5 passeios em Belo Horizonte para curtir em família e criar memórias inesquecíveis

Criar momentos de qualidade com os filhos é um dos pilares para construir uma relação de confiança e afeto. Em meio à rotina agitada, encontrar tempo e lugares adequados para se divertir em família pode ser um desafio, mas Belo Horizonte oferece diversas opções que transformam um simples passeio em uma memória inesquecível.

Pensando nisso, selecionamos cinco lugares na capital mineira perfeitos para um dia de conexão, aprendizado e muita diversão ao lado de quem você mais ama.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

O coração verde do Hipercentro de Belo Horizonte é um convite para desacelerar. O Parque Municipal é um clássico que nunca perde o encanto e oferece um ambiente seguro e acolhedor para famílias com crianças de todas as idades. É o cenário ideal para um piquenique na grama, longe do barulho dos carros e da correria da cidade.

Caminhar por suas alamedas arborizadas, observar os patos no lago e andar nos barquinhos a remo são atividades simples que geram grande conexão. As crianças podem correr livremente, brincar nos parquinhos de areia e se encantar com o coreto e as fontes. É um espaço que estimula a imaginação e permite que pais e filhos simplesmente aproveitem a companhia um do outro.

O parque também conta com uma programação cultural eventual, com teatros e apresentações musicais, que pode complementar o passeio.

Espaço do Conhecimento UFMG

Localizado no Circuito Liberdade, este museu é a combinação perfeita entre ciência e diversão. O Espaço do Conhecimento UFMG foi pensado para despertar a curiosidade e o interesse pelo universo de forma lúdica e interativa, tornando o aprendizado uma aventura para toda a família.

As exposições permanentes e temporárias são repletas de instalações onde é permitido tocar, mexer e experimentar. Essa interatividade quebra a barreira de um museu tradicional e convida as crianças a serem protagonistas da própria descoberta. Juntos, pais e filhos podem explorar temas como a origem do universo e a diversidade cultural de Minas Gerais.

O ponto alto da visita é, sem dúvida, o planetário. As sessões imersivas levam o público a uma viagem pelas estrelas, constelações e galáxias. A experiência de olhar para o céu projetado na cúpula, enquanto se aprende sobre astronomia, é mágica e cria uma lembrança poderosa de um momento de descoberta compartilhado.

Museu dos Brinquedos

Poucos lugares conseguem conectar gerações de forma tão genuína quanto o Museu dos Brinquedos. O acervo, com mais de cinco mil peças, conta a história da infância no Brasil e permite que os pais mostrem aos filhos como eram as brincadeiras de antigamente. É uma verdadeira viagem no tempo.

O espaço não se limita à exposição. A proposta é que todos voltem a ser criança por um dia. O pátio do museu é um convite à brincadeira, com monitores que ensinam e participam de jogos como amarelinha, bambolê e perna de pau. É a oportunidade de deixar as telas de lado e se conectar por meio do riso e da diversão física.

Ao verem os brinquedos que marcaram sua infância, os pais podem compartilhar histórias pessoais com os filhos, criando um elo de cumplicidade.

Parque Guanabara

Para as famílias que buscam uma dose extra de adrenalina e emoção, o Parque Guanabara é o destino certo. Localizado na Orla da Lagoa da Pampulha, o parque de diversões é um ícone de Belo Horizonte e um lugar onde a alegria é contagiante. A roda-gigante, com sua vista privilegiada da lagoa, já vale o passeio.

O parque oferece atrações para todas as idades, desde o tradicional carrossel e o trem fantasma até brinquedos mais radicais para os adolescentes. A experiência de ir junto em uma montanha-russa ou no barco viking cria uma sensação de time e cumplicidade, onde o medo se transforma em gargalhadas e gritos de euforia.

Dividir um algodão-doce, tentar ganhar um prêmio nos jogos de habilidade ou simplesmente passear pelo ambiente iluminado e vibrante do parque são pequenas ações que constroem um dia memorável.

Museu das Minas e do Metal

Outra joia do Circuito Liberdade, o Museu das Minas e do Metal encanta pela sua arquitetura imponente e por seu acervo interativo e tecnológico. O museu explora a riqueza mineral de Minas Gerais de uma forma que cativa tanto adultos quanto crianças, transformando geologia e metalurgia em um espetáculo visual.

As instalações utilizam recursos de alta tecnologia para explicar processos complexos de forma simples e envolvente. Personagens virtuais guiam os visitantes, e mesas interativas permitem que as crianças “brinquem” com os elementos da tabela periódica. Explorar as atrações juntos se torna uma expedição de descobertas.

Uma das áreas mais impressionantes é a que simula uma mina de ouro, proporcionando uma experiência imersiva e educativa.