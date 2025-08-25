O que define um genocídio? Entenda o termo que divide especialistas

O termo genocídio voltou a dominar o debate público global, impulsionado por conflitos recentes e acusações trocadas entre nações. Embora a palavra seja usada com frequência para descrever grandes massacres ou atos de violência extrema, seu significado no direito internacional é específico e técnico, indo muito além da percepção do senso comum. Compreender essa definição é fundamental para analisar as discussões atuais com mais clareza.

A definição legal de genocídio não se baseia apenas no número de mortos. O elemento central é a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo específico. Essa distinção é o que torna a comprovação do crime tão complexa nos tribunais internacionais, exigindo um alto padrão de evidências que raramente é alcançado durante o desenrolar de um conflito.

Leia: Genocídio: alguns eventos de extermínio em massa no Século XX

A palavra em si é relativamente nova. Foi criada em 1944 pelo jurista polonês Raphael Lemkin, que combinou o termo grego “genos” (raça ou tribo) com o sufixo latino “cide” (matar). Lemkin buscou nomear o que considerava o crime supremo: a tentativa de aniquilar um povo inteiro, uma prática que ele testemunhou durante o Holocausto e outros eventos históricos.

Leia: Não há genocídio em Gaza, e críticas de organizações são enviesadas, diz historiador

O esforço de Lemkin foi crucial para a criação da “Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio”, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Esse documento histórico estabeleceu o genocídio como um crime sob o direito internacional, seja em tempo de paz ou de guerra.

O que diz a lei?

A convenção da ONU define genocídio como qualquer um dos atos listados abaixo, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. É importante notar que a definição não inclui grupos políticos, uma omissão que gera debates até hoje.

Os atos que podem configurar genocídio, desde que a intenção seja comprovada, são:

Assassinato de membros do grupo.

Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo.

Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência que possam acarretar sua destruição física, total ou parcial.

Impor medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo.

Realizar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo.

O ponto mais desafiador na aplicação dessa lei é a comprovação da “intenção específica” ou dolus specialis. Não basta que os atos violentos ocorram; é preciso demonstrar que eles fazem parte de um plano coordenado para eliminar o grupo-alvo. Essa prova pode vir de documentos oficiais, declarações de líderes, ordens militares ou um padrão sistemático de violência que não deixa outra interpretação possível.

Devido a essa dificuldade, muitos massacres e atrocidades em massa são classificados como crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Embora sejam crimes graves, eles não carregam o mesmo peso legal e simbólico do genocídio, que é frequentemente chamado de “o crime dos crimes”.

A responsabilidade de julgar esses casos recai sobre tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça (CIJ), que lida com disputas entre Estados, e o Tribunal Penal Internacional (TPI), que julga indivíduos. Os processos são longos, meticulosos e baseados em extensas investigações para reunir as evidências necessárias.

Exemplos históricos formalmente reconhecidos por tribunais internacionais ajudam a ilustrar a aplicação da lei. O genocídio em Ruanda, em 1994, contra a etnia Tutsi, e o massacre de Srebrenica, em 1995, na Bósnia, onde homens e meninos bósnios muçulmanos foram sistematicamente executados, são dois casos em que a intenção de destruir um grupo foi judicialmente comprovada.

A discrepância entre o uso popular do termo e sua definição jurídica estrita alimenta a polarização. Enquanto ativistas e cidadãos podem usar a palavra para expressar indignação moral e chamar a atenção para atrocidades, juristas e diplomatas precisam de cautela, cientes de que uma acusação formal de genocídio tem implicações profundas nas relações internacionais e exige um padrão de prova que vai além da emoção ou da opinião pública.

O que é genocídio?

Genocídio é um crime definido pelo direito internacional como a prática de atos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo.

Os grupos protegidos pela convenção da ONU são os de caráter nacional, étnico, racial ou religioso.

Matar muitas pessoas é sempre genocídio?

Não. Um massacre, mesmo que resulte em milhares de mortes, não é tecnicamente um genocídio se não houver a intenção específica de eliminar um grupo protegido.

Nesses casos, os atos podem ser classificados como crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, que também são graves violações do direito internacional.

Qual o elemento mais difícil de provar em um caso de genocídio?

A “intenção específica” de destruir um grupo é o elemento mais complexo. É preciso provar que os atos não foram aleatórios, mas parte de um plano.

Essa prova geralmente depende de documentos, discursos de líderes ou um padrão de violência tão sistemático que a intenção se torna a única explicação lógica.

Quais grupos a convenção protege?

A “Convenção sobre o Genocídio” de 1948 protege quatro tipos de grupos: nacionais, étnicos, raciais e religiosos.

Grupos políticos, econômicos ou culturais não foram incluídos na definição original, o que ainda hoje é motivo de debate entre juristas.

Por que o termo é usado de forma diferente na política e na lei?

No debate político e social, “genocídio” é frequentemente usado como uma expressão de repúdio a massacres e violência extrema para gerar impacto moral.

No campo jurídico, a palavra tem um significado técnico e restrito, exigindo provas rigorosas que são analisadas em tribunais internacionais.

Quais são os exemplos históricos reconhecidos legalmente?

O Holocausto é o caso paradigmático que inspirou a criação do termo e da lei. Tribunais internacionais também reconheceram o genocídio em Ruanda (1994).

Outro exemplo é o massacre de Srebrenica (1995), na Bósnia, que foi classificado como um ato de genocídio por cortes internacionais.