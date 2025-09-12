As 7 tendências de design que estão transformando os shoppings hoje

A preocupação com o meio ambiente agora está embutida na própria estrutura dos novos centros comerciais

A imagem do shopping center como um gigante de concreto, fechado e com ar-condicionado, está com os dias contados. Uma revolução silenciosa na arquitetura e no design está redefinindo esses espaços, transformando-os de meros centros de compras em vibrantes polos de convivência, lazer e bem-estar.

Impulsionadas por mudanças no comportamento do consumidor, pela ascensão do comércio eletrônico e por uma nova consciência ambiental, essas tendências já são realidade em projetos inovadores ao redor do mundo. Elas apontam para um futuro onde a experiência de visitar um empreendimento comercial será mais verde, aberta e conectada com a comunidade local.

1. A natureza como protagonista

O design biofílico, que busca integrar elementos da natureza aos ambientes construídos, deixou de ser um diferencial para se tornar um elemento central. Jardins verticais que cobrem fachadas, praças internas com árvores de médio porte e espelhos d’água são cada vez mais comuns nos corredores e áreas de convivência.

A ideia vai além da estética. A presença de plantas e luz natural comprovadamente reduz o estresse, melhora a qualidade do ar e cria uma atmosfera mais acolhedora. Essa conexão com o verde convida os visitantes a permanecerem por mais tempo, transformando o local em um refúgio urbano.

2. Construções que respiram sustentabilidade

A preocupação com o meio ambiente agora está embutida na própria estrutura dos novos centros comerciais. A sustentabilidade deixou de ser um discurso para se tornar uma prática visível em telhados com painéis solares, sistemas de captação de água da chuva para reuso e projetos que privilegiam a ventilação e iluminação naturais para reduzir o consumo de energia.

Essa abordagem não apenas diminui o impacto ambiental da construção e da operação, mas também gera uma economia significativa nos custos fixos. Além disso, fortalece a imagem do empreendimento junto a um público cada vez mais atento a questões de responsabilidade socioambiental.

3. Espaços multifuncionais para viver, não apenas comprar

O shopping do futuro é um lugar onde se pode fazer de tudo. A monotonia do varejo dá lugar a um mix de usos que integra lojas com escritórios, clínicas médicas, academias, hotéis e até mesmo apartamentos residenciais. O objetivo é transformar o complexo em um verdadeiro ecossistema urbano.

Essa diversificação garante um fluxo constante de pessoas em diferentes horários do dia, não apenas nos picos de consumo. O local se torna um centro de conveniência completo, onde é possível trabalhar, morar, cuidar da saúde e se divertir sem a necessidade de grandes deslocamentos.

4. O fim das caixas fechadas

O modelo de “caixa fechada”, isolada do seu entorno, está sendo abandonado. A nova arquitetura comercial valoriza projetos abertos, com grandes praças, alamedas ao ar livre e uma integração fluida com as calçadas e o espaço público da cidade. A intenção é quebrar as barreiras físicas e visuais.

Esses complexos abertos, muitas vezes chamados de “lifestyle centers”, oferecem uma experiência de passeio mais agradável e menos confinada. Eles convidam o pedestre a entrar e se sentir parte do ambiente, tornando o shopping uma extensão natural da vida urbana e não um mundo à parte.

5. Tecnologia que gera encantamento

A tecnologia é usada de forma estratégica para criar experiências memoráveis e interativas. Painéis de LED gigantes com arte digital, instalações de realidade aumentada e espaços “instagramáveis” são projetados para surpreender e engajar os visitantes de uma forma que o ambiente online não consegue.

O foco não é apenas facilitar a compra, mas transformar a visita em um evento. A tecnologia se torna uma ferramenta de entretenimento e encantamento, incentivando o compartilhamento nas redes sociais e gerando uma publicidade orgânica que atrai novos frequentadores.

6. Um mergulho na cultura local

Para se diferenciar da concorrência global e padronizada, os novos projetos buscam criar uma identidade única, profundamente conectada com a cultura da região onde estão inseridos. Isso se manifesta na arquitetura, na decoração e, principalmente, na seleção de lojistas e na programação de eventos.

Espaços são dedicados a artistas e artesãos locais, feiras de produtores da região são organizadas regularmente e a gastronomia valoriza os sabores da culinária local. Essa abordagem cria um forte senso de pertencimento na comunidade, que passa a ver o empreendimento como um lugar que celebra e representa sua identidade.

7. O bem-estar como prioridade máxima

O cuidado com a saúde física e mental do visitante ganhou status de prioridade. Os projetos mais modernos incluem áreas dedicadas exclusivamente ao bem-estar, como salas de meditação, estúdios de ioga, academias de última geração e até pistas de corrida no terraço.

A praça de alimentação também evolui, oferecendo uma variedade maior de opções saudáveis e restaurantes focados em dietas específicas. O shopping deixa de ser associado apenas ao consumo e ao fast-food para se posicionar como um parceiro na busca por uma vida mais equilibrada e saudável.