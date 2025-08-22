‘Jogo do Tigrinho’ é ilegal? Entenda o que diz a lei sobre apostas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A recente prisão da influenciadora Karol Digital em Tocantins, investigada por explorar jogos de azar e lavagem de dinheiro, trouxe à tona uma dúvida comum para milhões de brasileiros: o popular ‘Jogo do Tigrinho‘ é ilegal?

A resposta curta é: sim. A prática se enquadra na legislação que proíbe jogos de azar no país, e a divulgação massiva por influenciadores digitais acendeu um alerta nas autoridades.

Apesar de sua aparência inofensiva e da promessa de ganhos rápidos, o jogo opera em uma zona cinzenta para muitos usuários, que se confundem com a legalidade das apostas esportivas.

No entanto, a lei brasileira faz uma distinção clara entre os tipos de jogos, e entender essa diferença é fundamental para não correr riscos financeiros e legais.

O que diz a lei sobre jogos de azar?

A principal norma que rege o tema no Brasil é a Lei de Contravenções Penais, de 1941.

Embora antiga, ela continua em vigor e define como contravenção a exploração de jogos de azar em local público ou acessível ao público.

A lei considera jogo de azar aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte.

O ‘Jogo do Tigrinho’ e outras plataformas semelhantes se encaixam perfeitamente nessa descrição.

Eles funcionam como caça-níqueis virtuais, nos quais o resultado é determinado por um algoritmo aleatório, sem qualquer habilidade por parte do jogador.

A exploração dessa atividade é uma contravenção penal, com penas que incluem prisão de três meses a um ano e multa.

As únicas exceções permitidas por lei são as loterias oficiais, administradas pela Caixa Econômica Federal, e as corridas de cavalo (turfe), que possuem regulamentação própria.

Qualquer outra modalidade que se baseie predominantemente na sorte é considerada ilegal.

E os jogos online, como o ‘Jogo do Tigrinho’?

A grande questão dos jogos online é que suas plataformas e servidores geralmente estão sediados em outros países, onde a atividade pode ser legal.

Isso cria um desafio para a fiscalização, mas não torna a prática legal no Brasil. A lei brasileira se aplica a atos cometidos em território nacional.

Quando um apostador brasileiro acessa, joga e transfere dinheiro para essas plataformas, ele está participando de uma atividade ilegal sob a ótica da legislação do país.

O mesmo vale para os influenciadores que promovem esses jogos. Ao fazerem publicidade para um público brasileiro, eles estão fomentando uma contravenção penal em território nacional, o que pode configurar crimes mais graves, como lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As investigações policiais, como a que resultou na prisão da influenciadora, focam justamente em quem lucra com a divulgação e operação desses esquemas no Brasil.

O alvo são as redes de promoção e os fluxos financeiros que sustentam a atividade ilegalmente no país.

Qual a diferença para as apostas esportivas?

A confusão sobre a legalidade aumentou após a regulamentação das apostas esportivas. Em 2018, foi sancionada uma lei que legalizou as chamadas “apostas de quota fixa”, modalidade na qual o apostador sabe exatamente quanto pode ganhar no momento da aposta.

Isso se aplica principalmente a eventos esportivos, nos quais o resultado, embora imprevisível, não é puramente aleatório e pode envolver análise e conhecimento.

Essa legislação abriu caminho para a proliferação de sites de apostas esportivas, que hoje patrocinam times de futebol e grandes eventos.

No entanto, essa permissão não se estende aos jogos de cassino online, como roleta, blackjack e os caça-níqueis virtuais, a exemplo do ‘Jogo do Tigrinho’.

Enquanto as apostas esportivas operam sob uma legislação específica que as autoriza, os jogos de cassino online continuam enquadrados na antiga Lei de Contravenções Penais.

O Congresso Nacional discute um projeto de lei para regulamentar também esses jogos, mas, até que uma nova norma seja aprovada, a atividade permanece ilegal.

Quais os riscos para quem joga?

Embora o foco das operações policiais seja quem promove e lucra com os jogos, os participantes também correm riscos significativos. O primeiro e mais evidente é o financeiro.

Essas plataformas são projetadas para que a “casa” sempre vença a longo prazo, e a promessa de dinheiro fácil frequentemente leva a perdas e ao desenvolvimento de vício em jogo.

Outro ponto crítico é a segurança. Por operarem na ilegalidade, esses sites não oferecem nenhuma garantia ao usuário. Não há órgãos reguladores para quem reclamar em caso de problemas, como a falta de pagamento de um prêmio.

Além disso, os jogadores fornecem dados pessoais e financeiros a plataformas não regulamentadas, expondo-se a fraudes e golpes.

Do ponto de vista legal, embora seja mais raro, quem aposta também pode ser responsabilizado por participar de uma contravenção penal.

A legislação prevê multa para o apostador, e a participação pode ser usada como prova em investigações maiores sobre a rede que opera o jogo.