Infecção óssea: 5 sinais silenciosos que o seu corpo pode dar

A internação de emergência da ex-BBB Letícia Santiago para tratar uma grave infecção óssea colocou em evidência uma condição séria e muitas vezes silenciosa. O caso acendeu um alerta sobre a importância de reconhecer os primeiros sinais do problema, conhecido tecnicamente como osteomielite, que pode evoluir rapidamente se não for diagnosticado e tratado a tempo.

Diferente de dores musculares comuns ou de uma simples gripe, a infecção óssea é uma inflamação causada por bactérias ou fungos que se alojam no tecido ósseo. Seus sintomas se confundem com outras doenças, o que atrasa a busca por ajuda médica e aumenta o risco de complicações severas, como a perda de mobilidade ou a necessidade de cirurgias complexas.

O que causa a infecção óssea?

A osteomielite pode começar de diferentes maneiras. Uma das mais comuns é por meio da corrente sanguínea. Uma infecção em outra parte do corpo, como uma pneumonia ou uma infecção urinária, pode permitir que as bactérias viajem pelo sangue e se instalem em um osso, geralmente em áreas com maior suprimento sanguíneo.

Outra forma de contaminação ocorre por invasão direta, como em fraturas expostas, cirurgias ortopédicas ou ferimentos profundos que atingem o osso. Pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, diabetes ou problemas de circulação sanguínea também estão mais suscetíveis a desenvolver o quadro.

O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos por um longo período e, em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos para remover o tecido infectado.

Abaixo, listamos cinco sinais discretos que podem indicar a presença de uma infecção óssea e que merecem atenção.

1. Febre persistente e calafrios

Ter febre é um sinal claro de que o corpo está combatendo uma infecção. No entanto, quando se trata de osteomielite, a febre pode ser baixa e persistente, sem uma causa aparente como uma gripe ou resfriado. Pode ir e vir ao longo do dia, muitas vezes acompanhada de calafrios e suores noturnos.

Muitas pessoas ignoram esse sintoma, atribuindo-o ao cansaço ou a um mal-estar passageiro. O diferencial é a sua constância. Se uma febre, mesmo que baixa, se arrasta por dias sem uma explicação óbvia, especialmente se combinada com outros sintomas desta lista, é um motivo para procurar avaliação médica.

2. Dor localizada que piora com o repouso

Uma dor óssea profunda e latejante é um dos sintomas mais característicos da osteomielite. Diferente de uma dor muscular, que geralmente melhora com o descanso, a dor da infecção óssea pode se intensificar durante a noite ou em momentos de repouso. Ela é localizada em uma área específica e pode aumentar de intensidade gradualmente.

A região afetada também pode ficar extremamente sensível ao toque. Um simples esbarrão ou uma leve pressão no local pode causar um desconforto desproporcional. Essa característica ajuda a diferenciar a condição de lesões comuns, como uma contusão ou um estiramento.

3. Inchaço, calor e vermelhidão na pele

A inflamação no osso pode se manifestar externamente. A pele sobre a área infectada pode ficar visivelmente inchada, quente ao toque e com uma coloração avermelhada. Esses sinais indicam que o processo inflamatório está ativo e que o corpo está tentando combater os micro-organismos invasores.

Embora esses sintomas possam ser confundidos com uma infecção de pele, como a celulite, ou até mesmo com uma picada de inseto, a combinação com dor óssea profunda é um forte indicativo de que o problema está em uma camada mais interna. A presença de pus drenando por uma pequena abertura na pele é um sinal mais tardio, mas que confirma a infecção.

4. Cansaço extremo e irritabilidade

O combate a uma infecção séria exige muita energia do corpo. Por isso, um dos sinais mais sutis e frequentemente ignorados da osteomielite é a fadiga inexplicável. A pessoa pode se sentir constantemente cansada, sem energia para realizar tarefas simples do dia a dia, mesmo após uma boa noite de sono.

Esse esgotamento físico pode vir acompanhado de mal-estar geral e irritabilidade. Em crianças, a mudança de comportamento, como falta de apetite e choro constante sem motivo aparente, pode ser o principal sinal de alerta para os pais. É a resposta do corpo à batalha interna que está travando.

5. Dificuldade de movimentar a área afetada

A dor e o inchaço causados pela infecção podem levar à uma limitação funcional da parte do corpo envolvida. Se a infecção estiver em um osso da perna, por exemplo, a pessoa pode começar a mancar ou evitar colocar peso sobre o membro. Se for no braço, pode haver dificuldade para levantá-lo ou segurar objetos.

Essa relutância em mover a articulação ou o membro próximo à infecção é um mecanismo de defesa do corpo para evitar a dor. Ignorar essa dificuldade de movimento e forçar a área pode piorar o quadro inflamatório. Portanto, qualquer perda de mobilidade sem uma lesão óbvia deve ser investigada, pois pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo internamente.