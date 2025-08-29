Gigantes do jornalismo mineiro: relembre nomes que fizeram história

A morte do jornalista César Ferraz, aos 73 anos, em Belo Horizonte, reacendeu a memória sobre os grandes nomes que construíram a história da imprensa em Minas Gerais. A notícia, que mobilizou colegas e leitores, serve como um lembrete da importância de profissionais que dedicaram suas vidas a informar, analisar e registrar os acontecimentos do estado e do país.

Ferraz, com uma carreira sólida que incluiu passagens pela revista “Veja” e pelo jornal “Hoje em Dia”, foi um exemplo de versatilidade. Ele transitou do jornalismo diário para a assessoria de comunicação, deixando sua marca em diferentes áreas da comunicação mineira. Sua partida nos convida a revisitar outras trajetórias igualmente marcantes.

O jornalismo mineiro é um celeiro de talentos que transcenderam as redações. Esses profissionais não apenas relataram fatos, mas também moldaram a opinião pública, influenciaram a cultura e ajudaram a formar a identidade do estado. Suas vozes, textos e imagens continuam a ecoar, mesmo anos após suas despedidas.

Vilibaldo Alves: a voz do rádio

Quando se fala em comunicação em Minas, o nome de Vilibaldo Alves surge quase instantaneamente. Com uma carreira de mais de 60 anos, ele se tornou um ícone do rádio mineiro, especialmente por sua atuação na Rádio Itatiaia. Sua voz potente e suas análises diretas o transformaram em uma referência.

Vilibaldo não se limitou ao rádio. Também teve uma presença forte na televisão, comandando programas que mesclavam jornalismo e debate. Sua capacidade de se comunicar com um público amplo e diverso foi uma de suas principais características, fazendo dele uma figura popular e respeitada em todo o estado.

Roberto Drummond: entre a notícia e a ficção

Roberto Drummond foi um jornalista que soube como poucos transitar entre a realidade factual e o universo da literatura. Como cronista e repórter do jornal “Estado de Minas”, ele desenvolveu um estilo único, que misturava informação com uma narrativa envolvente e criativa.

Sua habilidade com as palavras o levou a escrever romances de sucesso, como “Hilda Furacão”, que se tornou um fenômeno nacional. Drummond mostrou que o jornalismo pode ser uma fonte de inspiração para a arte, e sua obra continua a ser uma referência para quem busca um texto que vai além do óbvio.

Januário Carneiro: o pioneiro da TV

A história da televisão em Minas Gerais se confunde com a de Januário Carneiro. Ele foi um dos pioneiros da TV Itacolomi, a primeira emissora do estado e a quarta do Brasil. Como apresentador, ele comandou programas de auditório que marcaram época e conquistaram uma legião de fãs.

O carisma de Januário e sua capacidade de se conectar com o público foram fundamentais para popularizar a televisão em Minas. Ele ajudou a criar um novo formato de entretenimento e informação, abrindo portas para as gerações de profissionais que vieram depois dele.

Guy de Almeida: a elegância no ar

Outro nome fundamental na história do rádio e da TV em Minas é Guy de Almeida. Com uma voz marcante e uma postura elegante, ele se destacou como apresentador e locutor. Sua carreira foi construída em veículos importantes como a Rádio Inconfidência e a própria TV Itacolomi.

Guy era conhecido pelo seu texto impecável e pela seriedade com que tratava a notícia. Ele representava um jornalismo clássico, baseado na precisão da informação e no respeito ao público. Sua trajetória é um exemplo de dedicação e profissionalismo.

Esses são apenas alguns exemplos de gigantes que ajudaram a moldar o jornalismo mineiro. A lista poderia incluir muitos outros nomes, cada um com sua contribuição única. O legado deixado por eles é um patrimônio da comunicação em Minas Gerais, uma base sólida sobre a qual as novas gerações de jornalistas continuam a construir.