Como é feita a classificação de cor ou raça pelo IBGE?

Um diálogo sobre identidade racial entre o rapper Mano Brown e a atriz Camila Pitanga acendeu um debate importante nas redes sociais e trouxe à tona uma dúvida comum: como o Brasil mede, oficialmente, a cor ou raça de sua população? A discussão, que partiu do uso do termo “mulata” pelo músico e da correção da atriz, que se reafirmou como mulher negra, joga luz sobre o método usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico.

A resposta para essa pergunta complexa está em um princípio fundamental: a autodeclaração. É o próprio cidadão quem diz ao IBGE a qual grupo de cor ou raça pertence. Esse método é a base para traçar o perfil da população brasileira, orientar políticas públicas e entender as desigualdades que marcam o país. A classificação não se baseia em critérios biológicos ou genéticos, mas na percepção que cada indivíduo tem de si mesmo.

Para coletar esses dados, o IBGE utiliza cinco categorias oficiais. A pergunta feita pelo recenseador é direta: “Qual é a sua cor ou raça?”. As opções de resposta são: branca, preta, parda, amarela ou indígena. Essa estrutura existe há décadas e é a ferramenta que o Estado brasileiro utiliza para construir um retrato fiel de sua diversidade.

A escolha por essas cinco categorias não é aleatória. Ela reflete um longo processo de discussões sociais e acadêmicas sobre como representar a complexidade étnico-racial do Brasil. A inclusão das categorias busca capturar tanto as identidades de quem se vê como parte dos grupos que sofreram processos históricos de discriminação quanto daqueles que não se enquadram nesses recortes.

O que é a autodeclaração? A autodeclaração é o pilar do sistema de classificação do IBGE. Isso significa que a responsabilidade de definir a cor ou raça é inteiramente da pessoa entrevistada. O recenseador, profissional que vai de casa em casa durante o Censo, é treinado para fazer a pergunta e registrar a resposta sem qualquer tipo de interferência ou questionamento.



Essa abordagem respeita a identidade de cada um e reconhece que a raça é uma construção social, não um dado biológico. A forma como uma pessoa é vista pela sociedade e como ela se vê pode mudar ao longo do tempo e de acordo com o contexto. Por isso, a percepção individual é considerada o dado mais relevante para a estatística.



O método é essencial para garantir a legitimidade dos dados. Se um terceiro fizesse a classificação, o resultado poderia refletir os preconceitos do entrevistador, e não a realidade da população. A autodeclaração empodera o cidadão, que passa a ser o protagonista na definição de sua própria identidade no retrato oficial do país.

A diferença entre preto, pardo e negro

As categorias “preta” e “parda” são duas das cinco opções oferecidas pelo IBGE. A categoria “parda” historicamente abarca a vasta população miscigenada do Brasil. No entanto, para fins de análise e formulação de políticas públicas, o IBGE frequentemente agrupa os dados de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas em uma única categoria: a população negra.

Essa união estatística é um reflexo das lutas e reivindicações dos movimentos sociais. A junção reconhece que, apesar das diferentes tonalidades de pele e percepções, pardos e pretos compartilham uma ancestralidade africana e enfrentam, em graus variados, os mesmos desafios impostos pelo racismo estrutural no Brasil. Questões como acesso à educação, ao mercado de trabalho e à saúde mostram desigualdades marcantes para ambos os grupos quando comparados à população branca.

Por isso, o termo “negro” ou “negra” adquiriu um forte significado político. É uma identidade que une pessoas com base em uma experiência social e histórica comum de resistência. Quando Camila Pitanga se identifica como mulher negra, ela reivindica esse pertencimento, que vai além da simples classificação de cor da pele e abraça uma consciência política coletiva.

Por que esses dados são importantes?

Saber quantas pessoas são brancas, pretas, pardas, amarelas e indígenas no Brasil não serve apenas para satisfazer uma curiosidade demográfica. Esses dados são a base para a criação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas essenciais para reduzir as desigualdades.

É a partir do Censo que o governo consegue identificar, por exemplo, em quais regiões a população negra tem menos acesso a saneamento básico ou em quais estados a taxa de analfabetismo entre indígenas é maior. Com essas informações em mãos, é possível direcionar recursos e criar programas específicos para corrigir essas distorções.

As políticas de cotas raciais em universidades e concursos públicos, por exemplo, só foram possíveis porque os dados do IBGE comprovaram a sub-representação da população negra nesses espaços. Da mesma forma, programas de saúde voltados para doenças com maior prevalência em determinados grupos étnico-raciais, como a anemia falciforme na população negra, dependem dessas estatísticas.

Portanto, responder à pergunta sobre cor ou raça no Censo é um ato de cidadania. A declaração de cada pessoa contribui para formar um mapa preciso das desigualdades brasileiras, tornando-se uma ferramenta poderosa para a construção de um país mais justo e igualitário para todos.

Como o IBGE define a cor ou raça de uma pessoa? O IBGE não define a cor ou raça de ninguém. A classificação é feita por meio da autodeclaração.

Isso significa que a própria pessoa entrevistada informa como se identifica ao recenseador.

Quais são as categorias de cor ou raça usadas no Censo? O Censo Demográfico utiliza cinco categorias oficiais para a classificação de cor ou raça.

As opções são: branca, preta, parda, amarela e indígena.

O que significa o termo “pardo” para o IBGE? A categoria “pardo” é usada para pessoas que se identificam como uma mistura de grupos étnico-raciais.

A definição exata, contudo, depende exclusivamente da percepção da própria pessoa.

Qual a diferença entre preto, pardo e negro? Preto e pardo são duas das cinco categorias oficiais de autodeclaração usadas pelo IBGE no Censo.

Negro é um agrupamento social e estatístico que soma as populações preta e parda para a análise de dados e formulação de políticas públicas.

Por que a autodeclaração é importante para as estatísticas? A autodeclaração respeita a identidade individual de cada cidadão e evita que a classificação seja feita por um terceiro.

Esse método garante dados mais precisos, que são essenciais para a criação de políticas de combate à desigualdade racial.