O que é lavagem de dinheiro? Entenda o crime em 5 perguntas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Apesar de a expressão ser comum, muitos ainda não compreendem exatamente o que ela significa, como o crime funciona ou por que é considerado tão prejudicial para a sociedade.

Entender essa prática é fundamental para acompanhar os desdobramentos de investigações e para perceber como ela afeta a economia e a segurança de todos.

Abaixo, explicamos em cinco perguntas essenciais tudo o que você precisa saber sobre.

1. Afinal, o que é lavagem de dinheiro?

De forma direta, lavagem de dinheiro é o processo de transformar recursos obtidos de maneira ilegal em ativos com aparência legítima.

O objetivo é disfarçar a origem criminosa dos valores, permitindo que os criminosos possam utilizá-los sem levantar suspeitas das autoridades.

O nome vem de uma analogia com a ideia de “limpar” o dinheiro “sujo”. Imagine que uma organização criminosa lucrou milhões com atividades ilícitas.

Esse dinheiro não pode simplesmente ser depositado em um banco ou usado para comprar imóveis, pois isso acenderia um alerta imediato na Receita Federal e nos órgãos de controle financeiro.

A lavagem de dinheiro cria uma trilha de transações falsas ou complexas para que, ao final do processo, os valores pareçam ter vindo de uma fonte legal, como o lucro de uma empresa ou um prêmio de loteria.

2. Como o crime funciona na prática?

A lavagem de dinheiro geralmente ocorre em três etapas principais, criadas para dificultar ao máximo o rastreamento dos valores.

Cada fase tem um objetivo específico, desde inserir o dinheiro no sistema financeiro até integrá-lo definitivamente à economia legal.

Colocação

Esta é a primeira fase, na qual o dinheiro “sujo” entra no sistema financeiro.

Para evitar chamar a atenção, os criminosos fracionam grandes quantias em depósitos menores, distribuídos em várias contas e agências bancárias.

Outro método comum é usar negócios que movimentam muito dinheiro em espécie, como restaurantes, postos de gasolina ou estacionamentos, misturando o valor ilegal com a receita legítima do estabelecimento.

Ocultação

Também conhecida como estratificação, esta etapa consiste em criar uma série de transações financeiras complexas para distanciar o dinheiro de sua origem.

Os valores são transferidos repetidamente entre diferentes contas, muitas vezes em paraísos fiscais, e convertidos em diferentes moedas ou ativos.

São criadas empresas de fachada e contratos fictícios para justificar as movimentações, tornando o caminho do dinheiro um verdadeiro labirinto para os investigadores.

Integração

Na última fase, o dinheiro, agora com uma aparência limpa, retorna à economia.

Ele é usado para comprar bens de luxo, como iates e carros esportivos, investir em imóveis, adquirir ações na bolsa de valores ou até mesmo financiar novos negócios.

Neste ponto, os valores já estão totalmente misturados a ativos legítimos, e se torna quase impossível provar sua conexão com o crime original.

3. Por que a lavagem de dinheiro é um crime tão grave?

A lavagem de dinheiro não é um crime isolado. Ela é a consequência direta de outras atividades criminosas graves, como tráfico de drogas, corrupção, terrorismo, extorsão mediante sequestro e crimes fiscais.

Sem uma forma de “limpar” os lucros, essas atividades seriam muito menos atraentes e mais difíceis de sustentar.

Ao permitir que organizações criminosas usem seus recursos livremente, a lavagem de dinheiro fortalece o crime organizado, dando a ele poder econômico para corromper agentes públicos e expandir suas operações.

Além disso, a prática distorce a concorrência, pois empresas de fachada que lavam dinheiro podem operar com prejuízo, prejudicando negócios legítimos que pagam impostos e seguem as regras.

4. Quais são as punições para quem pratica esse crime?

No Brasil, a lavagem de dinheiro é regulada pela Lei nº 9.613/98. A legislação estabelece que qualquer pessoa que ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal pode ser punida.

A pena prevista é de reclusão, de três a dez anos, além de multa. A punição pode ser aumentada se o crime for cometido de forma reiterada ou por meio de uma organização criminosa.

É importante notar que não apenas o autor do crime original é punido, mas também qualquer pessoa que participe do esquema de lavagem, mesmo que não tenha envolvimento com a atividade ilícita que gerou os recursos.

5. Como uma pessoa comum pode se envolver sem saber?

Muitas vezes, as organizações criminosas utilizam pessoas comuns, os chamados “laranjas”, para movimentar o dinheiro sujo.

Essas pessoas emprestam seus nomes e contas bancárias para realizar transações em troca de uma pequena comissão, sem ter a real dimensão da ilegalidade do ato.

Aceitar propostas para receber grandes valores na conta e repassá-los a terceiros é um grande risco.

Outra situação de risco é a venda de bens de alto valor, como carros ou imóveis, recebendo o pagamento em dinheiro vivo e sem a devida declaração.

Essas práticas podem ser interpretadas como uma forma de facilitar a lavagem de dinheiro.

Por isso, é fundamental desconfiar de ofertas de ganho fácil e sempre formalizar transações financeiras, garantindo que a origem dos recursos seja transparente e documentada.