O sucesso das ‘collabs’: 5 parcerias entre marcas que deram muito certo

O recente anúncio de uma colaboração entre a Coca-Cola e o boneco Labubu, um fenômeno da cultura pop asiática, acendeu novamente os holofotes sobre uma das estratégias de marketing mais eficientes da atualidade: as “collabs”. A união de duas marcas, aparentemente distintas, cria um produto de desejo que atrai consumidores e gera conversas nas redes sociais.

Essa tática vai muito além de um simples lançamento. Ela conecta universos, apresenta uma marca a um novo público e cria uma sensação de exclusividade e urgência. Quando bem executada, uma parceria pode redefinir a percepção de uma empresa, impulsionar vendas e transformar um item comum em um objeto de colecionador, cobiçado por milhares de pessoas.

Relembre a seguir cinco parcerias que se tornaram verdadeiros marcos no mercado.

Louis Vuitton e Supreme

Em 2017, o mundo da moda foi surpreendido por uma união que parecia improvável. De um lado, a Louis Vuitton, símbolo do luxo e da tradição francesa. Do outro, a Supreme, uma marca de skate que se tornou um ícone da cultura de rua e do “hype”. A parceria quebrou barreiras e uniu dois mundos opostos de forma coesa e desejável.

A coleção incluiu de moletons e camisetas a mochilas e jaquetas, todos mesclando o monograma clássico da grife francesa com o logotipo vermelho e branco da Supreme. As peças se esgotaram em questão de minutos, com filas gigantescas se formando em frente às lojas. Os preços no mercado de revenda dispararam, provando o poder cultural da colaboração.

Essa parceria não apenas gerou um faturamento expressivo, mas também rejuvenesceu a imagem da Louis Vuitton, conectando-a a um público mais jovem e urbano. Para a Supreme, a colaboração solidificou seu status como uma marca influente, capaz de dialogar de igual para igual com gigantes do luxo tradicional.

Lego e Star Wars

Esta é uma das colaborações mais duradouras e bem-sucedidas da história. Lançada em 1999, a parceria entre o Grupo Lego e a franquia “Star Wars” revitalizou a empresa dinamarquesa de brinquedos e expandiu ainda mais o universo criado por George Lucas. A união foi um movimento estratégico que deu origem a um fenômeno cultural.

A linha de produtos trouxe naves, personagens e cenários icônicos da saga cinematográfica para o formato de blocos de montar. O apelo foi imediato, atraindo tanto crianças quanto adultos que cresceram assistindo aos filmes. Sets como a Millennium Falcon e a Estrela da Morte se tornaram objetos de desejo para colecionadores em todo o mundo.

O sucesso foi tão grande que a parceria se desdobrou em videogames, séries animadas e curtas-metragens, criando um ecossistema de conteúdo próprio.

Nike e Off-White

No universo dos tênis, poucas parcerias causaram tanto impacto quanto a coleção “The Ten”, assinada por Virgil Abloh, fundador da Off-White, para a Nike. Lançada em 2017, a colaboração desconstruiu 10 modelos clássicos da marca esportiva, como o Air Jordan 1 e o Air Max 90, aplicando uma estética industrial e conceitual.

Cada par de tênis apresentava detalhes únicos, como etiquetas plásticas, textos explicativos entre aspas e costuras expostas. A abordagem de Abloh transformou calçados conhecidos em verdadeiras obras de arte, gerando uma demanda sem precedentes. Conseguir um par se tornou uma missão quase impossível, alimentando ainda mais o desejo.

A coleção “The Ten” não apenas redefiniu o que uma colaboração de tênis poderia ser, mas também elevou Virgil Abloh ao status de um dos designers mais influentes de sua geração. A parceria mostrou como o design autoral pode agregar um valor imenso a um produto de massa, transformando-o em um item de cultura.

Havaianas e Farm

No cenário nacional, a união entre Havaianas e Farm é um exemplo de como duas marcas com forte identidade brasileira podem criar produtos de sucesso. A parceria, que já rendeu diversas coleções, combina o conforto e a popularidade das sandálias com as estampas vibrantes e tropicais que são a marca registrada da Farm.

A sinergia é evidente: ambas as empresas celebram o verão, as cores e o estilo de vida descontraído do Brasil. As sandálias estampadas com tucanos, flores e outros elementos da fauna e flora nacional se tornaram itens essenciais para quem busca um visual autêntico e alegre. As coleções são lançadas de forma estratégica, gerando expectativa a cada nova temporada.

Essa colaboração mostra que não é preciso unir marcas de segmentos completamente diferentes para ter sucesso. Havaianas e Farm atuam no setor de moda, mas encontraram um ponto de intersecção que fortalece ambas. Elas entregam ao público um produto que é a cara do Brasil e que ressoa fortemente com a cultura local.

McDonald’s x Travis Scott

Uma colaboração pode transformar até mesmo um simples pedido em um evento cultural. Foi o que aconteceu em 2020, quando o McDonald’s se uniu ao rapper Travis Scott. A parceria não envolveu a criação de um novo lanche, mas sim a promoção de um combo já existente que era o pedido favorito do artista: um Quarteirão com queijo, bacon, alface, batatas fritas com molho barbecue e um refrigerante.

Batizado de “Cactus Jack Meal”, o combo viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok. Jovens de todo o mundo iam aos restaurantes da rede pedindo a refeição com a frase “You know what I’m here for” (Você sabe por que estou aqui), imitando um bordão do rapper. A demanda foi tão alta que algumas unidades relataram falta de ingredientes.

A parceria incluiu também uma linha de produtos, como camisetas e outros itens de vestuário, que se esgotaram rapidamente. O caso mostrou como a influência de uma celebridade, combinada a uma estratégia de marketing digital inteligente, pode gerar um engajamento massivo e resultados de venda expressivos para uma marca já consolidada.