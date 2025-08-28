5 receitas de lanches pré-treino para te dar mais energia e disposição

A alimentação é o combustível do nosso corpo. Ir para a academia sem a nutrição adequada não apenas compromete o seu desempenho, como também pode colocar sua saúde em risco. Um lanche pré-treino correto fornece a energia necessária para os músculos trabalharem, evita a fadiga precoce e ajuda na recuperação. Pensando nisso, reunimos cinco opções de lanches fáceis, saudáveis e saborosos para você consumir antes do exercício e garantir mais disposição e segurança.

Banana com pasta de amendoim e canela: um clássico que funciona

Essa combinação é uma das mais populares entre praticantes de atividades físicas, e não é por acaso. A banana é rica em carboidratos de rápida absorção e potássio, que previne cãibras. A pasta de amendoim integral adiciona proteínas e gorduras boas, que garantem energia de forma mais prolongada. Já a canela ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

É uma opção prática para quem tem pouco tempo, pois fica pronta em menos de um minuto e oferece o equilíbrio ideal de nutrientes para um treino eficiente. Consuma cerca de 30 a 40 minutos antes de iniciar sua atividade.

Ingredientes:

1 banana prata ou nanica madura

1 colher de sopa de pasta de amendoim integral sem açúcar

Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Corte a banana em rodelas ou simplesmente descasque-a.

Passe a pasta de amendoim sobre a fruta.

Salpique a canela em pó por cima e está pronto para consumir.

Vitamina de frutas vermelhas com aveia: energia líquida e rápida

Para quem prefere algo para beber, as vitaminas são excelentes. As frutas vermelhas, como morango e amora, são fontes de antioxidantes e carboidratos. A aveia, por sua vez, é um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, o que significa que libera energia de forma lenta e gradual, mantendo sua disposição durante todo o treino.

Essa opção é leve e de fácil digestão, ideal para ser consumida cerca de 40 minutos antes do exercício. Você pode usar água, leite desnatado ou uma bebida vegetal como base para a sua vitamina.

Ingredientes:

1 xícara de frutas vermelhas congeladas (morango, amora, mirtilo)

2 colheres de sopa de aveia em flocos

200 ml de água, leite desnatado ou bebida vegetal (amêndoas, aveia)

Opcional: 1 colher de chá de mel para adoçar

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador.

Bata por cerca de um a dois minutos, até obter uma mistura homogênea.

Sirva imediatamente.

Ovos cozidos com batata-doce: a dupla da saciedade

Se o seu treino for mais intenso ou de longa duração, como musculação pesada ou uma corrida longa, essa combinação é perfeita. A batata-doce é um carboidrato complexo que fornece energia de forma sustentada, sem causar picos de glicose no sangue. Os ovos são uma fonte de proteína de alta qualidade, essencial para a construção e reparo dos músculos.

Por ser uma refeição mais robusta, o ideal é consumi-la pelo menos 60 a 90 minutos antes do treino para garantir uma digestão completa e evitar qualquer desconforto gástrico durante o exercício.

Ingredientes:

1 batata-doce pequena (cerca de 100g)

2 ovos

Uma pitada de sal e temperos a gosto (pimenta, orégano)

Modo de preparo:

Cozinhe a batata-doce no vapor ou em água até ficar macia.

Enquanto isso, cozinhe os ovos em água fervente por cerca de 8 a 10 minutos.

Descasque os ovos e a batata-doce. Amasse a batata com um garfo e tempere. Sirva junto com os ovos fatiados.

Iogurte natural com mel e granola: praticidade e sabor

Esta é outra opção rápida e muito eficiente para quem vive na correria. O iogurte natural é uma excelente fonte de proteínas e probióticos, que auxiliam na saúde intestinal. O mel entra como uma fonte de carboidrato de rápida absorção, dando um pico de energia imediato para o início do treino. A granola complementa com fibras e mais carboidratos.

É uma escolha equilibrada que une diferentes tipos de nutrientes em uma única tigela. Procure consumir cerca de 30 a 45 minutos antes de começar a se exercitar. Dê preferência a granolas sem adição de açúcar.

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural integral ou desnatado (cerca de 170g)

2 colheres de sopa de granola sem açúcar

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Despeje o iogurte em uma tigela.

Acrescente a granola e regue com o mel.

Misture levemente e consuma.

Sanduíche leve de pão integral com frango desfiado

Para quem vai treinar após o trabalho ou precisa de um lanche mais parecido com uma pequena refeição, o sanduíche é uma ótima pedida. O pão integral oferece carboidratos complexos e fibras, garantindo energia gradual. O frango desfiado é uma fonte magra de proteína, fundamental para a função muscular.

Você pode turbinar o sanduíche com uma folha de alface e uma rodela de tomate para adicionar vitaminas. Por ser mais consistente, o ideal é comer este lanche cerca de 60 minutos antes do treino.

Ingredientes:

2 fatias de pão integral

2 colheres de sopa de frango desfiado e temperado

1 colher de sopa de requeijão light ou cottage (opcional)

Folhas de alface e rodelas de tomate a gosto

Modo de preparo: