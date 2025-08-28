Estado de Minas
Extradição no Brasil: regras, limites e quando pode ser negada

O caso Carla Zambelli traz o tema à tona; saiba como funciona o processo de entrega de uma pessoa para outro país e quais são as regras no Brasil

28/08/2025, 15:12

Deputada federal Carla Zambelli, se pronuncia após sair do Brasil, para suposto tratamento medico
Deputada federal Carla Zambelli, se pronuncia após sair do Brasil, para suposto tratamento medico
Crédito: Redes socias/Reprodução

A situação da deputada federal Carla Zambelli, detida na Itália enquanto a justiça local analisa um pedido de extradição do Brasil, trouxe à tona um tema complexo das relações internacionais. O processo, que envolve a soberania de dois países e uma série de regras jurídicas, nem sempre resulta na entrega de um indivíduo, gerando dúvidas sobre como e por que ele acontece.

Extradição é o ato formal pelo qual um país entrega uma pessoa acusada ou condenada por um crime a outra nação para que seja julgada ou cumpra sua pena. Trata-se de um instrumento de cooperação jurídica internacional, essencial para combater a impunidade e garantir que foragidos respondam por seus atos perante a justiça. Esse mecanismo é geralmente baseado em tratados bilaterais ou multilaterais, mas também pode ocorrer com base na promessa de reciprocidade entre os Estados.

Como o processo de extradição funciona no Brasil?

Quando outro país deseja que o Brasil extradite alguém, o pedido é formalizado por via diplomática. O documento chega ao Ministério da Justiça, que faz uma primeira análise para verificar se todos os requisitos formais foram cumpridos. Se estiver tudo certo, o pedido é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o único órgão do Judiciário brasileiro com competência para julgar extradições.

No STF, os ministros analisam a legalidade do pedido. Eles não julgam se a pessoa é culpada ou inocente do crime pelo qual é acusada no exterior. A análise se concentra em verificar se o caso se enquadra nas hipóteses permitidas pela Constituição brasileira e pelos tratados internacionais. Questões como a natureza do crime, a pena prevista e a garantia de um julgamento justo no país solicitante são avaliadas.

Caso o STF aprove o pedido, a decisão final ainda cabe ao presidente da República. A entrega do indivíduo é considerada um ato de soberania nacional, e o chefe do Executivo tem a prerrogativa de negar a extradição, mesmo após o aval judicial. Essa decisão é política e leva em conta as relações diplomáticas e os interesses do país.

Quando o Brasil pode negar um pedido de extradição?

A legislação brasileira estabelece barreiras claras para a entrega de pessoas a outros países, visando proteger direitos fundamentais. A regra mais conhecida é a proibição de extraditar brasileiro nato, ou seja, quem nasceu em território nacional ou se enquadra nas outras condições de nacionalidade originária. Essa proteção é absoluta e está prevista na Constituição Federal.

Outras situações também impedem o processo. O Brasil não extradita indivíduos por crimes considerados políticos ou de opinião. A medida busca evitar que o mecanismo seja usado para perseguição política. Além disso, a extradição é negada se o fato que motiva o pedido não for considerado crime no Brasil ou se a punição já estiver prescrita pelas leis de um dos dois países.

O país também impõe condições relacionadas à pena. Se o crime for punível com pena de morte ou prisão perpétua no exterior, o Brasil só autoriza a extradição se o país solicitante se comprometer formalmente a converter a sentença para a pena máxima permitida pela legislação brasileira, que atualmente é de 40 anos de reclusão.

Extradição, deportação e expulsão: qual a diferença?

Embora os três termos se refiram à retirada de uma pessoa de um país, suas naturezas e objetivos são distintos. Compreender a diferença é fundamental para entender os processos migratórios e de cooperação jurídica.

A extradição, como vimos, é uma resposta a um pedido de outro Estado para fins penais. É um processo complexo que envolve os poderes Judiciário e Executivo.

A deportação, por sua vez, é um ato administrativo. Ela acontece quando um estrangeiro está em situação migratória irregular no país, como ter o visto vencido. A pessoa é notificada e deve deixar o território nacional. Não está relacionada a um crime, mas a uma infração administrativa.

Já a expulsão é uma medida punitiva. Ela é aplicada a um estrangeiro que cometeu um crime ou um ato grave que o torna indesejável no país. A decisão de expulsão é formalizada por um decreto e impede que a pessoa retorne ao Brasil por um determinado período.

O que é extradição de forma simples?

É a entrega de uma pessoa por um país a outro. Esse ato serve para que ela responda a um processo criminal ou cumpra uma pena já definida.
O processo é um mecanismo formal de cooperação entre nações para evitar a impunidade de quem comete crimes e foge para outro território.

Qualquer pessoa pode ser extraditada do Brasil?

Não. A regra principal é que o Brasil não extradita seus cidadãos nascidos no país, conhecidos como brasileiros natos. Essa é uma proteção garantida pela Constituição.
Para brasileiros naturalizados, a extradição é possível em duas situações: se o crime comum foi cometido antes da naturalização ou em caso de envolvimento com tráfico de drogas.

Quem decide sobre a extradição no Brasil?

A decisão envolve duas etapas principais. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa se o pedido é legal e cumpre todos os requisitos previstos em lei.
Se o STF aprovar, a palavra final é do presidente da República. Ele pode optar por não entregar a pessoa, mesmo com o aval da Justiça, em uma decisão de caráter político.

O Brasil extradita para países com pena de morte?

A extradição não é concedida se houver risco de aplicação de pena de morte ou de prisão perpétua. O processo só avança nesses casos com uma condição: o país que fez o pedido deve se comprometer formalmente a substituir a punição pela pena máxima permitida no Brasil, que é de 40 anos de prisão.

O que acontece se um crime for considerado político?

O Brasil não concede extradição por crimes de natureza política ou de opinião. Essa é uma proteção constitucional para evitar perseguições e garantir a liberdade de expressão.
A análise sobre se o crime é comum ou político é feita pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do pedido de extradição.

