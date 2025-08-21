Brasileiros que conquistaram o mundo e talvez você não se lembre

A recente ameaça do jornalista Paulo Figueiredo de tentar cassar os vistos americanos da cantora Anitta, do influenciador Felipe Neto e da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) trouxe à tona um debate sobre a presença e a influência de brasileiros no exterior. A polêmica, que se dá em um contexto de disputas políticas, destaca, ainda que por vias tortas, o alcance que certas personalidades do país conquistaram em um cenário global cada vez mais competitivo.

Enquanto alguns nomes são imediatamente lembrados, outros construíram carreiras sólidas e respeitadas fora do Brasil de forma mais discreta ou em nichos específicos. Eles não apenas levaram o nome do país para o mundo, mas também abriram portas em indústrias que vão do cinema e da música à moda e literatura, redefinindo a imagem do talento nacional no exterior.

Da música às telas globais

Anitta é, sem dúvida, um dos maiores exemplos recentes de uma carreira internacional planejada e executada com precisão. A cantora não se limitou ao mercado latino e investiu em parcerias estratégicas, aprendendo idiomas e marcando presença em eventos de alta visibilidade, como o Met Gala e o Coachella.

O sucesso global do hit “Envolver” foi o ápice de um trabalho que começou anos antes, mostrando que a música brasileira pode, sim, furar a bolha e tocar no mundo todo.

Outro nome que trilhou um caminho único é Seu Jorge. Sua fama internacional ganhou força com a participação no filme “A Vida Marinha com Steve Zissou”, de Wes Anderson, no qual interpretou canções de David Bowie em português. A trilha sonora virou um clássico cult e o levou a palcos prestigiados ao redor do mundo, consolidando-o como um artista autêntico e multifacetado, respeitado tanto pela crítica quanto pelo público estrangeiro.

No cinema, Rodrigo Santoro foi um dos pioneiros de sua geração. Após o sucesso em produções nacionais, ele deu o salto para Hollywood. Sua carreira internacional inclui papéis marcantes, como o imperador Xerxes em “300” e participações em filmes como “Simplesmente Amor”. A presença constante na aclamada série da HBO “Westworld” reafirmou seu status como um ator brasileiro de sucesso estabelecido na indústria americana.

Wagner Moura alcançou um patamar diferente de reconhecimento ao interpretar Pablo Escobar na série “Narcos”, uma produção da Netflix de imenso sucesso global. Sua atuação, que exigiu imersão total no personagem e o aprendizado do espanhol, foi aclamada e lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Desde então, Moura se tornou uma figura requisitada em Hollywood, atuando em filmes como “Agente Oculto” e dirigindo o longa “Marighella”.

Menos associada ao Brasil pelo público estrangeiro, mas com uma carreira robusta, está Morena Baccarin. Nascida no Rio de Janeiro e criada nos Estados Unidos, ela se tornou um rosto conhecido em grandes produções de ficção científica e ação. Com papéis de destaque em séries como “Firefly” e “Homeland”, além de sua participação como Vanessa nos filmes da franquia “Deadpool”, Baccarin é um exemplo de talento que floresceu diretamente na indústria americana.

Talento que atravessa fronteiras

Alice Braga também construiu uma trajetória sólida e consistente em Hollywood. Longe dos estereótipos, ela coleciona papéis em filmes de grande orçamento, como “Eu Sou a Lenda”, ao lado de Will Smith; e “Elysium”, com Matt Damon. Seu protagonismo na série “A Rainha do Sul” por cinco temporadas a consolidou como uma atriz principal, capaz de carregar uma produção de grande porte para o mercado americano e internacional.

No universo da moda, o nome de Gisele Bündchen é uma instituição. Por mais de uma década, ela foi a modelo mais bem paga do mundo e redefiniu os padrões da indústria. Sua imagem transcendeu as passarelas, transformando-a em uma empresária e ativista ambiental de influência global. Gisele não foi apenas uma modelo brasileira de sucesso, mas ela se tornou um ícone mundial, uma marca em si mesma.

Seguindo seus passos, Adriana Lima também se tornou uma das modelos mais reconhecidas do planeta, principalmente por seu longo reinado como uma das “angels” da Victoria’s Secret. Sua presença magnética e profissionalismo a mantiveram no topo da indústria por mais de 20 anos, um feito raro que ajudou a solidificar a reputação das modelos brasileiras como algumas das mais importantes do mundo.

Nos livros

Na literatura, Paulo Coelho alcançou um feito extraordinário. Com “O Alquimista”, ele se tornou um dos autores mais lidos e traduzidos da história. Seus livros, que misturam espiritualidade e narrativas de busca pessoal, encontraram um eco em leitores de culturas completamente distintas, de Nova York a Tóquio, provando que uma boa história não tem idioma ou fronteira.

Essas trajetórias, construídas em diferentes áreas e épocas, mostram a força e a diversidade do talento brasileiro. Elas representam uma projeção positiva do país que vai muito além de qualquer disputa política momentânea.