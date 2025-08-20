Como evitar cair em golpes na compra de ingressos para grandes shows

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A euforia para garantir um lugar em um show aguardado, como a nova turnê de Marisa Monte, “Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo”, merece atenção dos fãs. Afinal, é o cenário perfeito para a ação de golpistas.

A alta demanda e os ingressos que se esgotam em minutos criam um ambiente de urgência que criminosos exploram para enganar fãs, transformando o sonho de ver um ídolo de perto em um grande prejuízo financeiro e emocional.

O golpe acontece quando a emoção supera a cautela. Em meio à pressa para não ficar de fora, muitos consumidores acabam clicando em links duvidosos, negociando com desconhecidos em redes sociais ou comprando em sites falsos que imitam perfeitamente as plataformas oficiais.

O resultado é quase sempre o mesmo: o pagamento é feito, o ingresso nunca chega e o golpista desaparece, deixando apenas a frustração.

Por que grandes shows atraem tantos golpes?

A resposta está na psicologia do consumidor. Eventos de grande porte geram o que se chama de “medo de ficar de fora”, ou FOMO (Fear of Missing Out).

Os golpistas sabem que, diante da possibilidade de perder uma experiência única, as pessoas tendem a baixar a guarda e a tomar decisões impulsivas. Eles se aproveitam desse sentimento para criar armadilhas digitais.

Essas armadilhas são sofisticadas. Não se trata mais de um anúncio mal escrito em um site suspeito.

Hoje, os criminosos criam páginas espelhadas, idênticas às das tiqueteiras oficiais, e as impulsionam em buscadores e redes sociais.

Assim, quando alguém procura por “ingressos para show de Marisa Monte”, o link fraudulento pode aparecer antes do oficial, induzindo ao erro.

A revenda de ingressos em grupos de fãs e redes sociais é outro terreno fértil para fraudes. A falsa sensação de comunidade e confiança leva muitos a negociarem diretamente com estranhos.

O golpista envia fotos de documentos, supostos comprovantes de compra e cria uma narrativa convincente, mas após receber o pagamento via PIX, bloqueia o comprador e some.

Os sinais de alerta que você não pode ignorar

Identificar uma tentativa de golpe exige atenção aos detalhes.

Canal de venda

O primeiro e mais importante sinal é o canal de venda. Ingressos para grandes eventos são vendidos, quase que exclusivamente, por uma única empresa de bilhetagem oficial, indicada no site do artista e da produtora.

Qualquer outro site ou perfil que se apresente como vendedor oficial deve ser visto com desconfiança.

Preços abaixo do valor

Preços muito abaixo do valor de mercado são outra bandeira vermelha. Descontos generosos ou ofertas do tipo “compre um, leve dois” para um show esgotado simplesmente não existem.

É uma isca clássica para atrair vítimas que buscam uma oportunidade vantajosa. Lembre-se que a demanda alta eleva os preços, não o contrário.

Sites falsos

Observe atentamente a URL do site. Páginas falsas costumam usar endereços muito parecidos com os originais, trocando uma letra ou adicionando um termo, como “oficial” ou “ingressos”.

Verifique sempre se o site possui o cadeado de segurança (protocolo HTTPS) ao lado do endereço.

Além disso, procure por erros de português, imagens de baixa qualidade e seções incompletas, como “Termos de Uso” ou “Política de Privacidade”.

Pagamento

A forma de pagamento exigida também pode indicar uma fraude. Golpistas geralmente insistem em métodos que não permitem rastreio ou estorno, como PIX para contas de pessoas físicas ou transferências bancárias diretas.

Plataformas oficiais sempre oferecem opções seguras, como cartão de crédito, que possui mecanismos de proteção ao consumidor.

Guia definitivo para comprar seu ingresso com segurança

Para evitar dores de cabeça e garantir sua presença no show, seguir um processo de verificação rigoroso é fundamental.

Adotar algumas práticas simples pode ser a diferença entre cantar junto com seu artista favorito e perder seu dinheiro.

Veja o passo a passo para uma compra totalmente segura: