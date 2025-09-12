Como adaptar a casa para garantir a segurança e autonomia de idosos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Sofás e poltronas devem ser firmes e ter uma altura adequada para sentar e levantar sem esforço

A comoção gerada pelo vídeo de um motociclista que atropelou uma idosa de 73 anos em Minas Gerais e fugiu joga luz sobre a vulnerabilidade dos mais velhos. O perigo, no entanto, não está apenas nas ruas.

Dentro de casa, ambiente que deveria ser sinônimo de segurança, acontecem a maioria das quedas e acidentes envolvendo pessoas com mais de 60 anos, muitas vezes com consequências graves.

Adaptar o lar é uma medida essencial para garantir não apenas a segurança, mas também a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade.

Pequenas mudanças podem prevenir fraturas, hospitalizações e a perda de independência. O objetivo é criar um ambiente que facilite a rotina diária e minimize os riscos, permitindo que a pessoa idosa viva com mais conforto e tranquilidade.

Adaptações gerais para toda a casa

O primeiro passo é fazer uma vistoria completa no imóvel. Corredores e áreas de passagem devem estar sempre livres de obstáculos. Móveis, caixas, plantas e objetos decorativos precisam ser reposicionados para não atrapalhar a circulação. Fios elétricos de telefones, abajures e outros aparelhos devem ser presos às paredes ou escondidos em canaletas.

A iluminação é outro ponto fundamental. Ambientes bem iluminados ajudam a evitar tropeços e quedas, especialmente durante a noite. Invista em lâmpadas mais potentes e certifique-se de que os interruptores sejam de fácil acesso, preferencialmente na entrada de cada cômodo. Luzes de presença, que acendem com o movimento, são ótimas opções para corredores e banheiros.

Tapetes soltos são verdadeiras armadilhas. O ideal é removê-los, mas se a preferência for mantê-los, eles devem ter a base emborrachada ou serem fixados no chão com fita adesiva dupla face para não escorregarem. Pisos encerados ou muito lisos também aumentam o risco e devem ser evitados.

O banheiro: ponto de atenção máxima

O banheiro é considerado o local mais perigoso da casa para idosos devido à presença de umidade e superfícies escorregadias. A instalação de barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box do chuveiro é uma das modificações mais importantes. Elas oferecem um ponto firme para a pessoa se segurar ao sentar, levantar e durante o banho.

Outras medidas importantes incluem:

utilizar tapetes antiderrapantes dentro e fora do box;

instalar um assento elevado no vaso sanitário para facilitar o uso;

ter uma cadeira ou banco de plástico resistente dentro do box para permitir que o banho seja tomado na posição sentada;

deixar sabonete, xampu e outros itens de higiene em um local de fácil alcance, evitando que a pessoa precise se esticar ou se curvar.

Cozinha funcional e segura

A cozinha é um ambiente de múltiplos riscos, como queimaduras e cortes. Para torná-la mais segura, os utensílios e alimentos mais utilizados devem ser guardados em prateleiras e armários de fácil acesso, preferencialmente na altura dos ombros. Evite guardar itens pesados em locais muito altos ou muito baixos.

Dê preferência a fogões com dispositivos de segurança, como acendimento automático e válvulas que cortam o gás caso a chama se apague.

Um bom sistema de iluminação sobre a pia e o fogão também ajuda a manusear facas e alimentos com mais segurança. Verifique sempre a validade dos produtos e mantenha o chão limpo e seco.

Quarto: um refúgio de descanso e segurança

No quarto, a cama deve ter uma altura que permita que os pés toquem o chão quando a pessoa está sentada na beirada. Isso facilita o ato de levantar.

Um abajur ou interruptor ao lado da cama é essencial para que não seja preciso caminhar no escuro. Mantenha um telefone, um copo de água e os medicamentos de uso contínuo sempre à mão.

O caminho entre a cama e a porta ou o banheiro deve estar completamente desobstruído. Evite móveis com quinas pontiagudas e prefira armários com portas de correr, que economizam espaço e não se tornam um obstáculo quando abertas. Garantir um ambiente tranquilo e organizado contribui para um sono melhor e mais seguro.

Salas e áreas de convivência

Nas salas, a disposição dos móveis é o principal fator de segurança. Sofás e poltronas devem ser firmes e ter uma altura adequada para sentar e levantar sem esforço. Mesas de centro de vidro ou com cantos vivos devem ser substituídas ou protegidas com protetores de quina.

Certifique-se de que telefones fixos ou sem fio estejam em locais de fácil acesso em diferentes pontos da casa. Manter uma lista com contatos de emergência (familiares, médicos, Samu) em um local visível, como na porta da geladeira, é uma precaução simples e muito eficaz.

Por que é crucial adaptar a casa para um idoso?

A adaptação é fundamental para prevenir quedas, que são a principal causa de lesões e hospitalizações em idosos.

Além disso, um ambiente seguro promove independência, permitindo que a pessoa realize suas tarefas diárias com mais confiança.

Existem mudanças de baixo custo que posso fazer agora?

Sim. Remover tapetes pequenos e soltos é uma medida imediata e sem custo que reduz o risco de tropeços.

Organizar fios elétricos, manter os corredores livres de obstáculos e melhorar a iluminação com lâmpadas mais fortes são outras ações simples e eficazes.

Além de mudanças físicas, o que mais aumenta a segurança?

Manter uma rotina de exercícios físicos para fortalecer músculos e melhorar o equilíbrio é muito importante.

O uso de calçados firmes e com sola de borracha dentro de casa também ajuda a evitar escorregões. A comunicação constante com familiares é vital.