As 7 carreiras públicas com os salários mais altos do Brasil

O sonho da estabilidade e de um salário atrativo no serviço público ganhou força recentemente com a publicação do edital para o concurso da Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE SP). A busca por uma carreira sólida, com remunerações que se destacam no mercado, leva milhares de brasileiros a se dedicarem por anos aos estudos para os concursos mais disputados do país.

As carreiras públicas de elite não oferecem apenas segurança, mas também vencimentos que podem superar os R$ 30 mil mensais já no início da trajetória. Essas posições, que exigem alta qualificação e aprovação em processos seletivos rigorosos, representam o topo da pirâmide do funcionalismo e atraem candidatos de diversas áreas de formação.

Conhecer quais são essas carreiras e o que fazem os profissionais em cada uma delas é o primeiro passo para quem almeja uma vaga. A seguir, apresentamos os sete cargos públicos com os salários mais altos do Brasil, detalhando suas funções, remunerações e o caminho necessário para alcançá-los.

1. Magistratura (Juiz)

O cargo de juiz, seja na esfera estadual ou federal, está entre os mais cobiçados do serviço público. Esses profissionais são responsáveis por julgar processos, interpretar as leis e garantir que os direitos dos cidadãos sejam cumpridos. A atuação pode ocorrer em diversas áreas, como cível, criminal, trabalhista ou eleitoral.

A remuneração inicial para um juiz ultrapassa os R$ 32 mil, sem contar os auxílios e benefícios que elevam consideravelmente o valor final. Para ingressar na carreira, é preciso ser bacharel em Direito, ter no mínimo três anos de atividade jurídica e ser aprovado em um concurso público de provas e títulos, considerado um dos mais difíceis do país.

2. Ministério Público (Promotor e Procurador)

Os membros do Ministério Público atuam como fiscais da lei e defensores dos interesses da sociedade. Promotores de justiça trabalham na esfera estadual, enquanto os procuradores da República atuam no âmbito federal. Suas funções incluem a condução de investigações criminais e a proposição de ações civis públicas.

A estrutura salarial é semelhante à da magistratura, com vencimentos iniciais que também superam a marca dos R$ 32 mil. O processo seletivo para ingresso na carreira é igualmente rigoroso, exigindo diploma em Direito, prática jurídica de três anos e aprovação em um concurso público de alta complexidade.

3. Diplomacia (Diplomata)

O diplomata representa o Brasil no exterior, negociando acordos internacionais, promovendo a cultura nacional e prestando assistência a brasileiros em outros países. É uma carreira dinâmica, que exige grande capacidade de negociação, conhecimento de múltiplos idiomas e profundo entendimento de política e economia global.

A remuneração inicial para um terceiro-secretário, cargo de entrada na carreira, é de aproximadamente R$ 20 mil. Contudo, o valor aumenta significativamente com as ajudas de custo para moradia e outras despesas quando o profissional está servindo no exterior, tornando a remuneração final uma das mais altas do funcionalismo.

O ingresso acontece por meio do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), realizado pelo Instituto Rio Branco. A seleção é conhecida por seu alto nível de exigência e abrange um vasto conteúdo de conhecimentos gerais e específicos.

4. Procuradorias (Advocacia Pública)

Os advogados públicos são responsáveis pela defesa judicial e extrajudicial dos entes federativos. Isso inclui os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional, os procuradores federais e os procuradores dos estados e municípios. Eles garantem a legalidade dos atos administrativos e defendem o patrimônio público.

As remunerações iniciais nessas carreiras são bastante atrativas, partindo de cerca de R$ 22 mil e podendo chegar a valores superiores, dependendo do órgão e da esfera de atuação. Além do salário base, muitos procuradores têm direito a honorários de sucumbência, que complementam os ganhos.

Para se tornar um procurador, é necessário ser bacharel em Direito, estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ser aprovado em concurso público específico para a área.

5. Área Fiscal (Auditor Fiscal)

O auditor fiscal é o servidor encarregado de fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, combatendo a sonegação e garantindo a arrecadação de impostos e contribuições. A atuação pode ser na Receita Federal, nas secretarias de Fazenda estaduais ou nos municípios.

Esta é uma das carreiras mais bem remuneradas, com salário inicial para auditor da Receita Federal superior a R$ 21 mil. Nos estados, os valores também são elevados. A grande vantagem é que o concurso para a área fiscal geralmente exige formação superior em qualquer área, ampliando o leque de candidatos.

6. Área de Controle (Auditor e Controlador)

Os auditores de controle externo e os controladores atuam na fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos órgãos públicos. Eles trabalham em Tribunais de Contas (TCU e TCEs) ou em controladorias, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e as controladorias estaduais, a exemplo da CGE SP.

A função desses profissionais é garantir que o dinheiro público seja aplicado de forma correta e eficiente. Os salários iniciais são muito competitivos, frequentemente ultrapassando os R$ 20 mil. Assim como na área fiscal, muitos desses concursos exigem apenas diploma de nível superior em qualquer área de formação.

7. Carreiras Policiais de Elite (Delegado Federal e Perito Criminal Federal)

No topo das carreiras policiais, o delegado da Polícia Federal comanda investigações de crimes federais, como tráfico de drogas, corrupção e crimes financeiros. Já o perito criminal federal é o especialista responsável pela análise científica de vestígios em locais de crime, produzindo laudos essenciais para os inquéritos.

Ambas as carreiras oferecem remunerações iniciais que superam os R$ 24 mil. Para o cargo de delegado, é exigida formação em Direito. Para perito, a exigência varia conforme a área de especialização, abrangendo cursos como engenharia, química, biologia e ciência da computação. Os concursos são extremamente concorridos e incluem testes físicos e psicológicos.