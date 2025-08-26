8 dicas para economizar no supermercado com a queda da inflação

A notícia de que a prévia da inflação oficial, o IPCA-15, registrou a primeira queda em mais de dois anos trouxe um alívio para o bolso dos brasileiros. A deflação foi puxada, em grande parte, pela redução no preço dos alimentos. Esse cenário positivo abre uma janela de oportunidade para organizar o orçamento doméstico e fazer o dinheiro render mais no final do mês.

Leia: Aplicativos que organizam a lista de compras da semana

Aproveitar essa tendência de queda, no entanto, exige mais do que apenas ir ao supermercado. Com estratégia e planejamento, é possível transformar uma simples compra em uma fonte de economia real. Adotar hábitos inteligentes pode potencializar os descontos e garantir que sua despensa fique cheia sem esvaziar a carteira.

1. Planejamento é tudo: o poder da lista

Ir às compras sem um roteiro claro é o primeiro passo para gastar mais do que o necessário. Antes de sair de casa, verifique sua despensa e geladeira. Anote apenas o que realmente está faltando para evitar comprar itens duplicados. Esse hábito simples impede gastos desnecessários.

Planeje as refeições da semana com base nos itens que você já tem e no que precisa comprar. Uma lista organizada por corredores do supermercado, como “higiene”, “grãos” e “frios”, também otimiza seu tempo e ajuda a evitar os corredores de guloseimas e produtos supérfluos, diminuindo as compras por impulso.

Leia: Inflação em 5%, mas tudo parece ter subido mais? Entenda o IPCA

2. Compare preços além das prateleiras

A pesquisa de preços não deve começar apenas no supermercado. Hoje, aplicativos e sites de comparação permitem analisar o valor de um mesmo produto em diferentes redes antes mesmo de você sair de casa. Dedicar alguns minutos a essa pesquisa pode gerar uma economia significativa na conta final.

Dentro da loja, a comparação continua. Fique atento ao preço por quilo ou por litro, geralmente informado em letras menores na etiqueta. Um pacote que parece mais barato pode, na verdade, ser mais caro proporcionalmente. Essa análise detalhada garante que você está levando a melhor oferta em termos de quantidade.

3. Aproveite os alimentos da estação

Frutas, legumes e verduras da estação são mais abundantes, o que derruba seus preços. Além de mais baratos, esses alimentos costumam ser mais frescos e saborosos. Informe-se sobre quais produtos estão na safra e baseie parte do seu cardápio neles.

Essa prática não só alivia o orçamento como também diversifica sua alimentação. Supermercados e feiras costumam destacar esses produtos com promoções especiais. Ficar de olho nessas ofertas é uma maneira inteligente de comer bem e gastar menos.

Leia: Economizar nas compras: 4 truques para gastar menos comprando mais

4. Explore as marcas próprias do supermercado

Muitos consumidores ainda têm receio das marcas próprias, mas elas representam uma excelente oportunidade de economia. Geralmente, esses produtos são até 30% mais baratos que os de marcas famosas, pois seus custos não incluem grandes investimentos em publicidade.

A qualidade costuma ser equivalente, já que muitos são produzidos pelos mesmos fabricantes das grandes marcas. Experimente começar com itens básicos, como arroz, feijão, produtos de limpeza e enlatados. Você pode se surpreender com a qualidade e a diferença no valor final da compra.

5. Cuidado com as armadilhas das promoções

Ofertas como “leve 3, pague 2” ou descontos progressivos são tentadoras, mas nem sempre vantajosas. Antes de colocar os produtos no carrinho, pergunte-se se você realmente precisa daquela quantidade. Comprar em excesso pode levar ao desperdício, especialmente com itens perecíveis.

Verifique sempre a data de validade dos produtos em promoção. Muitas vezes, os descontos agressivos são uma estratégia para vender itens que estão próximos do vencimento. Se você não for consumir o produto a tempo, a economia se transforma em prejuízo.

Leia: Queda no preço do dólar e desaceleração econômica reduzem projeções para inflação

6. O dia certo para cada produto

Os supermercados costumam ter dias específicos da semana com ofertas concentradas em determinados setores. É comum encontrar promoções de carnes às terças-feiras, enquanto as quartas e quintas são reservadas para hortifrúti. Saber desse calendário pode fazer toda a diferença.

Planeje suas compras com base nesses dias. Se possível, faça compras menores e mais frequentes para aproveitar os descontos de cada setor. Comprar vegetais frescos duas vezes por semana, por exemplo, garante preços melhores e menos desperdício.

7. Vá às compras sem fome

Pode parecer um conselho antigo, mas sua eficácia é comprovada. Fazer compras com fome aumenta drasticamente as chances de compras por impulso, especialmente de alimentos calóricos e industrializados que não estavam na sua lista. Faça uma refeição leve antes de ir ao mercado.

Essa regra simples ajuda a manter o foco no que é essencial. Com o estômago saciado, fica mais fácil seguir a lista e resistir às tentações estrategicamente posicionadas perto do caixa e nas pontas das gôndolas.

Leia: Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,07%

8. Pense no congelamento e aproveitamento integral

Reduzir o desperdício é uma forma direta de economizar. Ao encontrar uma boa promoção de carnes, frangos ou legumes, compre uma quantidade maior e congele em porções para usar ao longo do mês. Isso garante um bom preço e otimiza seu tempo na cozinha.

Além disso, pratique o aproveitamento integral dos alimentos. Talos de brócolis, folhas de cenoura e cascas de legumes podem virar caldos, sopas ou recheios nutritivos. Essa criatividade na cozinha evita que parte do seu dinheiro vá literalmente para o lixo.

Em resumo: