand-by durante a noite, como a TV e o decodificador de sinal. Aplicativos de gestão de energia usam IA para identificar quais dispositivos são os maiores vilões do consumo e sugerem formas de otimizar o uso.

As rotinas baseadas em localização também desempenham um papel importante aqui. Ao configurar uma automação de “Sair de casa”, a IA pode desligar todos os aparelhos não essenciais, garantindo que nada fique ligado por esquecimento. Essa gestão ativa e inteligente do consumo reflete diretamente na fatura mensal.

5. Transforme o entretenimento com sugestões personalizadas

A experiência de assistir a um filme ou ouvir música também pode ser aprimorada pela IA do seu smartphone. Quando integrado a uma smart TV, soundbars e outros dispositivos de mídia, o celular funciona como um controle remoto universal e um curador de conteúdo pessoal.

Os algoritmos de recomendação de serviços de streaming são conhecidos, mas a integração com assistentes de voz eleva o nível da personalização. Você pode pedir ao seu celular para “tocar uma música relaxante na sala” ou “encontrar um filme de comédia na TV do quarto”. A IA busca em diferentes plataformas e apresenta a melhor opção.

Essa centralização facilita a descoberta de novos conteúdos e cria uma atmosfera sob medida para cada momento. A IA aprende suas preferências ao longo do tempo, tornando as sugestões cada vez mais precisas. O celular se transforma no maestro que rege a orquestra de entretenimento da sua casa.