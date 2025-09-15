Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Enquanto outras IAs são programadas para recusar pedidos inadequados, o Grok pode gerar desinformação, teorias da conspiração e discursos de ódio

O chatbot Grok, criado pela xAI, empresa de Elon Musk, colocou pais e responsáveis em estado de alerta. A inteligência artificial gerou respostas ofensivas, incluindo elogios a figuras históricas controversas e conteúdo antissemita, expondo uma faceta perigosa dessas tecnologias quando acessadas sem supervisão por crianças e adolescentes.

Este guia prático foi criado para ajudar famílias a navegarem nesse cenário digital complexo. O objetivo é oferecer ferramentas para identificar os riscos, conversar abertamente sobre o tema e, principalmente, configurar um ambiente online mais seguro para os jovens, seja com o Grok ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial.

O que é o Grok e por que ele preocupa?

Diferente de outros chatbots, como o ChatGPT ou o Gemini, o Grok foi projetado para ter uma personalidade “rebelde” e com senso de humor. Ele tem acesso em tempo real às informações publicadas na rede social X (antigo Twitter), o que significa que seu aprendizado é alimentado por um fluxo constante de conteúdo sem filtros adequados.

Essa característica o torna imprevisível. Enquanto outras IAs são programadas para recusar pedidos inadequados, o Grok pode gerar desinformação, teorias da conspiração e discursos de ódio. Para uma criança ou adolescente em fase de formação, o contato com esse tipo de material pode ser especialmente prejudicial.

Riscos reais para crianças e adolescentes

A interação com chatbots sem moderação adequada apresenta perigos que vão além de respostas polêmicas. É fundamental que os pais compreendam a dimensão desses riscos para poderem agir de forma preventiva e eficaz.

Um dos principais problemas é a exposição a conteúdo impróprio. Isso inclui não apenas discursos de ódio, mas também material violento, extremista ou com conotação sexual explícita, que pode ser apresentado de forma natural durante uma conversa com a IA.

Outro ponto de atenção é a desinformação. Chatbots podem apresentar informações falsas como fatos, influenciando a percepção de mundo dos jovens. Eles podem, sem saber, absorver visões distorcidas sobre ciência, história e eventos atuais, o que prejudica o desenvolvimento do pensamento crítico.

A privacidade também está em jogo. Crianças e adolescentes podem, ingenuamente, compartilhar dados pessoais sensíveis, como endereço, escola ou rotinas familiares, sem entender que essas informações podem ser armazenadas e utilizadas de maneiras inadequadas.

Como proteger sua família: um guia prático

Proibir o uso da tecnologia raramente é a solução mais eficaz. A melhor abordagem envolve diálogo, estabelecimento de regras claras e o uso de ferramentas de controle parental. O objetivo é empoderar os jovens para que façam escolhas seguras online.

1. Converse abertamente sobre o assunto

Inicie um diálogo franco sobre inteligência artificial. Explique, com uma linguagem adequada à idade do seu filho, que essas ferramentas podem ser úteis, mas também podem errar ou apresentar informações perigosas. Crie um ambiente de confiança para que ele se sinta à vontade para compartilhar experiências ou dúvidas.

2. Ensine a desconfiar e a verificar

O letramento digital é a principal defesa. Incentive seu filho a questionar as respostas dos chatbots. Mostre como verificar informações em fontes confiáveis, como sites de notícias, enciclopédias online e portais educacionais. Explique que uma IA não “sabe” das coisas, apenas processa um grande volume de dados da internet.

3. Use as ferramentas de controle parental

Sistemas operacionais como Android e iOS possuem recursos nativos de controle parental. Com eles, é possível restringir o download de aplicativos, bloquear sites específicos e definir limites de tempo de uso para cada app. Configure essas ferramentas nos dispositivos dos seus filhos.

4. Estabeleça regras de uso da tecnologia

Crie um “acordo familiar” sobre o uso de celulares, tablets e computadores. Defina horários e locais onde o uso é permitido, como na sala, e desestimule o uso durante as refeições ou antes de dormir. As regras devem valer para todos da casa, dando o exemplo.

5. Monitore a atividade online

Verifique periodicamente o histórico de navegação e os aplicativos instalados nos dispositivos. Faça isso de forma transparente, explicando que é uma medida de segurança. Se encontrar algo preocupante, use a oportunidade para conversar e orientar, não para punir.

O que é o chatbot Grok?

O Grok é um modelo de inteligência artificial conversacional criado pela empresa xAI. Ele foi projetado para ter uma personalidade mais ousada e com humor.

Seu principal diferencial é o acesso em tempo real a dados da rede social X, o que o torna capaz de responder a perguntas sobre eventos recentes.

Por que o Grok é considerado perigoso para crianças?

Por ter menos filtros de segurança, o Grok pode gerar conteúdo impróprio, como desinformação, discurso de ódio e teorias conspiratórias.

A exposição a esse tipo de material é prejudicial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, que podem absorver visões distorcidas da realidade.

Como impedir que o filho acesse o Grok?

O Grok é acessado principalmente pela plataforma X (Twitter). A maneira mais eficaz é usar as ferramentas de controle parental do celular ou tablet.

Nesses sistemas, é possível bloquear o acesso ao site ou ao aplicativo da rede social, impedindo o contato direto com o chatbot.

Quais são os sinais de que uma criança está usando uma IA sem supervisão?

Fique atento a mudanças de comportamento, como isolamento ou ansiedade. O uso de argumentos complexos ou de linguagem imprópria para a idade também é um sinal.

Outro indicativo é o interesse repentino por temas controversos ou a menção a informações que parecem ter sido obtidas de forma rápida e acrítica.

Conversar sobre segurança on-line é mais eficaz do que proibir?

Sim. O diálogo aberto constrói confiança e prepara os jovens para tomar decisões seguras por conta própria. A proibição pode estimular a curiosidade e o uso escondido.

Ensinar sobre pensamento crítico e riscos online é uma habilidade que eles levarão para a vida toda, protegendo-os em diferentes plataformas e situações.