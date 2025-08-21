Filhos de famosos que seguiram a carreira dos pais e talvez você não saiba

O falecimento do ator e diretor Carlos Sebastião Prata, o Grande Otelo Filho, nessa quarta-feira (20), motivou a lembrança sobre o legado artístico transmitido entre gerações. Filho de um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Grande Otelo, ele construiu uma carreira discreta, mas sólida, no teatro e na televisão, mostrando que o talento pode, sim, correr nas veias.

Assim como ele, muitos outros filhos de celebridades decidiram seguir os passos dos pais, seja nos palcos, nas telas ou na música. Alguns se tornam tão conhecidos que o público logo associa o sobrenome, mas outros trilham seus próprios caminhos de forma mais reservada, e muita gente nem imagina a conexão familiar.

Conheça alguns filhos de famosos que também se tornaram artistas e talvez você não soubesse da ligação familiar.

Fiuk e Fábio Jr.

Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, o Fiuk, é um rosto conhecido do público jovem desde que estrelou “Malhação ID” em 2009. O que nem todos sabem de imediato é que ele é filho de Fábio Jr., um dos maiores ícones da música romântica brasileira. Fiuk não apenas seguiu a carreira de ator, como também se aventurou na música, liderando as bandas Hori e Soujah, mostrando que a veia artística do pai foi herdada em dose dupla.

Preta Gil e Gilberto Gil

O sobrenome já entrega, mas a trajetória de Preta Gil é um exemplo de como construir uma carreira sólida com identidade própria. Filha do mestre da MPB, Gilberto Gil, ela não se limitou a viver à sombra do pai. Preta se consolidou como uma cantora de sucesso, empresária e uma voz influente nas redes sociais, e defendeu a diversidade e a autoaceitação, com uma carreira que dialoga com o pop e o axé.

Cleo e Gloria Pires

Cleo Pires, ou apenas Cleo, é filha de duas grandes personalidades: a atriz Gloria Pires e o cantor Fábio Jr. Embora a ligação com a mãe seja mais evidente no campo da atuação, também herdou o talento musical do pai. Ela se firmou como uma atriz versátil no cinema e na TV.

Enzo Celulari e Claudia Raia

Filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari cresceu sob os holofotes. Diferente dos pais, ele não seguiu a carreira de ator, mas encontrou seu espaço no mundo do empreendedorismo e da moda. Como influenciador digital e empresário, ele usa sua plataforma para promover projetos de impacto social e sustentabilidade, mostrando que o talento para a comunicação pode se manifestar de diversas formas.

Sandy e Xororó

Um dos casos mais famosos do Brasil, Sandy começou a carreira ainda criança ao lado do irmão, Junior, sob o olhar atento do pai, Xororó, da dupla Chitãozinho & Xororó. Após o fim da dupla com o irmão, ela se consolidou em uma bem-sucedida carreira solo, tornando-se uma das vozes mais respeitadas da música pop nacional. Sua trajetória mostra como um legado pode ser transformado e adaptado para novas gerações.

Wanessa Camargo e Zezé Di Camargo

Assim como Sandy, Wanessa Camargo é filha de uma lenda da música sertaneja, Zezé Di Camargo. Desde o início da carreira, no começo dos anos 2000, ela buscou trilhar um caminho diferente do pai, apostando na música pop. Ao longo dos anos, Wanessa se reinventou diversas vezes, flertando com diferentes estilos musicais e se firmando como uma das grandes cantoras pop do país.

Davi Moraes e Moraes Moreira

O guitarrista, cantor e compositor Davi Moraes é filho de um dos Novos Baianos, o saudoso Moraes Moreira. Desde cedo, Davi demonstrou um talento excepcional para a música, especialmente com a guitarra. Ele acompanhou grandes nomes da MPB, como Marisa Monte e Caetano Veloso, além de desenvolver uma carreira solo respeitada, mantendo vivo o espírito inovador da música baiana herdado do pai.

Luísa Arraes e Guel Arraes

A atriz Luísa Arraes é um nome forte da nova geração da teledramaturgia, com papéis marcantes na TV e no cinema. Ela é filha do renomado diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish. Luísa cresceu nos bastidores e soube usar essa vivência para construir uma carreira sólida, baseada em seu próprio talento e dedicação, sendo reconhecida por sua versatilidade em cena.

Pedro Neschling e Lucélia Santos

Ator, diretor e escritor, Pedro Neschling é filho da eterna Lucélia Santos, e do maestro John Neschling. Ele se destacou em novelas como “Da Cor do Pecado” e também dirigiu peças de teatro e escreveu livros. Sua carreira múltipla reflete a influência artística diversificada que recebeu dentro de casa, mostrando habilidade em diferentes áreas da criação.