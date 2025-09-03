Como cuidar da saúde mental enquanto estuda para um concurso público

A publicação de um edital aguardado, como o da Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE SP), desperta uma mistura de euforia e apreensão em milhares de candidatos. A oportunidade de uma carreira estável e bem remunerada impulsiona a dedicação, mas também acende um alerta para um inimigo silencioso: o desgaste da saúde mental.

Lidar com a pressão por resultados, a abdicação da vida social e a incerteza da aprovação é um desafio tão grande quanto dominar o conteúdo das provas. Manter o equilíbrio emocional não é um luxo, mas uma peça fundamental para garantir um desempenho de alta performance e atravessar essa jornada de forma saudável.

Crie um cronograma de estudos realista

O primeiro passo para evitar o esgotamento é abandonar a ideia de que é preciso estudar 24 horas por dia. Um plano de estudos eficaz é aquele que se encaixa na sua realidade, com metas diárias e semanais que podem ser cumpridas. Ignorar seus limites leva diretamente ao cansaço e à frustração.

Estruture sua rotina incluindo não apenas as matérias, mas também pausas obrigatórias. A técnica Pomodoro, que alterna 25 minutos de foco intenso com 5 minutos de descanso, pode ser uma ferramenta útil. O importante é permitir que o cérebro descanse e consolide o que foi aprendido, tornando o estudo mais produtivo.

Seu cronograma deve ser flexível. Imprevistos acontecem, e um dia de baixo rendimento não significa o fim do mundo. Em vez de se culpar, ajuste o plano para o dia seguinte. A organização serve para guiar, não para aprisionar.

Priorize o sono e a alimentação

Muitos estudantes sacrificam horas de sono para ganhar mais tempo de estudo, mas essa é uma troca prejudicial. Uma noite mal dormida afeta diretamente a capacidade de concentração, a memória e o raciocínio. O sono de qualidade é essencial para o cérebro processar informações.

O ideal é manter uma rotina de sono regular, dormindo e acordando nos mesmos horários, inclusive nos fins de semana. Evite o uso de telas, como celular e computador, pelo menos uma hora antes de deitar. A luz azul emitida por esses aparelhos interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono.

A alimentação também desempenha um papel central. Opte por refeições leves e nutritivas, evitando alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar, que causam picos de energia seguidos de cansaço. Manter-se hidratado ao longo do dia também melhora as funções cognitivas.

Incorpore atividades físicas na rotina

Passar horas sentado estudando sobrecarrega o corpo e a mente. A prática regular de exercícios físicos é uma das formas mais eficientes de combater o estresse e a ansiedade. A atividade libera endorfina, substância ligada à sensação de bem-estar e prazer.

Não é preciso se tornar um atleta de elite. Uma caminhada de 30 minutos, um passeio de bicicleta ou uma aula de dança já fazem uma grande diferença. O objetivo é movimentar o corpo e quebrar o ciclo de imobilidade dos estudos. Encontre uma atividade que você goste para que ela não se torne mais uma obrigação.

Mantenha a vida social ativa

Isolar-se do mundo para focar nos estudos é um erro comum que pode levar à solidão e ao aumento da ansiedade. O contato com amigos e familiares é vital para a saúde mental. Essas interações funcionam como uma válvula de escape, ajudando a aliviar a pressão.

Reserve momentos na sua agenda para atividades de lazer e encontros sociais. Pode ser um café com um amigo, um jantar em família ou uma ida ao cinema. Esses momentos de descontração recarregam as energias e lembram que existe vida além dos livros e apostilas. Conversar sobre outros assuntos ajuda a clarear a mente.

Aprenda a lidar com a ansiedade

É natural sentir ansiedade antes de uma prova importante, mas é crucial que ela não paralise você. Desenvolva pequenas estratégias para gerenciar esses momentos. Exercícios de respiração profunda, por exemplo, podem acalmar o sistema nervoso em poucos minutos.

Práticas de atenção plena, como a meditação, ajudam a focar no presente e a reduzir o fluxo de pensamentos negativos sobre o futuro. Se a ansiedade se tornar constante e intensa, impedindo suas atividades diárias, buscar o apoio de um profissional de saúde mental é o caminho mais indicado.

Como saber se estou com burnout de estudos?

O burnout se manifesta por um esgotamento físico e mental extremo. Os sinais incluem cansaço constante, mesmo após uma noite de sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas.

Você pode notar uma queda brusca no seu rendimento e sentir que o esforço não gera mais resultados. A sensação é de estar sempre sobrecarregado e sem energia para continuar.

É normal sentir que não estou aprendendo nada?

Sim, essa sensação é comum e conhecida como “platô de aprendizagem”. Ela acontece quando o cérebro está consolidando uma grande quantidade de informações e parece que o progresso parou.

Geralmente, é um sinal de que você precisa de uma pausa ou de mudar a abordagem de estudo. Tente revisar um tópico de outra forma, fazer mais exercícios práticos ou simplesmente descansar por um dia.

O que fazer na véspera da prova para controlar a ansiedade?

A véspera não é dia de aprender conteúdo novo. O ideal é fazer uma revisão leve e rápida dos principais pontos. Confie no que você já estudou nos meses anteriores.

Dedique a maior parte do dia a atividades relaxantes. Assista a um filme, ouça música, coma uma refeição agradável e, principalmente, organize todo o material para a prova. Deixe tudo separado para não ter estresse pela manhã.

Preciso abandonar totalmente minhas atividades de lazer?

Não, abandonar o lazer é contraproducente. O cérebro precisa de descanso e de estímulos diferentes para funcionar bem. O lazer não é perda de tempo, é investimento na sua saúde mental e na sua capacidade de aprendizado.

O segredo está no equilíbrio. Defina horários específicos para o lazer no seu cronograma, assim como você faz com as matérias. Isso ajuda a evitar a culpa e garante que você recarregue as energias.

Como lidar com a pressão da família e dos amigos?

A pressão externa muitas vezes vem de um lugar de carinho, mas pode aumentar a ansiedade. Converse abertamente com as pessoas próximas sobre como você se sente e do que precisa.

Estabeleça limites claros. Peça para que evitem perguntar constantemente sobre seus estudos ou sobre a data da prova. Explique que o apoio deles é importante, mas que a pressão excessiva atrapalha seu foco e bem-estar.