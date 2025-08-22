Legítima defesa: entenda o que a lei diz sobre reagir à violência

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A reação à agressão violenta é um dos temas mais complexos e delicados no debate público.

Situações extremas, como a que ocorreu recentemente no Vale do Rio Doce, onde uma mulher grávida feriu o marido durante uma briga, trazem à tona a discussão sobre até que ponto um indivíduo pode ir para se proteger.

O nome dado a isso é legítima defesa, um direito previsto em lei, mas que possui regras claras e limites que nem todos conhecem.

Trata-se de uma situação específica em que a lei isenta de punição alguém que cometeu um ato, que em outras circunstâncias seria crime, para se defender ou defender outra pessoa de um perigo real e imediato.

Entender essas regras é fundamental para não confundir proteção com vingança ou agressão.

A base legal para a legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal brasileiro.

O texto define que age em legítima defesa quem, “usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Cada um desses termos tem um peso e um significado específico, e a ausência de apenas um deles pode descaracterizar completamente o ato como defesa.

O conceito é classificado no direito como uma “excludente de ilicitude”. Em termos simples, isso significa que, embora a ação de ferir ou até mesmo matar alguém seja um crime, a pessoa que a praticou não será punida se for comprovado que agiu estritamente dentro das condições da legítima defesa.

Quais são os requisitos para a legítima defesa?

O primeiro critério é a existência de uma agressão injusta. Isso significa que a ameaça não pode ter sido provocada pela pessoa que se defende.

A agressão deve ser ilegal e não autorizada por lei. Por exemplo, a ação de um policial que usa a força necessária para efetuar uma prisão não é uma agressão injusta, mas uma ação legal.

Além disso, a agressão precisa ser atual ou iminente. Uma agressão “atual” é aquela que está acontecendo no exato momento. Já a “iminente” é a que está prestes a ocorrer, de forma inevitável.

Uma ameaça futura ou uma agressão que já acabou não justificam uma reação. Reagir a um perigo que já passou é considerado vingança, o que é crime.

O ponto mais crucial, e geralmente o mais difícil de provar, é o uso moderado dos meios necessários. Isso significa que a defesa deve ser proporcional ao ataque.

Os “meios necessários” são os recursos que a pessoa tem à disposição para se defender naquele momento. A “moderação” está em usar esses meios apenas o suficiente para cessar a agressão, sem exageros.

Se um indivíduo desarmado tenta dar um soco em alguém, por exemplo, a reação com múltiplos disparos de uma arma de fogo seria considerada desproporcional.

A ideia é que a defesa neutralize a ameaça, e não que puna o agressor. Qualquer ato que aconteça depois que o perigo foi contido deixa de ser legítima defesa.

Por fim, a defesa pode ser de um direito próprio ou de terceiros. Uma pessoa pode agir para proteger sua própria vida, sua integridade física ou seu patrimônio, assim como pode intervir para proteger outra pessoa que esteja sofrendo uma agressão injusta, desde que todos os outros requisitos também sejam cumpridos.

O que acontece quando a reação é exagerada?

A linha entre a defesa e o excesso é tênue. Quando uma pessoa ultrapassa os limites da moderação, ela pode responder criminalmente por esse excesso.

O Código Penal prevê duas modalidades para essa situação: o excesso doloso e o excesso culposo.

O excesso doloso ocorre quando a pessoa, de forma consciente e intencional, continua a agressão mesmo depois que a ameaça inicial já foi neutralizada.

Já o excesso culposo acontece quando a pessoa se excede por um erro de cálculo, medo ou perturbação no calor do momento, sem a intenção de ir além do necessário.

A lei prevê que, nesses casos, se o excesso for resultado de uma falha justificável pelas circunstâncias, o juiz pode reduzir a pena ou até mesmo deixar de aplicá-la.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É importante ressaltar que alegar legítima defesa não encerra automaticamente uma investigação. Pelo contrário, dá início a um processo rigoroso de apuração.