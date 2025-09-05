5 plantas perfeitas para cultivar dentro de casa

Manter um cantinho verde dentro de casa pode parecer um desafio. O clima de uma cidade exige plantas que sejam tão resilientes quanto seus moradores. A luminosidade dentro dos apartamentos também varia muito, com janelas que recebem sol forte em um período e sombra total em outro.

Para quem deseja trazer a natureza para o lar sem precisar de cuidados complexos, a chave é escolher espécies que se adaptem bem a essas condições. Existem plantas que sobrevivem e prosperam com pouca manutenção, tolerando esquecimentos na rega e diferentes níveis de luz. Elas transformam o ambiente, deixando-o mais acolhedor e vivo, sem exigir uma rotina de jardinagem intensa.

Leia:

Descubra as 12 plantas que purificam o ar e melhoram o ambiente da sua casa

Conheça 13 espécies de plantas medicinais fáceis de cultivar em casa

Conheça 17 plantas seguras e não tóxicas para decorar casa com pet

1. Espada-de-São-Jorge

fellipe serique de Getty Images

Conhecida pela sua resistência quase lendária, a Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata) é uma das melhores opções para iniciantes ou para quem tem uma rotina agitada. Suas folhas verticais e firmes conferem uma estética moderna e elegante a qualquer ambiente, ocupando pouco espaço lateral, o que a torna ideal para apartamentos.

Essa planta é extremamente tolerante a condições de baixa luminosidade, embora também se adapte bem a locais com luz indireta. O principal cuidado é com a rega: ela não gosta de solo encharcado. O ideal é esperar a terra secar completamente antes de molhar novamente.

Além da baixa manutenção, acredita-se que a Espada-de-São-Jorge purifica o ar, filtrando toxinas comuns em ambientes internos. É uma escolha que une beleza, praticidade e bem-estar.

2. Zamioculca

Quality Stock Arts de Quality Stock Arts

A Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia) é outra campeã de resistência, muitas vezes chamada de “planta da fortuna”. Suas folhas crescem em hastes que parecem polidas, trazendo uma sofisticação natural para salas de estar, escritórios ou até mesmo corredores com pouca luz.

Sua maior vantagem é a capacidade de sobreviver com pouquíssima água. A planta armazena umidade em seus rizomas, o que a torna muito resistente a períodos de seca. O excesso de água é seu principal inimigo, pois pode levar ao apodrecimento das raízes. A regra é simples: na dúvida, não regue.

Ela se desenvolve bem em locais com luz indireta ou sombra, sendo perfeita para aquele canto do apartamento que não recebe sol direto. Seu crescimento lento também significa que ela não precisará de replantio com frequência, simplificando ainda mais sua manutenção.

3. Jiboia

Marianogueira de Getty Images

A Jiboia (Epipremnum aureum) é uma das plantas mais versáteis e populares para cultivo interno. Com suas folhas em formato de coração, que podem ter variações de verde e amarelo, ela se adapta a diferentes formas de cultivo. Pode ser mantida em vasos no chão, em prateleiras ou como planta pendente, criando uma bela cascata verde.

Ela é bastante flexível quanto à iluminação. Sobrevive bem em ambientes com pouca luz, embora suas folhas fiquem mais verdes e com menos manchas amareladas nessas condições. Para um visual mais vibrante, o ideal é um local com bastante luz indireta. Sol direto pode queimar suas folhas.

A rega deve ser moderada. O solo deve ser mantido levemente úmido, mas nunca encharcado. Uma boa dica é verificar a umidade da terra com o dedo antes de molhar. O crescimento rápido da Jiboia é um estímulo para quem gosta de ver os resultados do seu cuidado, tornando a experiência de jardinagem muito gratificante.

4. Costela-de-adão

Amanda Comarim de Getty Images

Com suas folhas grandes e dramaticamente recortadas, a Costela-de-adão (Monstera deliciosa) se tornou um verdadeiro ícone na decoração de interiores. Ela adiciona um toque tropical e exuberante a qualquer espaço, sendo o ponto focal de muitos ambientes.

Apesar da aparência imponente, seus cuidados são relativamente simples. A Costela-de-adão precisa de um local com bastante luz indireta para que suas folhas desenvolvam os característicos recortes. O sol direto, especialmente o da tarde, pode danificá-la. É a planta perfeita para ficar perto de uma janela protegida por uma cortina leve.

Em relação à água, ela prefere que o solo seque um pouco entre as regas. É importante evitar o acúmulo de água no pratinho para não apodrecer as raízes. Borrifar água em suas folhas ocasionalmente ajuda a simular a umidade do seu habitat natural, mantendo-a saudável e vistosa.

5. Clorofito

La Su de Getty Images Pro

O Clorofito (Chlorophytum comosum), também conhecido como planta-aranha, é uma escolha clássica e muito funcional. Suas folhas longas e arqueadas, geralmente verdes com uma faixa branca ou amarelada no centro, formam uma touceira densa e ornamental. É uma planta que se destaca em vasos suspensos ou sobre móveis altos.

É extremamente adaptável, tolerando desde luz indireta brilhante até cantos mais sombreados. Uma de suas características mais interessantes é a produção de “mudas” nas pontas de longas hastes, que podem ser facilmente replantadas para gerar novas plantas, sendo ótima para quem gosta de compartilhar com amigos.

O Clorofito é reconhecido por sua capacidade de purificar o ar, removendo compostos como formaldeído e xileno. É uma planta que não exige muita atenção com a rega e perdoa esquecimentos, sendo uma adição prática e saudável para qualquer lar.