Beber água da torneira é seguro? Veja o que especialistas dizem

As manutenções no sistema de abastecimento da Grande Belo Horizonte acendem, frequentemente, um alerta em milhares de residências, levantando uma dúvida comum em momentos como este: afinal, é seguro beber a água que sai diretamente da torneira? A interrupção do fornecimento pode afetar a qualidade, mas a questão central permanece válida para o dia a dia.

A resposta curta é sim. A água tratada que chega às casas brasileiras, fornecida pelas companhias de saneamento, é considerada potável e segura para o consumo. Ela passa por um rigoroso processo de tratamento que segue as normas de potabilidade estabelecidas pelo Ministério da Saúde, garantindo a remoção de impurezas e a eliminação de microrganismos causadores de doenças.

Como a água é tratada antes de chegar à sua casa?

O caminho da água, desde a represa até a torneira, envolve múltiplas etapas de purificação. Esse processo é projetado para transformar água bruta, cheia de partículas e microrganismos, em um líquido limpo e seguro. Cada fase tem um papel fundamental para garantir que os padrões de qualidade sejam atingidos.

As companhias de saneamento seguem um roteiro bem definido para o tratamento. As etapas podem variar levemente dependendo da fonte da água, mas a estrutura principal geralmente inclui:

Captação e coagulação : a água bruta é captada de rios ou represas. Em seguida, recebe a adição de substâncias coagulantes, como o sulfato de alumínio, que ajudam a agrupar as partículas de sujeira em flocos maiores.

: a água bruta é captada de rios ou represas. Em seguida, recebe a adição de substâncias coagulantes, como o sulfato de alumínio, que ajudam a agrupar as partículas de sujeira em flocos maiores. Floculação e decantação: a água é agitada lentamente para que esses flocos se tornem mais pesados. Depois, ela repousa em grandes tanques, permitindo que a sujeira agrupada vá para o fundo, em um processo chamado decantação.

a água é agitada lentamente para que esses flocos se tornem mais pesados. Depois, ela repousa em grandes tanques, permitindo que a sujeira agrupada vá para o fundo, em um processo chamado decantação. Filtração: após a decantação, a água passa por filtros compostos por camadas de areia, carvão e cascalho. Essa fase retém as impurezas menores que não foram eliminadas na etapa anterior.

após a decantação, a água passa por filtros compostos por camadas de areia, carvão e cascalho. Essa fase retém as impurezas menores que não foram eliminadas na etapa anterior. Desinfecção e fluoretação: o cloro é adicionado para eliminar bactérias, vírus e outros microrganismos nocivos à saúde. Também é adicionado flúor, uma medida de saúde pública para ajudar na prevenção de cáries dentárias.

Quais são os principais riscos e por que a água tem cloro?

Mesmo com todo o tratamento, algumas preocupações persistem. O gosto e o cheiro de cloro, por exemplo, incomodam muitas pessoas. No entanto, sua presença, nos níveis adequados, é um sinal de segurança. O cloro atua como um agente desinfetante residual, que continua protegendo a água contra contaminações na rede de distribuição até a sua casa.

O principal risco não está na estação de tratamento, mas no trajeto final. Encanamentos antigos, especialmente em prédios e residências mais velhas, podem liberar metais como chumbo ou cobre na água. Caixas d’água sem a devida limpeza e vedação também são pontos vulneráveis, podendo se tornar focos de contaminação por bactérias e outros detritos.

Interrupções no fornecimento pode fazer com que sedimentos depositados na tubulação se soltem, resultando em uma água com coloração ou turbidez alteradas. Nesses casos, a recomendação é deixar a água correr por alguns minutos até que volte a ficar clara.

Pexels

Quando o uso de filtros é realmente necessário?

Se a água tratada já é segura, por que tantas pessoas usam filtros? O filtro funciona como uma barreira de segurança adicional. Ele é especialmente recomendado em situações específicas para garantir uma proteção extra e melhorar a experiência de consumo.

O uso de um purificador ou filtro se torna indispensável para quem vive em imóveis com encanamentos muito antigos, pois ele pode reter partículas de ferrugem e metais pesados. Também é uma boa prática para quem não tem certeza sobre a frequência da limpeza da caixa d’água do condomínio ou da própria casa.

Além da segurança, há a questão do paladar. Os filtros, especialmente os que contêm carvão ativado, são eficientes para remover o cloro residual. Isso elimina o gosto e o cheiro característicos, tornando a água mais agradável para beber. Portanto, mesmo que a água da sua cidade seja de alta qualidade, um filtro pode melhorar significativamente sua aceitação.

Como escolher o filtro de água ideal?

A escolha do filtro depende das suas necessidades e do seu orçamento. Existem diversos modelos no mercado, desde os mais simples e tradicionais até os mais tecnológicos. O importante é verificar se o produto possui o selo de certificação do Inmetro, que atesta sua eficácia.

Os filtros de barro, uma solução tradicional e acessível, são considerados um dos mais eficientes do mundo para a remoção de impurezas e microrganismos. Já os purificadores de bancada ou instalados na torneira são práticos e costumam usar elementos filtrantes de carvão ativado. Há ainda os sistemas de ponto central, instalados na entrada de água da casa, que tratam toda a água consumida no imóvel.

Independentemente do modelo escolhido, a manutenção é crucial. O elemento filtrante, também conhecido como vela ou refil, tem uma vida útil determinada pelo fabricante e precisa ser trocado periodicamente. Um filtro sujo ou vencido perde sua capacidade de purificação e pode se tornar um ponto de contaminação.