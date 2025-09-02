Estado de Minas
A era da IA: como a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho

O sistema do S24 é um exemplo de uma tendência global; veja as profissões que estão surgindo e as que precisam se adaptar à nova realidade

Ana Leitão
Repórter
Jornalista do Trends
02/09/2025, 16:49 - atualizado em 02/09/2025, 17:10

O uso da IA cresce cada vez mais no país e novas profissões surgem
Crédito: BlackJack3D de Getty Images Signature

A recente atualização do sistema operacional do Galaxy S24, o One UI 8, trouxe uma série de novos recursos de inteligência artificial que vão além de simples melhorias. Essa novidade não é um evento isolado. Pelo contrário, ela serve como um exemplo claro de uma transformação global que já está redesenhando o mercado de trabalho em uma velocidade impressionante.

O que antes parecia ficção científica agora está integrado em nossos bolsos, automatizando tarefas e processando informações de maneiras inéditas. Essa mudança, impulsionada pela IA, está criando um cenário onde algumas profissões precisam se reinventar urgentemente, enquanto outras, completamente novas, começam a surgir para atender a essa nova demanda tecnológica.

A principal consequência dessa integração é a automação de tarefas repetitivas. Funções que envolvem a coleta e organização de dados, a criação de relatórios padronizados ou o atendimento inicial ao cliente estão sendo progressivamente assumidas por algoritmos. Isso não significa, necessariamente, o fim dessas profissões, mas sim uma profunda reconfiguração de suas responsabilidades.

Profissionais que antes dedicavam horas a essas atividades agora são incentivados a focar em habilidades que as máquinas ainda não dominam: pensamento crítico, estratégia, criatividade e inteligência emocional. A tecnologia se torna uma ferramenta para aumentar a produtividade, liberando tempo para atividades de maior valor agregado.

Profissões em transformação

A adaptação é a palavra-chave para diversas áreas. No marketing digital, por exemplo, a IA já consegue criar textos, segmentar públicos e otimizar campanhas com uma eficiência notável. O papel do profissional de marketing se desloca da execução para a estratégia, supervisão e análise criativa dos resultados gerados pela tecnologia.

No setor de atendimento ao cliente, chatbots e assistentes virtuais resolvem dúvidas comuns de forma instantânea. Com isso, os atendentes humanos podem se concentrar em casos complexos, que exigem empatia e capacidade de resolver problemas que fogem do roteiro. A tecnologia filtra o básico, e o humano lida com o excepcional.

Programadores e desenvolvedores de software também sentem o impacto. Ferramentas de IA, conhecidas como “copilots”, auxiliam na escrita de códigos, sugerindo trechos e corrigindo erros. O desenvolvedor do futuro gastará menos tempo em codificação manual e mais tempo na arquitetura de sistemas, na inovação de soluções e na garantia da qualidade do produto final.

Até mesmo em áreas tradicionalmente criativas, como o design e a produção de conteúdo, a IA generativa se tornou uma poderosa aliada. Ela pode criar rascunhos, gerar imagens e fornecer inspiração. O profissional que souber usar essas ferramentas a seu favor ganhará uma vantagem competitiva, acelerando seu processo criativo e explorando novas possibilidades.

As novas carreiras da era da IA

Enquanto algumas funções se adaptam, um novo leque de oportunidades de carreira surge diretamente da necessidade de desenvolver, gerenciar e aplicar a inteligência artificial. Essas novas profissões exigem um conjunto de habilidades específicas e já estão em alta demanda no mercado global.

Uma das mais proeminentes é a de engenheiro de prompt. Esse profissional é especialista em criar as instruções e os comandos corretos para que os modelos de IA, como o ChatGPT, gerem os resultados mais precisos e úteis possíveis. É uma mistura de arte e ciência, que exige profundo entendimento da lógica da máquina e da linguagem humana.

Outra carreira em ascensão é a de especialista em ética e governança de IA. Com o poder crescente dos algoritmos, surgem preocupações sobre vieses, privacidade e transparência. Esse profissional garante que os sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos e utilizados de forma justa, responsável e alinhada aos valores humanos.

O curador de dados ou treinador de IA também se tornou fundamental. A qualidade de uma inteligência artificial depende diretamente dos dados com os quais ela é treinada. Esses profissionais são responsáveis por selecionar, limpar, rotular e organizar os vastos conjuntos de dados que alimentam os modelos, garantindo que eles aprendam com informações precisas e imparciais.

Por fim, o especialista em integração de IA ajuda as empresas a incorporar essas novas tecnologias em seus processos existentes. Ele atua como uma ponte entre as equipes técnicas e os departamentos de negócios, identificando oportunidades e garantindo que a implementação da IA gere resultados práticos e melhore a eficiência operacional.

O que é a nova era da inteligência artificial no trabalho?

É um período de transformação no qual a IA deixa de ser uma tecnologia de nicho para se tornar uma ferramenta integrada ao dia a dia profissional.

Essa era é marcada pela automação de tarefas repetitivas e pela valorização de habilidades humanas como criatividade e pensamento estratégico.

Quais profissões estão sendo mais impactadas pela IA?

Áreas que envolvem tarefas padronizadas e repetitivas são as mais afetadas. Isso inclui análise de dados básicos, atendimento ao cliente de primeiro nível e criação de conteúdo simples.

Profissionais de marketing, programadores e designers também precisam se adaptar, usando a IA como uma ferramenta para aumentar sua produtividade e focar em estratégia.

A inteligência artificial vai acabar com os empregos?

A história mostra que grandes revoluções tecnológicas não eliminam empregos, mas os transformam. A IA está substituindo tarefas, não profissões inteiras.

O resultado é uma realocação da força de trabalho. Funções operacionais diminuem, enquanto surgem novas demandas por habilidades estratégicas e de gestão da tecnologia.

Que novas profissões estão surgindo com a IA?

Novas carreiras estão aparecendo rapidamente. Entre elas, destacam-se o engenheiro de prompt, que cria comandos para a IA, e o especialista em ética de IA.

Outras funções importantes são o treinador de IA, que prepara os dados para os algoritmos, e o especialista em integração de IA, que ajuda empresas a adotarem a tecnologia.

Como posso me preparar para o mercado de trabalho com IA?

A melhor forma de se preparar é desenvolver habilidades complementares à tecnologia. Invista em pensamento crítico, resolução de problemas complexos e criatividade.

Além disso, é fundamental aprender a usar as ferramentas de IA disponíveis em sua área. A alfabetização em IA se tornará uma competência básica para a maioria das profissões.

