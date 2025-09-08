Aos 81 anos, Rick Davies lutava contra um câncer; entenda a doença

A notícia da morte de Rick Davies, cofundador da banda Supertramp, aos 81 anos, trouxe à tona a sua longa batalha contra o mieloma múltiplo. O músico, conhecido por sua voz marcante em sucessos como “Goodbye Stranger” e “Bloody Well Right”, foi diagnosticado com a doença há alguns anos, o que o levou a cancelar uma turnê europeia em 2015.

O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta as células plasmáticas, um componente essencial do sistema imunológico localizado na medula óssea. A condição, embora relativamente rara, impacta milhares de pessoas e representa um desafio tanto para pacientes quanto para a medicina, que tem avançado com novos tratamentos para melhorar a qualidade e a expectativa de vida.

Leia:

Pesquisa: apenas um em cada dez entrevistados conhecem o mieloma múltiplo

Tratamento para mieloma múltiplo pode ser incorporado ao SUS

O que é mieloma múltiplo?

O mieloma múltiplo é um câncer que se origina nos plasmócitos, um tipo de glóbulo branco encontrado na medula óssea. Em condições normais, essas células produzem anticorpos que ajudam o corpo a combater infecções. Quando o mieloma se desenvolve, os plasmócitos se tornam anormais, se multiplicam de forma descontrolada e passam a produzir uma proteína defeituosa.

Essas células cancerosas, chamadas de células de mieloma, acabam superando as células saudáveis na medula. Em vez de produzir anticorpos úteis, elas liberam uma proteína anormal, conhecida como proteína monoclonal ou proteína M. O acúmulo dessa proteína no sangue e na urina e a proliferação das células de mieloma podem causar diversos problemas de saúde.

As células doentes podem danificar os ossos, enfraquecendo sua estrutura e causando dor. Além disso, a produção de células sanguíneas normais, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, fica comprometida. Isso pode levar a anemia, maior suscetibilidade a infecções e problemas de coagulação.

Quais são os principais sintomas?

Os sinais do mieloma múltiplo podem ser sutis no início e, muitas vezes, são confundidos com outras condições comuns em pessoas mais velhas. A dor óssea persistente, especialmente na coluna, quadris e costelas, é um dos sintomas mais característicos. Essa dor ocorre porque as células do mieloma enfraquecem os ossos, tornando-os mais suscetíveis a fraturas.

A fadiga extrema é outra queixa frequente, geralmente associada à anemia, que acontece quando a medula óssea não consegue produzir glóbulos vermelhos suficientes. Infecções recorrentes, como pneumonia ou sinusite, também são um sinal de alerta, pois o sistema imunológico fica debilitado pela falta de anticorpos normais.

Outros sintomas podem incluir:

perda de apetite e de peso não intencional;

náuseas e constipação;

confusão mental ou desorientação;

fraqueza ou dormência nas pernas;

sede excessiva e problemas renais, devido ao acúmulo de cálcio no sangue.

Leia também: Acima de 60 anos: descubra sinais do mieloma múltiplo prevalente em idosos

Como a doença é tratada?

O tratamento do mieloma múltiplo evoluiu significativamente nas últimas décadas. Embora a cura ainda não seja uma realidade para a maioria dos pacientes, as terapias disponíveis visam controlar a doença, aliviar os sintomas e prolongar a sobrevida com qualidade. A abordagem terapêutica é personalizada, dependendo da idade do paciente, do estágio da doença e de sua saúde geral.

Entre as principais opções de tratamento estão a terapia-alvo, que utiliza medicamentos para atacar especificamente as células cancerosas, e a imunoterapia, que estimula o próprio sistema imunológico do paciente a combater o câncer. A quimioterapia tradicional também pode ser usada, muitas vezes em combinação com outros medicamentos, como os corticosteroides, para reduzir a inflamação e destruir as células de mieloma.

Para pacientes elegíveis, o transplante de células-tronco, também conhecido como transplante de medula óssea, é uma opção intensiva que pode proporcionar uma remissão mais longa. O procedimento envolve a administração de altas doses de quimioterapia para eliminar a medula óssea doente, que é então substituída por células-tronco saudáveis, previamente coletadas do próprio paciente ou de um doador.

Avanços contínuos na pesquisa trazem novas esperanças, com medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. O objetivo principal é transformar o mieloma múltiplo em uma condição crônica gerenciável, permitindo que os pacientes vivam por mais tempo e com mais bem-estar.

Freepik

Qual era a doença de Rick Davies?

O músico Rick Davies, cofundador da banda Supertramp, lutava contra o mieloma múltiplo.

Trata-se de um tipo de câncer que se desenvolve na medula óssea, afetando as células plasmáticas.

O mieloma múltiplo tem cura?

Atualmente, o mieloma múltiplo é considerado uma doença tratável, mas geralmente não curável.

O objetivo dos tratamentos é controlar a doença, colocando-a em remissão por longos períodos.

Os avanços na medicina têm transformado o mieloma em uma condição crônica para muitos pacientes.

Isso permite que eles vivam por muitos anos com boa qualidade de vida.

Quais os primeiros sinais do mieloma múltiplo?

Os primeiros sinais podem ser vagos e facilmente confundidos com outras condições.

A dor óssea persistente, principalmente nas costas e costelas, é o sintoma mais comum.

Fadiga extrema, que não melhora com o descanso, também é um sinal de alerta importante.

Outros sintomas iniciais incluem infecções frequentes, perda de apetite e fraqueza geral.

Como o mieloma múltiplo afeta os ossos?

As células cancerosas do mieloma se acumulam na medula óssea e liberam substâncias que enfraquecem os ossos.

Isso interfere no processo natural de reparo ósseo, tornando-os frágeis e quebradiços.

A condição pode causar lesões ósseas, conhecidas como lesões líticas, que aparecem como buracos nos exames de imagem.

Como resultado, os pacientes têm um risco aumentado de fraturas, mesmo com traumas leves.

Qual a expectativa de vida com mieloma múltiplo?

A expectativa de vida para pacientes com mieloma múltiplo melhorou muito nas últimas duas décadas.

Isso se deve ao surgimento de novos e mais eficazes tratamentos, como a imunoterapia.

A sobrevida varia bastante de acordo com a idade do paciente, o estágio da doença e a resposta ao tratamento.

Muitas pessoas vivem por cinco, dez anos ou mais após o diagnóstico, gerenciando a doença como uma condição crônica.