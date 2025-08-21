Cerveja amanteigada e sapos de chocolate: como fazer as receitas de Harry Potter

O universo de Harry Potter é feito de feitiços, amizades e aventuras, mas também de sabores inesquecíveis. Quem nunca imaginou sentir o gosto doce e reconfortante da cerveja amanteigada em um dia frio em Hogsmeade ou a emoção de abrir um sapo de chocolate e descobrir qual bruxo famoso estampa a figurinha?

Com a saga mais viva do que nunca, graças às novidades sobre a série da HBO, trazer um pouco dessa magia para a cozinha se tornou um programa perfeito. Preparar essas receitas é uma forma de revisitar Hogwarts sem sair de casa. A seguir, você aprende o passo a passo de pratos e bebidas icônicas para uma verdadeira imersão no mundo bruxo.

Cerveja amanteigada do Três Vassouras

A bebida mais famosa do mundo bruxo é a estrela do pub Três Vassouras. Esta versão não alcoólica é cremosa, doce e perfeita para aquecer em dias frios ou para ser servida gelada em uma festa temática. O segredo está na espuma densa e açucarada que cobre o copo.

Ingredientes

1 litro de sorvete de creme de boa qualidade

1/2 xícara de calda de caramelo

4 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de canela em pó

1 pitada de noz-moscada

2 xícaras de refrigerante de baunilha ou soda (cream soda)

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade do sorvete de creme, a calda de caramelo, a manteiga derretida, a baunilha, a canela e a noz-moscada. Bata em velocidade média até obter uma mistura homogênea e cremosa. Se preferir uma bebida mais líquida, adicione um pouco do refrigerante durante o processo. Divida a mistura em quatro canecas grandes e complete cada uma com o refrigerante de baunilha ou soda, mexendo delicadamente para incorporar. Para finalizar, adicione uma colher do sorvete de creme restante no topo de cada caneca para criar a espuma característica. Sirva imediatamente.

Sapos de chocolate com figurinhas

Os sapos de chocolate são uma experiência. Eles vêm com figurinhas colecionáveis de bruxos e bruxas famosos. Para a versão caseira, você vai precisar de moldes de silicone em formato de sapo, facilmente encontrados em lojas de confeitaria ou online.

Ingredientes

300g de chocolate ao leite ou meio amargo de boa qualidade

Recheio opcional: doce de leite, Nutella ou caramelo cremoso

Modo de preparo

Pique o chocolate em pedaços pequenos e uniformes. Derreta em banho-maria ou no micro-ondas, parando a cada 30 segundos para mexer e evitar que queime. Quando o chocolate estiver completamente derretido e liso, despeje uma camada fina nos moldes de sapo, cobrindo todo o fundo e as laterais com a ajuda de um pincel de silicone ou uma colher. Leve os moldes à geladeira por cerca de 10 minutos, ou até a camada de chocolate endurecer. Se optar por rechear, retire os moldes da geladeira e adicione uma pequena quantidade do recheio escolhido no centro de cada sapo. Cuidado para não encher demais. Cubra o recheio com o restante do chocolate derretido, nivelando a superfície com uma espátula. Leve novamente à geladeira por pelo menos 30 minutos ou até que os sapos estejam completamente firmes. Desenforme com cuidado e, para a brincadeira ficar completa, imprima figurinhas de bruxos famosos para acompanhar os doces.

Tortinhas de abóbora do Expresso de Hogwarts

Vendidas no carrinho de doces do Expresso de Hogwarts, as tortinhas de abóbora são um clássico. Elas têm uma massa crocante por fora e um recheio cremoso e levemente adocicado por dentro, com um toque de especiarias que lembra o outono.



Ingredientes para a massa

2 xícaras de farinha de trigo

1/2 xícara de manteiga sem sal gelada, em cubos

1/4 de xícara de açúcar

1 ovo

1 pitada de sal

Ingredientes para o recheio

1 xícara de purê de abóbora cozida

1/2 xícara de açúcar mascavo

1 ovo levemente batido

1/2 colher de chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Para a massa, misture a farinha, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e use as pontas dos dedos para formar uma farofa úmida. Junte o ovo e amasse até formar uma bola. Embrulhe em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, prepare o recheio. Em uma tigela, misture o purê de abóbora, o açúcar mascavo, o ovo e as especiarias até obter um creme liso. Preaqueça o forno a 180°C. Abra a massa em uma superfície enfarinhada e use um cortador redondo para criar discos. Coloque uma colher do recheio no centro de cada disco de massa. Dobre ao meio, formando uma meia-lua, e pressione as bordas com um garfo para selar. Faça pequenos cortes na parte superior de cada tortinha para o vapor escapar. Pincele com uma gema de ovo se quiser um acabamento mais dourado. Asse em uma forma forrada com papel manteiga por 20 a 25 minutos, ou até que as tortinhas estejam douradas. Deixe esfriar um pouco antes de servir.

O clássico suco de abóbora

Presente em todas as refeições no Salão Principal de Hogwarts, o suco de abóbora é refrescante e surpreendentemente delicioso. É uma bebida cheia de especiarias, ideal para acompanhar qualquer um dos pratos da saga ou simplesmente para matar a sede de um jeito mágico.

Ingredientes

2 xícaras de purê de abóbora

4 xícaras de suco de maçã integral

1/2 xícara de suco de abacaxi

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/4 de colher de chá de noz-moscada

Mel ou açúcar mascavo a gosto

Modo de preparo