Estado de Minas
Assine
InícioTrends
Saúde

Beber água da torneira é seguro? Veja o que especialistas dizem

A qualidade da água que chega em casa é uma preocupação constante; entenda os tratamentos existentes e quando o uso de filtros é indispensável

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
04/09/2025, 14:27

compartilhe

facebookwhatsapp
Siga noGoogle News
Tomar água da torneira, após passar pela empresa de abastecimento, não oferece riscos
Tomar água da torneira, após passar pela empresa de abastecimento, não oferece riscos
Crédito: (Foto: Pexels)

As manutenções no sistema de abastecimento da Grande Belo Horizonte acendem, frequentemente, um alerta em milhares de residências, levantando uma dúvida comum em momentos como este: afinal, é seguro beber a água que sai diretamente da torneira? A interrupção do fornecimento pode afetar a qualidade, mas a questão central permanece válida para o dia a dia.

A resposta curta é sim. A água tratada que chega às casas brasileiras, fornecida pelas companhias de saneamento, é considerada potável e segura para o consumo. Ela passa por um rigoroso processo de tratamento que segue as normas de potabilidade estabelecidas pelo Ministério da Saúde, garantindo a remoção de impurezas e a eliminação de microrganismos causadores de doenças.

Como a água é tratada antes de chegar à sua casa?

O caminho da água, desde a represa até a torneira, envolve múltiplas etapas de purificação. Esse processo é projetado para transformar água bruta, cheia de partículas e microrganismos, em um líquido limpo e seguro. Cada fase tem um papel fundamental para garantir que os padrões de qualidade sejam atingidos.

As companhias de saneamento seguem um roteiro bem definido para o tratamento. As etapas podem variar levemente dependendo da fonte da água, mas a estrutura principal geralmente inclui:

  • Captação e coagulação: a água bruta é captada de rios ou represas. Em seguida, recebe a adição de substâncias coagulantes, como o sulfato de alumínio, que ajudam a agrupar as partículas de sujeira em flocos maiores.
  • Floculação e decantação: a água é agitada lentamente para que esses flocos se tornem mais pesados. Depois, ela repousa em grandes tanques, permitindo que a sujeira agrupada vá para o fundo, em um processo chamado decantação.
  • Filtração: após a decantação, a água passa por filtros compostos por camadas de areia, carvão e cascalho. Essa fase retém as impurezas menores que não foram eliminadas na etapa anterior.
  • Desinfecção e fluoretação: o cloro é adicionado para eliminar bactérias, vírus e outros microrganismos nocivos à saúde. Também é adicionado flúor, uma medida de saúde pública para ajudar na prevenção de cáries dentárias.

Quais são os principais riscos e por que a água tem cloro?

Mesmo com todo o tratamento, algumas preocupações persistem. O gosto e o cheiro de cloro, por exemplo, incomodam muitas pessoas. No entanto, sua presença, nos níveis adequados, é um sinal de segurança. O cloro atua como um agente desinfetante residual, que continua protegendo a água contra contaminações na rede de distribuição até a sua casa.

O principal risco não está na estação de tratamento, mas no trajeto final. Encanamentos antigos, especialmente em prédios e residências mais velhas, podem liberar metais como chumbo ou cobre na água. Caixas d’água sem a devida limpeza e vedação também são pontos vulneráveis, podendo se tornar focos de contaminação por bactérias e outros detritos.

Interrupções no fornecimento pode fazer com que sedimentos depositados na tubulação se soltem, resultando em uma água com coloração ou turbidez alteradas. Nesses casos, a recomendação é deixar a água correr por alguns minutos até que volte a ficar clara.

Tomar água da torneira é uma prática que gera dúvidas na população
Pexels

Quando o uso de filtros é realmente necessário?

Se a água tratada já é segura, por que tantas pessoas usam filtros? O filtro funciona como uma barreira de segurança adicional. Ele é especialmente recomendado em situações específicas para garantir uma proteção extra e melhorar a experiência de consumo.

O uso de um purificador ou filtro se torna indispensável para quem vive em imóveis com encanamentos muito antigos, pois ele pode reter partículas de ferrugem e metais pesados. Também é uma boa prática para quem não tem certeza sobre a frequência da limpeza da caixa d’água do condomínio ou da própria casa.

Além da segurança, há a questão do paladar. Os filtros, especialmente os que contêm carvão ativado, são eficientes para remover o cloro residual. Isso elimina o gosto e o cheiro característicos, tornando a água mais agradável para beber. Portanto, mesmo que a água da sua cidade seja de alta qualidade, um filtro pode melhorar significativamente sua aceitação.

Como escolher o filtro de água ideal?

A escolha do filtro depende das suas necessidades e do seu orçamento. Existem diversos modelos no mercado, desde os mais simples e tradicionais até os mais tecnológicos. O importante é verificar se o produto possui o selo de certificação do Inmetro, que atesta sua eficácia.

Os filtros de barro, uma solução tradicional e acessível, são considerados um dos mais eficientes do mundo para a remoção de impurezas e microrganismos. Já os purificadores de bancada ou instalados na torneira são práticos e costumam usar elementos filtrantes de carvão ativado. Há ainda os sistemas de ponto central, instalados na entrada de água da casa, que tratam toda a água consumida no imóvel.

Independentemente do modelo escolhido, a manutenção é crucial. O elemento filtrante, também conhecido como vela ou refil, tem uma vida útil determinada pelo fabricante e precisa ser trocado periodicamente. Um filtro sujo ou vencido perde sua capacidade de purificação e pode se tornar um ponto de contaminação.

compartilhe

facebookwhatsapp
Mais lidas
Carregando...