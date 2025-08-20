Palcos históricos de BH: conheça as grandes casas de show da capital

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A notícia de uma nova turnê de Marisa Monte, acompanhada por uma orquestra, rapidamente movimentou o público em Belo Horizonte. A corrida por ingressos reflete não apenas o prestígio da artista, mas também o desejo de vivenciar a música em palcos que, por si só, já contam uma parte importante da história cultural da cidade.

Afinal, grandes espetáculos pedem grandes teatros, e a capital mineira tem uma tradição consolidada em receber artistas de renome em espaços icônicos.

Esses locais não são apenas estruturas de concreto e assentos. São testemunhas de aplausos, de momentos que marcaram gerações e de noites inesquecíveis.

De Milton Nascimento a companhias de balé internacionais, passando por festivais de teatro e shows de rock, as grandes casas de espetáculo de BH se tornaram parte da identidade da metrópole.

Conheça a trajetória de cada uma:

Palácio das Artes: o coração cultural da cidade

Inaugurado em 1971, o complexo cultural da Fundação Clóvis Salgado, popularmente conhecido como Palácio das Artes, é um marco arquitetônico e um dos principais equipamentos culturais da América Latina.

Projetado por Oscar Niemeyer, o espaço nasceu com a ambição de ser um centro integrado para todas as formas de expressão artística, desde a música erudita até as artes plásticas e cênicas.

O Grande Teatro é a joia da coroa. Com capacidade para mais de 1.700 pessoas, sua acústica é reverenciada por músicos e técnicos de todo o mundo.

Foi neste palco que o público mineiro assistiu a concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a apresentações do Grupo Corpo e a shows de lendas da música brasileira e internacional.

A estrutura foi pensada para oferecer uma experiência imersiva, onde cada detalhe, da poltrona ao desenho do teto, contribui para a magia do espetáculo.

A sua localização privilegiada, ao lado do Parque Municipal, no coração de Belo Horizonte, o transforma em um ponto de encontro e um símbolo do acesso à cultura na capital.

Minascentro: o gigante dos grandes eventos

Quando a demanda é por um espaço de grande porte, versátil e central, o Minascentro se apresenta como a solução ideal. Inaugurado em 1984, o centro de convenções foi projetado para abrigar desde feiras e congressos de negócios até formaturas e, claro, shows de grande apelo popular.

Sua estrutura modular permite a adaptação para diferentes formatos de eventos, o que o tornou um palco estratégico na cidade. O local passou por uma extensa reforma e foi reinaugurado em 2022, com instalações modernizadas e capacidade ampliada.

O Grande Teatro, por exemplo, pode receber quase 2.000 espectadores, com infraestrutura de som e luz de última geração.

Essa renovação o recolocou na rota de artistas que precisam de um espaço amplo, mas que não abrem mão do conforto e da qualidade técnica de um teatro.

Ao longo de sua história, o Minascentro foi palco de momentos marcantes, incluindo shows de bandas de rock que arrastaram multidões e festivais que celebraram a diversidade da música brasileira.

Sua reabertura foi um marco para o setor de eventos da cidade, que ganhou de volta um equipamento fundamental para a realização de grandes produções, impulsionando a economia e o turismo local.

Sesc Palladium: a arte que renasceu do cinema

Onde antes funcionava um dos cinemas mais luxuosos de Belo Horizonte, o Cine Palladium, hoje pulsa um vibrante centro cultural.

Inaugurado em 2011 após uma completa revitalização do antigo prédio, o Sesc Palladium trouxe de volta à vida um endereço nobre da cidade, na esquina das ruas Rio de Janeiro e Augusto de Lima. O projeto manteve a fachada histórica, mas criou um complexo moderno em seu interior.

O Grande Teatro do Sesc Palladium, com cerca de 1.300 lugares, rapidamente se firmou como um dos palcos mais importantes de BH.

Com uma pauta que mescla espetáculos de teatro, dança e música, o espaço se destaca pela programação eclética e pela qualidade de suas produções.

Muitos artistas que buscam uma atmosfera mais intimista, mas com a grandiosidade de um teatro clássico, encontram ali o ambiente perfeito.

Além do teatro principal, o complexo oferece um cinema, uma galeria de arte e um teatro de bolso, garantindo atividades culturais para todos os públicos.

A transformação do antigo cinema em um centro cultural multifacetado é um exemplo de como o patrimônio histórico pode ser ressignificado para atender às novas demandas da cidade, mantendo viva a memória afetiva do lugar.