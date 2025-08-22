Galo de R$ 14 mil? Conheça 5 raças de aves que valem uma fortuna

Um galo de 1,14 metro de altura leiloado por R$ 14 mil em Minas Gerais chamou a atenção para um mercado que, para muitos, é desconhecido: o de aves ornamentais e de alto padrão genético. O valor, equivalente ao de um carro popular usado, não é um caso isolado e revela um universo onde a genética, a raridade e a beleza transformam galos e galinhas em verdadeiros artigos de luxo.

Longe das granjas convencionais, criadores se dedicam a aprimorar linhagens que se destacam por características únicas. Seja pelo tamanho descomunal, pela plumagem exótica ou por traços que beiram o inacreditável, a disputa por esses animais reúne entusiastas em leilões e vendas diretas.

Esse nicho movimenta um mercado aquecido, onde a paixão pela avicultura se encontra com o potencial de um negócio rentável. A criação exige conhecimento, dedicação e um investimento considerável em manejo e instalações adequadas para garantir a saúde e o desenvolvimento pleno das aves. Conheça a seguir cinco raças que demonstram por que esses animais podem valer uma pequena fortuna.

1. Índio Gigante

O protagonista da notícia que despertou curiosidade é um gigante genuinamente brasileiro. Desenvolvida por meio de cruzamentos entre raças de combate e galinhas caipiras, a raça Índio Gigante foi selecionada para alcançar um tamanho impressionante. Machos podem ultrapassar 1,20 metro de altura e pesar mais de 8 quilos. Sua aparência imponente, com pernas longas e postura ereta, faz dele o “maior frango do mundo”.

Seu principal valor não está na carne, mas na genética. Reprodutores de alta linhagem, como o leiloado em Minas, são usados para melhorar o porte e a robustez de outras criações, resultando em aves maiores e mais pesadas para o abate. O preço de reprodutor campeão facilmente supera a marca dos R$ 10 mil.

2. Ayam Cemani

Originária da Indonésia, a Ayam Cemani é talvez a ave mais peculiar do planeta. Ela é completamente preta, um fenômeno genético chamado hiperpigmentação. Não são apenas as penas: o bico, a crista, a pele, a carne, os ossos e até os órgãos internos são negros. Esse visual único, quase místico, a tornou um símbolo de status e sorte em sua terra natal.

A raridade de exemplares puros e a dificuldade de reprodução mantendo todas as características intactas elevam seu preço no mercado internacional. Um casal de Ayam Cemani pode custar facilmente entre R$ 5 mil e R$ 15 mil no Brasil, dependendo da qualidade da linhagem. É uma ave criada quase exclusivamente por sua beleza exótica, sendo um item de cobiça para colecionadores.

3. Dong Tao

Conhecido como “galo dragão”, o Dong Tao é uma raça vietnamita que chama a atenção por suas pernas incrivelmente grossas e escamosas, que podem ter a espessura do pulso de uma pessoa. Originalmente, era uma iguaria reservada apenas para a realeza e para cerimônias especiais no Vietnã. Hoje, sua criação se expandiu, mas a dificuldade de manejo ainda a torna rara.

As galinhas Dong Tao são poedeiras ruins e suas pernas desajeitadas muitas vezes quebram os ovos, exigindo incubação artificial. Considera-se a carne saborosa, especialmente a das pernas, mas seu principal valor está na exclusividade e na aparência singular. Um par de reprodutores de qualidade pode ser negociado por valores que superam os R$ 10 mil, fazendo de suas “patas de dragão” uma verdadeira joia da avicultura.

4. Onagadori

Esta raça japonesa é uma obra de arte viva. O Onagadori é famoso por sua cauda que nunca para de crescer, podendo atingir mais de 10 metros de comprimento em exemplares mais velhos. Considerado um Tesouro Nacional Vivo no Japão, sua criação é uma arte que exige cuidados extremos. Os produtores mantêm os galos em poleiros altos e estreitos para que as penas da cauda não se danifiquem no chão.

A criação é restrita e controlada, e a exportação de aves puras é rara. Por isso, seu valor é altíssimo. Fora do Japão, encontrar um Onagadori é uma tarefa difícil, e os poucos criadores que se dedicam a ele o fazem por pura paixão ornamental. O preço é quase incalculável no mercado aberto, mas ovos galados e aves jovens de linhagens menos puras já custam milhares de reais.

5. Sebright

Diferente dos gigantes, a Sebright é uma raça inglesa de galinha “bantam”, ou seja, uma miniatura. O que a torna tão especial e valiosa é a sua plumagem perfeitamente rendada. Cada pena do corpo tem uma borda preta fina e nítida e cria um padrão visual deslumbrante. Criar um exemplar perfeito, onde o rendado é uniforme e sem falhas, é um grande desafio.

É uma ave puramente ornamental, criada para competições e exposições de avicultura. A dificuldade em atingir o padrão de perfeição exigido pelos juízes faz com que aves campeãs e seus descendentes diretos tenham um alto valor. Um trio (um macho e duas fêmeas) de boa linhagem pode ser vendido por valores que variam de R$ 1.500 a mais de R$ 4 mil, dependendo da qualidade do padrão da plumagem.