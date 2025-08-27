Como funciona o radar de velocidade média em teste na BR-050, em Minas

A famosa “freadinha” antes do radar pode estar com os dias contados em Minas Gerais. Um novo sistema de fiscalização, conhecido como radar de velocidade média, está operarando em fase de testes na BR-050, no Triângulo Mineiro. A tecnologia promete uma vigilância mais eficaz, coibindo a prática de reduzir a velocidade apenas no ponto do medidor e acelerar logo em seguida.

Diferente dos radares convencionais, que medem a velocidade instantânea em um único ponto, este novo método calcula o tempo que um veículo leva para percorrer um trecho pré-determinado. O objetivo é garantir que os motoristas respeitem o limite de velocidade ao longo de todo o percurso monitorado, o que pode aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes.

Como funciona o radar de velocidade média?

A operação do sistema é baseada em uma lógica simples de tempo e distância. Duas câmeras são instaladas em pontos distintos de uma rodovia, uma no início (Ponto A) e outra no fim (Ponto B) do trecho de fiscalização. A primeira câmera registra a placa do veículo e o horário exato da passagem.

Quando o mesmo veículo passa pela segunda câmera, no Ponto B, o sistema novamente registra a placa e o horário. Com a distância entre os dois pontos já conhecida, um software calcula o tempo que o carro demorou para percorrer o trajeto. Se a velocidade média resultante for superior à permitida na via, a infração é caracterizada.

Para exemplificar, imagine um trecho de 10 quilômetros com limite de 100 km/h. Para cumprir a regra, um motorista precisaria de, no mínimo, seis minutos para atravessá-lo. Se o sistema registrar que o percurso foi feito em menos tempo, significa que a velocidade média foi maior que a permitida, mesmo que em nenhum momento o veículo tenha sido flagrado por um radar pontual.

Onde o sistema está em operação?

O projeto piloto está em andamento na BR-050, em um trecho de aproximadamente cinco quilômetros sob concessão da Eco050. A área de testes fica entre os municípios de Uberaba e Delta, no Triângulo Mineiro. Por enquanto, a fiscalização tem caráter educativo, ou seja, os motoristas flagrados acima da velocidade não estão sendo multados.

A iniciativa é supervisionada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O período de testes servirá para avaliar a eficácia da tecnologia e sua aceitação, além de permitir ajustes técnicos necessários antes de uma possível implementação em larga escala. A sinalização no local alerta os condutores sobre a presença da “fiscalização de velocidade média”.

A regulamentação para esse tipo de fiscalização foi estabelecida por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O sucesso do projeto-piloto em Minas Gerais pode abrir caminho para que a tecnologia seja adotada em outras rodovias federais e estaduais por todo o Brasil, transformando a maneira como a velocidade é monitorada nas estradas.

O que é o radar de velocidade média? É um novo tipo de fiscalização eletrônica que calcula a velocidade média de um veículo ao longo de um trecho pré-determinado de uma rodovia.

Ele não mede a velocidade em um único ponto, mas sim o tempo gasto para percorrer uma distância específica.

Como esse radar funciona na prática? Duas câmeras são posicionadas no início e no fim de um trecho. Elas registram a placa e o horário de passagem de cada veículo nos dois pontos.

Um sistema calcula se o tempo gasto para cruzar o trecho corresponde a uma velocidade média dentro do limite permitido na via.

Onde exatamente está localizado o trecho de testes? O projeto piloto está em operação na BR-050, no Triângulo Mineiro. O trecho monitorado fica entre as cidades de Uberaba e Delta.

Esse novo radar já está aplicando multas? Não. Atualmente, a operação está em fase de testes e possui um caráter exclusivamente educativo. Os motoristas são informados sobre a fiscalização, mas nenhuma multa está sendo emitida neste momento.

Qual o objetivo principal dessa nova tecnologia? O objetivo é coibir a prática de frear apenas para passar pelo radar e acelerar logo depois, conhecida como “freadinha”.

A medida busca incentivar os motoristas a manterem uma velocidade segura e constante ao longo de trechos mais longos.

A fiscalização por velocidade média é permitida no Brasil? Sim. A modalidade de fiscalização foi regulamentada por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Isso torna legal a realização de projetos piloto e a futura implementação do sistema em outras vias do país.