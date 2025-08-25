Música como destino: 7 cidades brasileiras com festivais incríveis

A notícia de que o trio australiano de música eletrônica Rufus Du Sol fará shows no Brasil em 2026 acendeu um alerta nos fãs de grandes eventos. A simples menção de uma turnê internacional mobiliza milhares de pessoas, que começam a planejar viagens, comprar ingressos e se preparar para viver uma experiência única. Esse movimento reforça o papel da música como um poderoso motor do turismo no país.

O Brasil, no entanto, oferece um calendário de festivais que vai muito além de atrações pontuais ou do consagrado Rock in Rio. Conhecer esses destinos é uma oportunidade de combinar a paixão pela música com a descoberta de novas culturas e paisagens.

São Paulo e o Lollapalooza Brasil

A capital paulista respira cultura e o Lollapalooza Brasil é a prova disso. Realizado anualmente no Autódromo de Interlagos, o festival se consolidou como um dos maiores e mais importantes do país. Sua estrutura grandiosa, com múltiplos palcos e uma maratona de shows, atrai um público diverso, ávido por ver de perto os maiores nomes do pop, rock e da música eletrônica mundial.

Ir ao Lollapalooza é mais do que apenas assistir a shows. O evento oferece uma imersão completa, com áreas de alimentação, ativações de marcas e espaços de descanso. A energia de São Paulo, uma metrópole que nunca para, complementa a experiência, permitindo que os visitantes explorem a rica gastronomia e a vida noturna da cidade nos intervalos da programação.

Belo Horizonte e o Festival Sensacional!

Belo Horizonte se destaca com o Festival Sensacional!, um evento que celebra a diversidade da música brasileira contemporânea. Com um line-up que mescla artistas consagrados e novas apostas da cena independente, o festival atrai um público que busca originalidade e curadoria apurada. O Parque Ecológico da Pampulha, com seu cenário icônico, serve de palco para essa celebração.

O Sensacional! é conhecido por sua atmosfera acolhedora e descontraída. É um convite para descobrir novos sons em um ambiente cercado pela natureza e pela arquitetura de Oscar Niemeyer. Para quem viaja a Belo Horizonte, o festival é a porta de entrada para uma cidade com uma cena cultural vibrante e uma culinária reconhecida como uma das melhores do Brasil.

Porto Alegre e o Planeta Atlântida

Um dos festivais mais tradicionais do sul do país, o Planeta Atlântida é um marco no verão gaúcho. Realizado na praia de Atlântida, no litoral do Rio Grande do Sul, o evento é sinônimo de festa e juventude. Sua programação eclética reúne grandes nomes do pop, rock, funk e pagode, atraindo uma multidão que transforma a praia em uma gigantesca arena musical.

A experiência do Planeta Atlântida é única pela sua localização litorânea. O clima de verão, a brisa do mar e a energia contagiante do público criam um ambiente perfeito para dois dias de música intensa. A proximidade com Porto Alegre facilita o acesso e permite que os turistas aproveitem para conhecer a capital gaúcha antes ou depois do evento.

Curitiba e o Coolritiba

Curitiba entrou de vez no circuito dos grandes festivais com o Coolritiba. Realizado na Pedreira Paulo Leminski, um dos espaços de shows mais emblemáticos do Brasil, o evento se destaca pela organização e por uma forte pauta de sustentabilidade. O festival promove ações de conscientização ambiental e busca reduzir o impacto de sua realização.

O line-up do Coolritiba costuma equilibrar artistas nacionais de grande apelo popular com bandas da cena alternativa, criando uma programação rica e variada. A cidade, conhecida por seus parques e qualidade de vida, oferece um cenário perfeito para os visitantes que procuram uma experiência cultural completa, unindo música e contato com a natureza em um mesmo fim de semana.

Goiânia e o Festival Bananada

Goiânia é um celeiro de talentos da música independente e o Festival Bananada é o principal responsável por projetar essa cena nacionalmente. Ao longo de vários dias, o evento ocupa diferentes espaços da cidade com shows, festas e conferências, transformando a capital goiana no epicentro da nova música brasileira. É um festival para quem tem a mente aberta e curiosidade para novas sonoridades.

O Bananada vai além da música. Ele integra gastronomia, artes visuais e debates sobre o mercado cultural, proporcionando uma imersão profunda na cultura contemporânea. Viajar para Goiânia durante o festival é a chance de conhecer uma cidade moderna e vibrante, que surpreende pela sua produção artística e pela hospitalidade.

Salvador e o Festival de Verão

O Festival de Verão de Salvador é uma instituição na Bahia e um dos eventos mais aguardados do calendário nacional. Com mais de duas décadas de história, a festa celebra a riqueza da música baiana e brasileira, reunindo em seu palco os maiores nomes do axé, pagode, sertanejo e pop. O evento acontece no Parque de Exposições e atrai um público massivo e apaixonado.

A energia de Salvador é o grande diferencial. O festival é uma prévia do que é o carnaval soteropolitano, com muita dança, alegria e calor humano. Para o turista, é a oportunidade perfeita de mergulhar na cultura local, provar a culinária afro-brasileira e sentir a força da música que pulsa em cada esquina da primeira capital do Brasil.

Recife e o Rec-Beat

Realizado em pleno Carnaval, o Rec-Beat é um festival que oferece uma alternativa gratuita e de alta qualidade no coração do Recife Antigo. Com um palco montado às margens do rio Capibaribe, o evento apresenta uma programação ousada, que conecta a tradição musical pernambucana com as tendências da música global, do manguebeat ao rock psicodélico e à eletrônica experimental.

O Rec-Beat é a escolha ideal para quem quer viver o Carnaval de Pernambuco, mas também busca uma experiência musical mais diversificada. O público se mistura aos foliões dos blocos de rua, criando um ambiente democrático e efervescente. É a chance de vivenciar uma das festas mais ricas do mundo e ainda descobrir bandas e artistas inovadores em um cenário histórico deslumbrante.